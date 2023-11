Według amerykańskich badaczy rolnicy wykorzystujący rolnictwo precyzyjne, mówią, że przekonała ich rentowność inwestycji i wygoda. Ci, którzy nie adoptują PA do swoich gospodarstw, nie widza wyraźnych korzyści. fot AdK

Amerykańscy naukowcy przeprowadzali badanie na 1119 gospodarstwach, chcąc ustalić, dlaczego pomimo wyraźnych korzyści rolnictwa precyzyjnego, część rolników nie wprowadza tych praktyk do swoich gospodarstw.

Rolnictwo precyzyjne (PA – skrót od Precison Agriculture), zdążyło zadomowić się w wielu gospodarstwach na świecie. Ci, którzy nauczyli się umiejętnie wykorzystywać te narzędzia, mogą w liczbach pokazać, jak pozytywnie wpłynęły na oszczędności i plonowanie w gospodarstwie.

Profesor Tong Wang z Uniwersytu Stanu Dakoty Południowej, przez ostatnie 4 lata prowadził badania nad technologiami rolnictwa precyzyjnego i ich wykorzystaniem. W ten sposób chciał odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego rolnik przyjmuje lub nie, te praktyki.

Badanie objęło 1119 rolników z czterech stanów Środkowego Zachodu Stanów Zjednoczonych.

Najważniejsze wnioski, jakie z niego wynikają to:

Większość (ok. 60 proc.) rolników, którzy nie zdecydowali się na prowadzenie PA, nie jest świadoma zysków jakie mogą przynosić.

Około dwie trzecie użytkowników oceniło co najmniej 5 proc. wzrost rentowności w przypadku aplikacji nawozów o zmiennej dawce (VR) (72 proc.), aplikacji nasion VR (68 proc.) i automatycznego sterowania sekcjami (66 proc).

Zyski ze stosowania PA rosną z czasem.

Rolnictwo 4.0 to różnorodność technologii

Technologie PA można podzielić na kilka kategorii. Technologie georeferencji, wykorzystujące globalny system pozycjonowania (GPS) lub globalny system nawigacji satelitarnej (GNSS), który wykorzystywany jest do naprowadzania, automatyzacji pracy i kontroli maszyn. Zwykle lokalizowanie i omijanie nakładek, skracają czas pracy i obniżają koszty.

Ważnym elementem przy wdrażaniu rolnictwa precyzyjnego, jest to, że technologie danych, takie jak narzędzia aplikacyjne, diagnostyczne, w tym czujniki, obrazy satelitarne, dorny, monitoring plonów, wymagają dodatkowych umiejętności lub szkolenia, aby móc je skutecznie wykorzystać.

Narzędzia aplikacyjne, zwane także technologiami o zmiennej szybkości transmisji (VRT), na podstawie zebranych danych umożliwiają indywidualne zarządzanie, każdym kawałkiem pola. Takie dostosowanie do uprawy, przynoszą również korzyści dla środowiska - przykładowo stosowanie nawozów o zmiennej dawce (VR) pomaga obniżyć poziom azotanów w wodach gruntowych.

PA wpływa na wydajności rolnictwa, zwiększenie produkcji roślinnej, rentowności ekonomicznej i ograniczenia problemów środowiskowych. fot. AdK

Rolnictwo precyzyjne potrzebuje czasu

Warunki przyjęcia technologii, różni się w zależności od kategorii. Wiele z nich jest szybko wdrażane, jednak, chociaż niektórzy rolnicy korzystają z narzędzi diagnostycznych, nie wszyscy wykorzystują zebrane dane do ułatwienia podejmowania decyzji. Co więcej, narzędzia PA wymagają czasu na naukę, a ograniczenie ich przyjęcia dodatkowo potęguje złożoność niektórych z nich.

Najważniejsza konkluzją wynikająca z badania jest to, że decyzje rolników dotyczące stosowania PA i inwestycji zależą od postrzegania rentowności gospodarstwa. Niepewność co do zwrotu z inwestycji, spotęgowana wysokimi kosztami i obawami dotyczącymi skuteczności tych metod, jest czynnikiem, który może hamować rolników przed przyjęciem praktyk rolnictwa precyzyjnego.

Do najpowszechniej stosowanych technologii rolnictwa precyzyjnego zalicza się automatyczne sterowanie i naprowadzanie, które zaliczają się do kategorii technologii georeferencyjnych. Kolejną najpowszechniej stosowaną technologią były zdjęcia satelitarne – korzystało z nich prawie 60 proc. wszystkich rolników. Drony były wykorzystywane w 26 proc.

Z rolnictwem 4.0 jest wygodniej

To właśnie podniesienie rentowności gospodarstwa, jest najczęściej brana pod uwagę przez rolników, jeśli decydują się na wprowadzeniu PA. fot. AdK

Oprócz rentowności, rolnicy dostrzegają również korzyści wynikające z automatyzacji pracy, dzięki technologii georeferencyjnymi. Systemy automatycznego sterowania i naprowadzania pomagają rolnikom efektywniej i dokładniej poruszać się po polu po pożądanych ścieżkach.

Chociaż zysk jest najważniejszym czynnikiem branym pod uwagę przed przyjęciem nowej technologii, większość osób, które nie zdecydowały się na przyjęcie różnych technologii PA, nie miała pojęcia, jak zmieni się ich zysk po ich przyjęciu,

Brak wiedzy hamuje rozwój rolnictwa precyzyjnego

Oprócz wsparcia finansowego, które pomogłoby rolnikom wdrożyć nowe technologie PA, istotne jest łączenie użytkowników, którzy mają dłuższe doświadczenie z rolnictwem precyzyjnym, z tymi, którzy nie użytkują narzędzi 4.0.

Autorzy podkreślili, istotna jest wiedza ekonomiczna na temat wdrażania PA i do rozpowszechnienia tych praktyk w gospodarstwach, potrzebne jest to, aby rolnicy widzieli i rozumieli zyski wynikające ze stosowania PA.