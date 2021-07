Dlaczego środki smarne wysokiej jakości są tak ważne w rolnictwie?

Prawidłowe funkcjonowanie układu napędowego nie byłoby możliwe bez środków smarnych, to oczywiste. Ale nie każdy produkt sprawdzi się tak samo dobrze, zwłaszcza w wymagających warunkach pracy na roli. Aby uniknąć przestojów i wydłużyć eksploatację maszyn, warto zainwestować w najlepsze na rynku rozwiązania.

Czemu jest to tak istotne?

Ponieważ lepsza jakość smarowania to, w konsekwencji, niższy całkowity koszt użytkowania (TCO – Total Cost of Ownership) maszyny rolniczej. Jeśli dany środek nie zapewni optymalnej ochrony przed korozją i zużyciem, to podzespoły po prostu ulegną szybszemu zniszczeniu. Efekt? Konieczność wymiany części na nową, co wiąże się z sezonowym wydatkiem.

Sprawdza się w praktyce powiedzenie: “Kto tanio płaci, dwa razy płaci”, bo pozorne oszczędności wynikające z doboru tańszego preparatu, “mszczą się” wyższymi kosztami napraw. I odwrotnie, wysokiej jakości środki smarne zapewnią zdecydowanie dłuższe okresy między wymianami, co przekłada się na więcej pieniędzy w portfelu.

Przy doborze środka smarnego dla konkretnej kategorii maszyn rolniczych liczy się to, aby zapewnić wysoką sprawność działania ruchomych elementów roboczych i ograniczyć zużycie elementów takich jak łożyska czy koła zębate.

Na każde warunki pracy

Kolejnym plusem wynikającym z zastosowania wysokogatunkowych olejów i smarów dla rolnictwa jest to, że chronią one maszyny w każdych warunkach pracy, nawet przy dużych obciążeniach, zarówno w niskich, jak i w wysokich temperaturach, przy pracach polowych prowadzonych w upalne lato.

Takie produkty skutecznie pomagają zachowywać układ napędowy w dobrej kondycji w różnych środowiskach eksploatacyjnych, i to nawet wówczas, gdy wymiana przebiega rzadziej.

Przykładowo, środki FUCHS z gamy AGRIFARM gwarantują ochronę przed zużyciem i powstawaniem rdzy, redukują występowanie osadów i są kompatybilne z uszczelnieniami. Nie trzeba więc obawiać się wycieków. Wiele artykułów z tej gamy cechuje się ponadto bardzo wysokim wskaźnikiem lepkości oraz znaczną odpornością na utlenianie. Wszystko to przekłada się na optymalne warunki pracy maszyny.

Efektywne działanie to brak przestojów

Nowoczesne gospodarstwa rolne są nastawione na produktywność i efektywność. A to wiąże się z nieprzerwaną pracą. Niestety awarie maszyn lub konieczność nagłej wymiany oleju lub części to niekiedy kosztowna wizyta u mechanika. Na niektóre elementy trzeba czekać nawet po kilka tygodni, zależnie od aktualnej sytuacji na rynku.

W przypadku dużej floty maszyn rolniczych w danym gospodarstwie chwilowe wyłączenie jednej z nich nie jest zbyt dużą niedogodnością, ale gdy dany sprzęt stanowi bazę, bez której nie da się przeprowadzać prac, robi się to problematyczne.

Dzięki użytkowaniu wysokiej jakości środków smarnych można znacznie ograniczyć ryzyko wystąpienia niespodziewanych przestojów. Sprowadza się to więc do tego, że jedna decyzja zakupowa znacząco podnosi rentowność danej działalności rolniczej.

Co brać pod uwagę przy wyborze środka smarnego dla rolnictwa?

Zwracaj uwagę szczególnie na wymagania producenta maszyny rolniczej dotyczące normy, jaką ma spełniać środek smarny. Równolegle warto mieć świadomość, że stopień wyeksploatowania przykładowo silnika czy układu hydraulicznego może mieć wpływ na wybór konkretnego produktu.

Dokładnie zapoznaj się z charakterystyką danego środka smarnego. Z reguły producent dokładnie opisuje, gdzie i w jakich zastosowaniach sprawdzi się konkretny z nich.

Sprawdź, który produkt FUCHS najlepiej sprosta twoim wymaganiom!