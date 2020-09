Dlaczego wczesny zakup kombajnu to dobra inwestycja?

Przerwy produkcyjne w fabrykach, spowodowane pandemią w pierwszej połowie roku 2020, były wielokrotnie przyczyną braku możliwości dostarczenia kombajnów zbożowych, zamówionych wiosną na tegoroczne żniwa. Dlatego, im wcześniej zakupimy maszynę, tym lepiej będziemy mogli przygotować się do kolejnych żniw.

Zamawiając maszynę wczesną jesienią, zyskujemy pełną swobodę doboru specyfikacji kombajnu pod potrzeby swojego gospodarstwa. Zamówienie maszyny już w pierwszych miesiącach po żniwach, może okazać się więc kluczowym krokiem, dającym pewność optymalnej wydajności i komfortu pracy przez kolejne lata.

Główne zadanie kombajnu nie zmieniło się od czasu wynalezienia pierwszej tego typu maszyny przez Hirama Moore'a w 1834 roku. Tak jak wtedy, dzisiejsze kombajny nadal tną plony, młócą i oczyszczają ziarno z plew, a resztki wyrzucają z powrotem na pole. Jednak nowoczesne kombajny przekształciły się w bardzo złożone techniczne i wydajne maszyny, które pełnią wiele dodatkowych funkcji jak: zagospodarowanie resztek pożniwnych, monitorowanie plonu czy mapowanie wilgotności i wielkości plonu. Kombajn zbożowy jest jedną z największych długoterminowych inwestycji kapitałowych, jakie dokonuje gospodarstwo uprawowe, czy firma usługowa.

- Jest to najbardziej zaawansowana maszyna w gospodarstwie, która zbiera końcowy efekt kilku miesięcy pracy rolnika. Dlatego, do jej zakupu warto się odpowiednio przygotować i podjąć decyzję tuż po żniwach. Późne lato lub wczesna jesień to obecnie najlepszy moment, aby zamówić nowy kombajn – mówi Andrzej Kulczyński z CLAAS Polska.

Wyciąganie wniosków z ostatnich żniw

Powiedzenie „mądry Polak po szkodzie” w tym przypadku, możemy przekuć na „mądry rolnik po żniwach”. Kiedy zakończymy pracę w tym najistotniejszym rolniczym sezonie w roku, dokładnie wiemy, z jakimi trudnościami spotkaliśmy się podczas ostatnich zbiorów. Gdy więc, planujemy zmianę swojej maszyny na nową, wyciągnięte na świeżo wnioski, mogą istotnie wpłynąć na podjęcie optymalnej decyzji pod kątem wielkości, technologii kombajnu czy dokładnej specyfikacji, która będzie dopasowana do wykonywanej działalności oraz możliwości budżetowych.

Dobór specyfikacji pod potrzeby

- Dobierając kombajn musimy mieć na uwadze oczekiwania wynikające ze struktury zasiewów, odległości i wielkości pół, oraz potencjału rozwoju gospodarstwa w kolejnych latach. Dlatego decydując się na zakup, musimy rozważyć takie aspekty jak: wydajność, szybkość rozładunku, wygoda w obsłudze, ukształtowanie terenu czy warunki na polu. Wszak decydujemy się na inwestycję na lata – dodaje ekspert CLAAS.

Zakup maszyny w maju i czerwcu jest obarczony wysokim ryzykiem, iż będziemy zmuszeni do zakupu maszyny, która jest już wyprodukowana i dostępna na placu dealera. W takiej sytuacji dobranie odpowiedniej specyfikacji, odpowiadającej potrzebom właściciela gospodarstwa, będzie znacznie ograniczone. Jeśli zaś zamówimy kombajn późną wiosną z wymarzoną specyfikacją z fabryki, wówczas istnieje także ryzyko opóźnienia dostawy maszyny na nadchodzące żniwa, ponieważ bardzo duże znaczenie ma tutaj tez pogoda. Dlatego im wcześniej przeanalizujemy i zdecydujemy się na ten krok, tym większa szansa na inwestycję, z której będziemy w pełni zadowoleni.

Pakiet wyposażenia z rabatem

Producenci maszyn rolniczych oferują atrakcyjne promocje w kampaniach wcześniejszych zamówień. – W przypadku marki CLAAS, klient ma możliwość zamówienia pakietu wyposażenia z atrakcyjnym rabatem nawet do 50 proc. – mówi Andrzej Kulczyński.

Oferowane pakiety wyposażenia są zależne od modelu kombajnu. Obejmują one najczęściej wybierane opcje, które wpływają na jeszcze wyższą wydajność i jakość pracy maszyną. Dodatkowo, przy zakupie maszyny można otrzymać bezpłatną kontrolę serwisową do zakupionego kombajnu po przepracowaniu pierwszych żniw.

Korzystne oprocentowanie – 0 proc w fabrycznym finansowaniu

Oprocentowanie 0 proc. pozwala na inwestycję, ponosząc tylko koszt prowizji bankowej, co jest ważnym wsparciem przy zakupie. Fabryczne finansowanie z oprocentowaniem 0 proc. można uzyskać nawet na okres pięciu lat, co przekłada się również na korzyści ekonomiczne dla gospodarstwa. Dodatkowo na tych samych warunkach 0 proc. finansowany jest podatek VAT, aż na cztery miesiące. Przedstawiciele najbliższego Dealera oraz banku dopasowują ofertę w jak najbardziej dogodnych warunkach, a sam proces zakupu jest przejrzysty i zaprojektowany w taki sposób, aby odbył się szybko, w gospodarstwie i bez zbędnych formalności oraz konieczności odwiedzania oddziału banku.

Dodatkowy rabat na maszynę

Zamówienie przedsezonowe często zapewnia dodatkowy rabat dla Klienta. Przykładowo promocja „Przedsmak” marki CLAAS, posiada bardzo istotny element w postaci dodatkowego rabatu. Im wcześniej decydujemy się na finalizację zakupu i płatność, tym większy rabat uzyskamy. We wrześniu jest to aż 7 proc., a w grudniu już tylko 4 procent.

Wymiana starego kombajnu na nowy

W procesie zakupu nowej maszyny problemem jest często stary kombajn, który trzeba sprzedać. Nie zawsze udaje się zrobić to szybko, ale i tutaj rolnik może liczyć na pomoc. W przypadku marki CLAAS do dyspozycji jest Centrum Maszyn Używanych, do którego klient może oddać w rozliczeniu swój stary kombajn. Aby jednak tak się stało, maszyna musi zostać gruntownie sprawdzona i jeżeli zajdzie taka potrzeba - naprawiona. Klient, który zakupi używaną maszynę, ma pewność, że otrzymuje sprzęt sprawny ze stanem motogodzin zgodnym z prawdą.

Niezależnie od tego, na jaką formę zakupu się zdecydujemy, inwestycja w nowy kombajn do obsługi gospodarstwa to poważne przedsięwzięcie. Jeśli planujemy inwestycję w nową maszynę na żniwa w roku 2021, już teraz warto sprawdzić oferty Dealerów maszyn rolniczych i dokładnie przeanalizować potrzebne wyposażenie nowego kombajnu, który będzie nam służył przez wiele lat.