W najbliższą niedzielę w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego w Szreniawie odbędą się dwie bardzo ciekawe imprezy z maszynami w roli głównej. Przez cały weekend Tarpan będzie świętował 50. urodziny, a w niedzielę odbędzie się Retro Show, na którym pojawią się zabytkowe ciągniki.

Połowa września w Szreniawie i parada oraz pokazy zabytkowych maszyn to już mała tradycja. W tym roku impreza plenerowa pod tytułem „Retro show” w ramach większego wydarzenia „Jesień w domu i zagrodzie” rozpocznie się w niedzielę o godzinie 11.00 (17 września 2023r.).

Parada zabytkowych ciągników

Imprezę otworzy parada zabytkowych pojazdów, głównie ciągników rolniczych. Oprócz pojazdów ze szreniawskiej kolekcji, w paradzie pojawią się maszyny z Klubu Traktor i Maszyna. Ursusy i inne zabytkowe sprzęty wyruszą z okolic podwórza folwarcznego i pojadą ulicą wzdłuż muzeum na pole pokazowe niedaleko wejścia do placówki.

Dla zwiedzających, którzy nie zdążyliby na ten punkt programu, po paru godzinach przewidywany jest paradny powrót z pola muzealnego na teren muzeum.

Nie tylko ciągniki

W planie imprezy główne role rozdysponowano nie tylko ciągnikom. Zaplanowano także demonstrację pracy innych maszyn i urządzeń rolniczych. Na przykład będzie okazja zobaczyć w ruchu jedyną w swoim rodzaju lokomobilę H. Cegielski („Hipolinę”) oraz unikatowy ciągnik gąsienicowy Piast G-75R, o którym wspominaliśmy jakiś czas temu. Będzie to debiut Piasta przed szreniawską publicznością. „Hipolina” natomiast 17 września wystąpi po raz ostatni w tym sezonie.

Na polu muzealnym będzie można zobaczyć pokazy pracy zwierząt. Fachowcy z Działu Chowu Zwierząt zademonstrują orkę, bronowanie i siew przy pomocy koni.

Prototypowy Ursus C-342 ze szreniawskiej kolekcji podczas zeszłorocznego Retro Show, fot. K.Pawłowski

Dni Tarpana, czyli 50 lat samochodu dla rolnika

Na terenie muzeum rozmieszczone zostaną stanowiska związane z młóceniem ziarna. Prezentowana będzie młocka z użyciem cepów, młocarni sztyftowej, młocarni szerokomłotnej i młocarni czyszczącej. Zwiedzający będą mogli spróbować pyr z gzikiem i uczestniczyć w smażeniu powideł.

Tarpan jaki był wszyscy wiemy. Z jednej strony to całkiem ładny i przemyślany samochód dla rolnika, z drugiej źle wykonany i archaiczny technicznie. Mimo swoich wad jest jednym z nielicznych polskich samochodów budowanych seryjnie, którego wiele osób z powodzeniem użytkowało w gospodarstwach i ma do nich spory sentyment. Choć oczywiście znajdą się także tacy, którzy po latach eksploatacji Tarpana do tej pory go nienawidzą. Od miłości do nienawiści jeden krok, więc wszyscy, którym Tarpan nie jest obojętny powinni 16 i 17 września pojawić się w Szreniawie.

Tarpan 233 z próbnej serii rolniczych pojazdów wykonanej w 1973 r., fot. K.Pawłowski

Na podwórzu folwarcznym zaplanowano pokazy pojazdów marki Tarpan ze zbiorów MNR w Szreniawie, Narodowego Muzeum Techniki oraz kolekcjonerów prywatnych. Pokazy na podwórzu folwarcznym zaczną się już w sobotę. Być może będzie to największe w historii zgromadzenie samochodów z Antoninka w jednym miejscu.

Wszystko z powodu 50-lecia Tarpana. Jubileusz półwiecza produkcji w Szreniawie będzie można świętować wspólnie z konstruktorami Tarpana i pracownikami Fabryki Samochodów Rolniczych. A w tle będą pokazywane najważniejsze modele Tarpanów. Nie zabraknie najstarszego Tarpana 233 – jubilata z 1973 roku, przedostatniego z próbnej serii 250 egzemplarzy, zobaczycie także Tarpana 237, który przewoził fotoreporterów podczas pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski w 1987 r., wczesnego Tarpana 4WD (jeszcze z przed czasów nazwy Honker) z 1989 roku, wyposażonego w opatentowane mechanizmy przeniesienia napędu prof. Jana Dzidy, a także jednego z trzech prototypów krótkiej odmiany tego modelu z 1995 r..

Wśród zaproszonych gości najdłuższą drogę będą miały do pokonania załogi z Pomorza, a organizatorzy mają nadzieję, że przyjedzie także Tarpan 233 z Czech, jedyny chyba egzemplarz zarejestrowany w tym kraju.

Pierwszy dzień Dni Muzeum Tarpana 2023 będzie poświęcona samochodom rolniczym tej marki, natomiast niedziela, modelom terenowym o nazwie Honker.

Sobotnia część imprezy poświęconej Tarpanowi rozpocznie się o godzinie 11.00 od prezentacji najstarszego Tarpana w Polsce.

Więcej szczegółów na temat imprezy na stronach Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego w Szreniawie.

Poniżej krótki film z zeszłorocznej imprezy: