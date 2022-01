Do roboty jeżdżę Lamborghini – historia Lamborghini Trattori, cz.1

Niewiele osób może powiedzieć, że jeździ do pracy Lamborghini. Rolnicy, którzy wybrali włoską markę mogą. Zaorać pole, zawieźć rzepak do punktu skupu lub przewieść paszę dla zwierząt Lamborghini? Czemu nie!

Mimo że produkcja traktorów była pierwszym i przez długie lata głównym przedsięwzięciem Ferruccio Lamborghiniego, to mnóstwo osób o tym nie wie lub ich wiedza na ten temat jest znikoma. Sporo osób dziwi się, że traktory włoskiej marki są nadal produkowane. A przecież to całkiem prężna część dużego koncernu o nazwie SDF (Same Deutz-Fahr).

Ferruccio lubił grzebać w silnikach

Trudno opisać historię marki bez wspominania o Ferruccio Lamborghinim. Założyciel i pomysłodawca marki to najważniejsza postać w historii firmy.

Późniejszy przedsiębiorca urodził się w 1916 r., w rolniczej rodzinie, w Renazzo, w prowincji Ferrara. Ojciec próbował najstarszemu synowi wszczepić miłość do pracy na roli, ale młody Lamborghini wolał smary, silniki i skomplikowane mechanizmy. W 1934 r., jako osiemnastolatek, Ferruccio wraz z przyjacielem Marino Filippinim zakładają warsztat w rodzinnym Renazzo.

W czasie II Wojny Światowej nasz bohater zostaje, wraz z armią, wysłany na wyspę Rodos, gdzie wchodzi w skład jednostki zwanej „Autocentro” naprawiającej zepsuty sprzęt wojskowy na całej wyspie. Młody Lamborghini otrzymuje niesamowitą porcję doświadczenia, a cały pobyt w armii wywiera na nim spory wpływ.

8 września 1943 r. cały personel „Autocentro” ucieka z miasta. Ferruccio jednak nie potrafi żyć bez zepsutych silników, swoich narzędzi i baniek z olejem. Wraca na Rodos w cywilnym ubraniu i otwiera po jakimś czasie mały warsztat.

Powstaje Carioca

W 1946 r., rok po zakończeniu wojny, Ferruccio wraca do Włoch. Mimo powojennej biedy Włosi i Ferruccio optymistycznie patrzą w przyszłość. Młody mechanik, korzystając z uproszczeń w przepisach zachęcających do przedsiębiorczości zakłada własną manufakturę.

Pod koniec 1947 r. Ferruccio buduje niewielki ciągnik rolniczy dostosowany do potrzeb małych włoskich gospodarstw. Konkurencja nie śpi - Fiat, Same i Landini rosną w siłę, ale i dla nowej firmy znajdzie się miejsce na rynku. Lamborghini kupuje tani sprzęt wojskowy z nadwyżek, ulepsza silniki i układ paliwowy oraz konstruuje bardzo prostą ramę. Tak rodzi się „Carioca”, pierwszy traktor Ferruccio zaprezentowany 3 lutego 1948 r.

Zdolny mechanik na potrzeby tej konstrukcji tworzy specjalny system wtrysku, który w połączeniu z silnikiem Morrisa, umożliwia uruchomienie ciągnika na benzynie, a następnie przejście na ropę. Tak powstaje Lamborghini Trattori.

Lamborghini L 33 — pierwszy ciągnik wyprodukowany w całości (oprócz silnika) przez firmę Ferruccio. Pod maską pracuje rzędowa, 6-cylindrowa jednostka firmy Morris, zasilana ropą naftową o pojemności 3500 cc, wyposażona w rozpylacz paliwa opatentowany przez Ferruccio Lamborghini, fot. SDF Historical Archives - Treviglio - Italy

Maszyna staje się coraz bardziej popularna. Młody przedsiębiorca postanawia rozszerzyć produkcję. Z pomocą przychodzi ojciec dając bankowi rodzinną farmę jako zabezpieczenie. W efekcie Ferruccio otrzymuje pożyczkę od „Cassa di Risparmio di Cento” i natychmiast kupuje tysiąc 6-cylindrowych silników Morris o pojemności 3500 cc. Dzięki temu w 1951r. powstaje nowy model L33, w którym Ferruccio znów wykorzystuje swój system układu paliwowego.

W 1950r. roczna produkcja sięga już 200 sztuk, a firma zatrudnia 30 pracowników.

Traktory Lamborghini stają się popularne

Lata 50. to okres bardzo szybkiego rozwoju firmy. Ferruccio Lamborghini kupuje tereny pod nową fabrykę, wykupuje licencję na produkcję silnika wysokoprężnego marki MWM (Motoren Werke Mannheim). W rozwoju z pewnością pomagają decyzje rządu, który aby rozruszać rodzimą gospodarkę daje rolnikom tanie kredyty na mechanizację produkcji rolnej. Oczywiście kredytami mogą być objęte jedynie maszyny produkowane na Półwyspie Apenińskim.

W 1952r. firma wprowadza na rynek ciągniki serii DL 30 / DL 40 z silnikami wysokoprężnymi konstrukcji MWM. Trzy lata później w ofercie pojawia się pierwszy gąsienicowy ciągnik DL 25C. W 1957 r. następuje premiera Lamborghinetty napędzanej 2-cylindrowym silnikiem Lamborghini o mocy 22 KM. Kompaktowy traktor ma zadanie konkurować z Fiatem i innymi popularnymi maszynami.

W 1955 roku Lamborghini wprowadza na rynek swój pierwszy ciągnik gąsienicowy DL 25C (na zdjęciu) z silnikiem Diesla MWM lub Lamborghini. Dwa lata później wprowadzona zostaje seria DL 30C, fot. SDF Historical Archives - Treviglio - Italy

Na początku nowej dekady Lamborghini Trattori zatrudnia już prawie 400 pracowników i produkuje 25-30 sztuk ciągników dziennie, a firma staje się rozpoznawalna na całym świecie. W 1962r. na rynku pojawia się Lamborghini 2R DT z napędem na cztery koła i silnikami chłodzonymi powietrzem. Wszystko idzie w dobrym kierunku.

Kotły i klimatyzatory ze znaczkiem Lamborghini

Dla Ferruccio interes rolniczy to za mało. Po podróży do Stanów Zjednoczonych w 1959 r. włoski przedsiębiorca zaczyna interesować się piecami centralnego ogrzewania, które w szybkim tempie wypierały kotły węglowe. Zatrudnia najlepszych dostępnych techników i w niecały rok buduje nową fabrykę w Pieve di Cento pod nazwą „Lamborghini Bruciatori Condizionatori”. W ofercie firmy oprócz pieców znalazły się także klimatyzatory.

Jednak przedsięwzięcie, które nazwisku Lamborghini przyniesie największą sławę jeszcze jest przed Ferruccio. Dalszą historię marki przeczytacie w drugiej części.