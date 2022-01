Do roboty jeżdżę Lamborghini – historia Lamborghini Trattori, cz.2

Ciągniki, klimatyzatory i kotły to nie są sprzęty, z których słynie nazwisko Lamborghini. Produkcją super samochodów Ferruccio zajął się dopiero w latach 60., ale to traktory były główną siłą jego interesów.

Imperium zdolnego przemysłowca powiększało się roku na rok. On sam zaczął zbierać luksusowe auta najlepszych marek: Maserati, Mercedes, Lancia, Alfa Romeo. Miał sportowy wóz na każdy dzień tygodnia. W pewnym momencie jego ulubionym wozem stało się Ferrari 250 GT. Samochód psuł się (szczególnie sprzęgło), a serwis zbywał krnąbrnego Ferruccio wymówkami.

Wtedy przedsiębiorca postanowił stworzyć własny wóz sportowy. Twierdził, że Ferrari są zbyt surowe, a rynek potrzebuje sportowego luksusowego gran tourera do szybkiej jazdy między miastami. Poza tym uważał też, że jego traktory mają lepsze sprzęgła niż pojazdy Enzo Ferrariego i stworzenie czegoś lepszego nie będzie dla niego problemem.

Automobili Lamborghini i słynne V12

Wkurzony Lamborghini zaprosił do współpracy Gian Paolo Dallarę (inżyniera mającego za sobą doświadczenie w Ferrari i Maserati), zaś za projekt silnika odpowiadał Giotto Bizzarrini, który przez cztery lata pracował w Ferrari, zajmując się rozwojem modeli 250 GT 2+2 i GTO.

Efektem ich pracy był dwunastocylindrowy, widlasty silnik o pojemności skokowej 3 465 cc z czterema wałkami rozrządu w głowicach, sześcioma gaźnikami z podwójnym ssaniem i smarowaniem suchą miską olejową. Jednym zdaniem: inżynieryjny majstersztyk.

Nie tylko silnik V12 był majstersztykiem. Jeden z pierwszych Lamborghini 350 GT to przy okazji przepiękny samochód, fot. David Mark / Pixabay

Ferruccio kupił pole w Sant'Agata Bolognese, gdzie powstał warsztat, który w 1963r. miał za zadanie przedstawić pierwszy samochód marki Lamborghini. Na znak nowej firmy Włoch wybrał byka czyli swój znak zodiaku. Poza tym walki byków to wówczas wielka pasja przemysłowca – Ferruccio często odwiedzał hiszpańskie ranczo hodujące te zwierzęta, należące do Don Eduardo Miury.

Pierwszy prototyp samochodu (o nazwie 350GTV) zbudowano zaledwie w cztery miesiące. Wszystko by zdążyć na październikową prezentację na targach motoryzacyjnych w Turynie w 1963r. Potem wystartowała produkcja seryjna. Kolejne lata to zachwycające maszyny takie jak: Miura, Countach czy Jarama.

Nie będziemy się wgłębiać w historię samochodową firmy. Warto jednak wspomnieć, że na początku lat 70. problemy ze związkami zawodowymi, a potem kryzys paliwowy ostro dały się we znaki producentowi luksusowych aut. Sprzedaż malała, zysków nie było.

W 1972r. Włoch sprzedał 51 proc. udziałów w Automobili Lamborghini Georgesowi-Henriemu Rossettiemu, a dwa lata później pozostałe 49 proc. koledze Szwajcara René Leimerowi.

W tej chwili, po wielu zmianach właścicielskich, wzlotach i upadkach, samochodowy oddział firmy należy do grupy Volkswagen.

Same przejmuje Lamborghini Trattori

Wracamy do ciągników. Gdy Ferruccio zajął się tworzeniem super samochodów traktory nadal sprzedawały się całkiem nieźle. Zatrudnienie rosło, a ciągniki Lamborghini zostały pierwszymi maszynami we Włoszech, które standardowo wyposażono w zsynchronizowane skrzynie biegów (1966r.). W 1968r. zaprezentowano rodzinę traktorów o większej mocy serii R 480.

Lamborghini R1 produkowano w latach 1961 - 65. Pojazd wykorzystywał dwucylindrowy silnik diesla o mocy 34 KM. Pojazd ze zdjęcia powstał, gdy znaczkiem firmowym nie był jeszcze znany z samochodów byk, fot. Miroslav Rumpli / Pixabay

Niestety również w branży rolniczej przyszedł kryzys. Po pierwsze pod koniec lat 60. zaczęły się strajki pracownicze. A potem nadszedł krach eksportowy, a warto podkreślić, że około połowa produkcji szła poza granicę kraju. W 1971r. południowoafrykański importer anulował wszystkie zamówienia, a w Boliwii nowy rząd wojskowy, który niedawno dokonał udanego zamachu stanu, zrezygnował z dużego kontraktu na traktory, które już przygotowywano do wysyłki w Genui. Na domiar złego nie można było zwolnić uzwiązkowionych pracowników. Mimo problemów firma pozostała na rynku, przeszła restrukturyzację, sprzedała zbędne budynki i wyszła na prostą.

Zmęczony walką o firmę Lamborghini w 1973r. sprzedał udziały marce Same z Treviglio produkującej od 1927 r. traktory i inny sprzęt rolniczy. Dla ciągników ze znakiem byka przejęcie wyszło na dobre. Produkcja zwiększyła się do 5 tys. sztuk rocznie, a na początku lat 80. powstała nowa gama silników chłodzonych płynem.

Ferruccio zostaje rolnikiem

A co się stało z Ferruccio? Po sprzedaniu udziałów w swoich największych przedsięwzięciach biznesowych przenosi się na wieś, z dala od zgiełku industrialnego świata. Kupuje posiadłość La Fiorita w pobliżu Jeziora Trazymeńskiego w Umbrii, gdzie w 1974r. przeprowadza się.

W latach 70. i 80. ciągniki spod znaku byka upodobniają się stylistycznie do pojazdów marki Same. Powstają też nowe modele, z turbodoładowaniem, napędem na cztery koła i bardzo dobrym wyposażeniem. Kolor biały staje się wyróżnikiem marki, fot. SDF Historical Archives - Treviglio - Italy

Na miejscu Lamborghini zamienia starą chatę porośniętą dębami ostrokrzewowymi w jedną z najnowocześniejszych posiadłości rolniczych w Europie. Gospodarstwo szybko powiększa się, a Ferruccio zakłada winnicę, w której produkuje m. in. wino Sangue di Miura.

W La Fiorita Ferruccio przeżywa swoje ostatnie lata. Umiera w 1993r. w otoczeniu przyjaciół. Jego gospodarstwo, winnica i mały hotel z kortami tenisowymi oraz basenami przechodzi pod opiekę córki.

Traktory Racing

W tym czasie Lamborghini Trattori zaczyna oferować coraz więcej typów ciągników. Nowa seria Racing (1991r.) o dużej mocy wykorzystuje elektroniczną skrzynię biegów PowerShift, a dwa lata później powstaje seria małych traktorów Runner. W tym czasie w skład koncernu wchodzi także marka Deutz-Fahr, tworząc z SDF jednego z największych graczy na rynku ciągników w Europie.

Ciągniki Lamborghini stały się w koncernie SDF wyznacznikiem komfortu i świetnej stylizacji. fot. SDF Historical Archives - Treviglio - Italy

Lamborghini w XXI wieku

XXI wiek przynosi klientom marki Lamborghini kolejne udane serie ciągników: R6, R7 i R8, które wyróżniają się ciekawym, nietuzinkowym designem i srebrnym kolorem nadwozia.

W 2013 roku z okazji międzynarodowych targów SIMA w Paryżu została zaprezentowana nowa maszyna serii Nitro, która wyróżniała się całkowicie odnowioną stylistyką. Dzięki niej Lamborghini Trattori zdobyło szereg międzynarodowych nagród, w tym prestiżowe Tractor of the Year – Golden Tractor for the Design 2014 oraz RedDot Award 2014.