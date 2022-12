Nie mamy już firm budujących własne traktory pod polską marką. Ale jeśli chodzi o maszyny uprawowe, pługi i inne sprzęty polowe to nie mamy się czego wstydzić. Niestety nie wszyscy o tym wiedzą, więc przez ostatnie trzy lata Ministerstwo Rozwoju i Technologii promowało polskie maszyny na wielu imprezach.

- Nie mamy się czego wstydzić. Nasze maszyny są znane z dobrej jakości i świetnej ceny. Takie przedsiębiorstwa jak SaMasz czy Pronar są już znane nie tylko w Europie, ale i na świecie – powiedział Michał Sobański z firmy M Promotion International, która dbała o promocję polskich maszyn na imprezach targowych przez ostatnie trzy lata w ramach programu Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Podczas listopadowych targów EIMA International w Bolonii odwiedziliśmy stanowisko oznakowane jako „polish machine”. W miłej atmosferze można było się zapoznać z produktami z naszego rynku, dowiedzieć się co polski przemysł przedstawia na bolońskich targach i gdzie znajdują się nasze stoiska, a oprócz tego sympatyczna obsługa miała sporo materiałów o firmach, które nie były obecne na imprezie.

Na stoisku odbywały się także spotkania, prelekcje i wystąpienia, np. prof. Adam Ekielski opowiedział o rynku maszyn w Polsce, możliwościach eksportowych oraz innowacyjnych rozwiązaniach w rodzimym sektorze maszynowym. Dzień później swoją prezentację miała Aleksandra Leoncewicz z ZBH w Mediolanie, a 12 listopada odbyła się konferencja zorganizowana przez Polską Izbę Biznesową we Włoszech CAPI, tym razem skupiająca się na włoskim rynku i na wskazówkach jak na nim zaistnieć oraz, co ważniejsze, jak się potem na nim utrzymać.

Adam Ekielski opowiedział o rynku maszyn w Polsce, możliwościach eksportowych oraz innowacyjnych rozwiązaniach w rodzimym sektorze maszynowym, fot. K.Pawłowski

- Stoisko polskich maszyn nie tylko promowało rodzime produkty wśród włoskich przedsiębiorców i rolników, ale także pomagało w spotkaniach przedstawicieli polskich firm z kontrahentami. Na targach pojawiło się wiele osób z naszych fabryk, które mogły zaprosić swoich rozmówców do naszej strefy VIP, napić się kawy i porozmawiać w ciekawym otoczeniu. Stoisko miało ok. 150 m2, więc rozmówcy mieli sporo swobody – dodał Michał Sobański z M Promotion International

Specjalnie wydzielona strefa VIP służyła przedsiębiorcom do odbywania spotkań B2B i prowadzenia własnych działań promocyjnych, zaś dodatkowym wsparciem dla gości z kraju był ekspert branżowy Adam Ekielski. Oprócz powyższych spotkań i możliwości w programie misji gospodarczej zorganizowano wizytę w zakładzie firmy Martignani.

Trzyletni program promocyjny

W tym roku program promocji branży Maszyny i Urządzenia dobiegł końca i EIMA 2022 była ostatnią imprezą w jego planie. Warto podkreślić, że promocja nie dotyczyła tylko maszyn rolniczych – oprócz nich propagowano także urządzenia górnicze, ogólnoprzemysłowe i inne maszyny ciężkie.

- Przez trzy lata odwiedziliśmy sporo imprez, od Mining Vietnam w Hanoi przez niewielkie stoisko na MACH 2022 w Birmingham czy AgroExpo w Izmirze w Turcji po UGOL Rossii & Mining w Nowokuźniecku (w 2021 r. – przyp. red.). Na Eimie byliśmy także w 2021 r. Zainteresowanie za każdym razem było naprawdę spore. Wielu włoskich przedsiębiorców pytało o polskie firmy, szczególnie o producentów części. Również rolnicy nie byli obojętni. Przychodzili przedsiębiorcy, którzy już współpracują z polskimi firmami, a także goście z Polski, którzy chętnie pojawiali się u nas i rozmawiali o maszynach oraz szansach polskiego przemysłu za granicą. Trzeba przyznać, ze było efektownie, ale i efektywnie – powiedział Michał Sobański.

Polskie firmy trzymają się mocno

Tegoroczną Eimę odwiedziło rekordowa liczba 327 100 osób i z pewnością większość z nich widziała co zaprezentowały także polskie firmy, których na targach było aż 19. Wśród nich można wymienić m. in.: Mzuri, SaMasz, KMK, Gama Technik, Dominiak, Lisicki, Sanok Rubber, Namysło, Alistan Agro, Asket, Sorpac.

Stoisko firmy Farmtrac także występowało jako polska firma, fot. K.Pawłowski

Zapytani przez nas przedstawiciele firm Dominiak i Gama Technik twierdzili, że ich obecność to nie tylko chęć zaistnienia na rynku włoskim, ale przede wszystkim złapanie kontaktów z przedstawicielami z innych krajów, nawet odległych, z północnej Afryki czy Bliskiego Wschodu.

Podobnie było na stoisku firmy SaMasz, która tym razem promowała swój system listwy tnącej Swift Cut, którą można zaaplikować do produkowanej przez siebie kosiarki. Zapytany przez nas przedstawiciel polskiej firmy powiedział, że na Eimie liczą na kontakty niekoniecznie w Włoch, ale także, a może głównie, z Afryki Północnej, Europy Południowej czy nawet Bliskiego Wschodu.

Firma SaMasz promowała listwy koszące Swift Cut, fot. K.Pawłowski

Bardzo duże zainteresowanie wzbudziła oferta polskiej firmy Asket, która w Polsce produkuje rozdrabniacze do słomy i brykieciarki. W dzisiejszych czasach produkt poznańskiej firmy może mieć szczególne wzięcie. Już w tej chwili Asket wysyła swoje produkty do ponad 30 krajów na świecie. Roman Długi z Asketu śmiał się nawet, że jego firma jest bardziej znana za granicą niż w Polsce.

Firma Asket promowała brykieciarki i rozdrabniacze do słomy, fot. K.Pawłowski

Bardzo ciekawą maszynę pokazała firma Dominiak, specjalista od opryskiwaczy do sadów. Ich autonomiczny pojazd sadowniczy Dominiak APS 2000 może służyć jako opryskiwacz, ale także jako platforma do innych narzędzi, np. platformy sadowniczej. Na targach prezentowano model przedprodukcyjny, ale APS 2000 można już zamawiać, co już uczyniło kilkanaście gospodarstw. Pojazd po raz pierwszy zaprezentowano na styczniowych Targach Sadownictwa i Warzywnictwa 2022 w Nadarzynie. Od tego momentu maszyna była mocno testowana i próbowana w boju.

Pojazd jeździ autonomicznie za pomocą technologii laserowej, wykorzystuje silnik Perkins o pojemności skokowej 3,6l i mocy od 75 do 130 KM. W czasie pracy może jeździć z prędkością do 11 km/h. W tej chwili proponowany jest pojazd z trzema kołami, ale w opracowaniu jest wersja czterokołowa.

Autonomiczny pojazd sadowniczy Dominiak APS 2000, fot. K.Pawłowski

Być może w innych krajach produkują traktory i kombajny pod własnymi markami, ale Polacy też nie mają się czego wstydzić. Maszyny z Polski są chwalone za idealny stosunek jakości do ceny, a specjaliści branżowi dobrze znają polskie marki. Zaś przedsiębiorstw, które są zainteresowane eksportem jest coraz więcej i wkrótce będziemy jeszcze bardziej kojarzeni z rodzimych marek.