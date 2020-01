Dobrze wymieszana gleba oraz równomierny obraz uprawionego pola

PÖTTTINGER TERRADISC są oferowane w szerokościach roboczych od 3 do 10 metrów. Zwarta konstrukcja to bardzo ważna cecha krótkich bron talerzowych TERRADISC. Głębokość robocza może być ustawiona od 3 do 15 cm. Przesunięte względem siebie, agresywnie ustawione narzędzia robocze zapewniają uzyskanie bardzo dobrze wymieszanej słomy z glebą. Równomiernie, dobrze uprawione pole jest bazą do udanych zasiewów.





System ramion bliźniaczych TWIB ARM to serce maszyny

Serce maszyny to system TWIN ARM, czyli dwa masywne, kute ramiona nośne talerzy są przyspawane do obejmy zaciskowej. Rozwiązanie to powoduje, że talerze zawsze utrzymują swoją pozycję i ustawienie. Na ciężkich glebach nie wychylają się samoczynnie – twarde ślady po kołach zawsze zostaną spulchnione. Obejma zaciskowa jest amortyzowana względem ramy, do której została przykręcona poprzez cztery gumowe elementy o średnicy 40 mm. Ich mocowanie na czterech gumowych elementach gwarantuje bezpieczne zagłębianie talerzy. Mocne, ząbkowane kroje talerzowe, wykonane ze wzmocnionej specjalnej stali, mają średnicę 58 cm. Z ośmioma talerzami na metr szerokości roboczej odstęp wynosi tylko 12,5 cm. Optymalne złożenie kąta natarcia i ustawienia gwarantuje pewne zagłębianie w glebę. Przesunięte ustawienie agresywnych narzędzi roboczych troszczy się o dobre wymieszanie gleby i słomy.

Ustawienie do pracy

Ustawienie maszyny w różnorodnych warunkach pracy musi przebiegać szybko i sprawnie. W krótkich bronach talerzowych TERRADISC problem ten został rozwiązany przy pomocy hydraulicznej regulacji ustawienia głębokości. Głębokość robocza jest regulowana przy pomocy składanych, 5mm szerokości klipsów. W maszynach ciąganych zastosowano dodatkowo system amortyzacji ramy maszyny względem wału. Rozwiązanie to zapobiega wibracjom maszyny i poprawia jej prowadzenie dla jeszcze lepszego obrazu pola po przejeździe maszyny. Opcjonalny zagarniacz jest perfekcyjnie przestawiany przez zawieszenie wału i pomaga w wyhamowaniu masy przed wałem dogniatającym.

Ochrona gleby

Duże składane brony talerzowe TERRADISC T stanowią potencjalne zagrożenie dla gleby. Rozwiązania techniczne zastosowane w tych maszynach pozwalają jednak na jej skuteczną ochronę. Na uwrociu brona jest niesiona przez amortyzowany wał, przez co ciężar rozkłada się na całej szerokości roboczej. Standardem PÖTTTINGER jest w pełni wykorzystana cała szerokość robocza.

Maszyny w zależności od szerokości roboczej mogą być wyposażone w 5 do nawet 8 różnych wałów doprawiających. Pozwala to na dostosowanie się do warunków panujących w każdym gospodarstwie.

Wersja +

Jako wyposażenie dodatkowe, maszyny TERRADISC mogą posiadać przednią włókę, dzięki której następuje dodatkowe wyrównanie pola przed talerzami uprawowymi. Kolejnym wyposażeniem dodatkowym jest siewnik poplonów TEGOSEM. Jest to sposób na ograniczenie czasu i kosztów przejazdu przez jednoczesną uprawę i wysiew poplonów. Wysiew pneumatyczny nasion z elektrycznym napędem wałka wysiewającego gwarantuje precyzję, a zbiornik nasion 200 lub 500L (w zależności od wersji) zapewnia dużą wydajność.

Specjalny rabat na zimowe zamówienia maszyn uprawowych i siewników w terminie 01.12.2019 -28.02.2020

Kliknij i wyślij zapytanie