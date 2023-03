Jaki ciągnik używany kupić? Ile będzie kosztował Zduntrac? Dlaczego seria 3000 ciągników Massey Fergusona jest taka dobra? Te i wiele innych pytań padło podczas spotkania z Mariuszem Zdanowskim na stoisku Farmera podczas targów Agrotech 2023.

Dziękujemy że w gąszczu maszyn i tysięcy osób odwiedzających w niedzielę 19 marca targi Agrotech znaleźliście chwilę na spotkanie na stoisku Farmer.pl z nami i Mariuszem Zdanowskim - konstruktorem i budowniczym Zduntraca.

Spotkanie na stoisku Farmera

Jak wspomina Mariusz, na targach Agrotech nie był już od lat, tym bardziej chętnie odwiedził je z rodziną i znajomymi przy okazji organizowanego przez nas z nim spotkania z fanami projektu Zduntrac - Ursusa C-360 na miarę XXI wieku.

Przede wszystkim po to tutaj przyjechałem - żeby spotkać się u was z ludźmi - zauważa twórca Zduntraca.

Spotkanie - spotkaniem - ludzi było sporo i niemało pytań. Ale nie każdy miał śmiałość zadać je do mikrofonu. Więc dopiero po zakończeniu oficjalnego spotkania, wokół Mariusza zgromadziła się spora grupka rolników.

Pytania o Zduntraca i porady mechanika

Mechanik ze spokojem udzielał możliwie najbardziej wyczerpujących odpowiedzi, mówiąc że dzisiaj po prostu po to tutaj jest i ma na to czas, mimo iż dzieci Mariusza chwilami wydawały się nie rozumieć, po co ten tata tyle czasu rozmawia z ludźmi i bardziej interesowała je wycieczka po targach wśród lśniących maszyn.

- Było też dużo pytań czysto związanych z mechaniką. Maszyny używane, czym się kierować w ich wyborze, typowe usterki. Myślę że większość osób uzyskało satysfakcjonujące dla nich odpowiedzi - podsumowuje mechanik.