Ostatnie lata m.in. ze względu na pandemię koronawirusa nauczyły nas, że dużym problemem przy różnych inwestycjach była słaba dostępność poszczególnych podzespołów, a w tym gotowych urządzeń. Jak to wygląda obecnie?

Pandemiczny pył już mocno opadł, dlatego i dostępność maszyn powraca na stare, dobre drogi. Pytamy więc, jak aktualnie wygląda czas oczekiwania przy zamówieniach nowych suszarni.

- Na tę chwilę rolnik chcąc mieć dostarczoną i gotową do użytku suszarnię jeszcze przed żniwami zbożowo-rzepakowymi, będzie miał do wyboru kilka modeli o ładowności do powiedzmy 25 t zasypu. Jeśli mówimy o żniwach kukurydzianych, to cała nasza gama produktowa jest aktualnie dostępna – informuje Kazimierz Szydłowski, odpowiedzialny za sprzedaż w firmie Pedrotii Polska.