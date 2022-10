Niby jest drogo i niemal każdy rolnik mówi o oszczędnościach i ograniczeniach. Czy rzeczywiście jednak oszczędzamy, a jeśli tak to tam gdzie można najwięcej?

Niedawno byliśmy z redakcją Farmera na Agro Show. Targi odwiedziło dziesiątki tysięcy rolników, setki firm pokazało swoje produkty, pogoda dopisała… czego więcej chcieć? A no może tego, żeby jeszcze naszych farmerów było stać na ten sprzęt, a więc żeby po prostu produkcja rolna była opłacalna.

A dzisiaj wiadomo – ceny środków do produkcji rolnej: nawozów, paliwa, nasion ale i sprzętu są rekordowo wysokie. Od razu pomyślałem - "rolnicy będą oszczędzać". Pierwsze, co przyszło mi do głowy, to to, jak wysiać nawozu mniej, oszczędzić paliwo redukując przejazdy, czy wysiać precyzyjnie nasiona.

Wydawało mi się zatem, że przysłowiowe "oblężenie" będzie zatem na stoiskach firm oferujących sprzęt i systemy rolnictwa precyzyjnego. Na pewno u nich jest prawdziwy boom”. Myliłem się. W rozmowach z przedstawicielami tych firm – w tym podczas naszej debaty na stoisku Farmera pt. Rolnictwo precyzyjnie – jakich technologii potrzebują dziś rolnicy?” dało się usłyszeć, że znaczącego zwiększenia zainteresowania takimi technologiami nie widać, mimo iż jak usłyszałem – ceny urządzeń czy usług nie wzrosły znacząco – często tylko o różnice wynikające z kursu walut.

Tymczasem rolnictwo precyzyjne to jeden z najbardziej efektywnych i chyba najprostszych sposobów na zmniejszenie kosztów produkcji. Takie elementy jak systemy jazdy równoległej (sterowane ręcznie lub automatycznie), sterowanie sekcjami opryskiwacza czy rozsiewacza nawozów to nie nowość i już od lat sprawdzają się w wielu gospodarstwach jako podstawa rolnictwa precyzyjnego generując oszczędności w nawozach, paliwie, ŚOR. Ktoś powie, że taki sprzęt jest drogi i przy kilkunastu hektarach nie opłaca się jego stosowanie. Tak, bardziej zaawansowane systemy to często dziesiątki tys. złotych, ale ceny podstawowych monitorów z nawigacją rozpoczynają się dzisiaj od cen porównywalnych nawet już 1 t nawozu wieloskładnikowego, a prowadzenie elektronicznej dokumentacji z mapami aplikacyjnymi pól może kosztować nie więcej jak kilkanaście zł za hektar na rok. Od czegoś trzeba i warto zacząć, spróbować... Można to zrobić stosunkowo niewielkim kosztem biorąc zwłaszcza pod uwagę drogie środki produkcji i to ile można zaoszczędzić.

Oszczędności z wdrożenia technologii rolnictwa precyzyjnego z tytułu zużycia samych nawozów (m.in. przez zróżnicowanie dawek dzięki mapom aplikacyjnym) to co minimum 5-10 proc. – potwierdzają to praktycy. Niektórzy twierdzą, że połączenie różnych technologii generuje w ich gospodarstwach nawet 20-30 proc. oszczędności w produkcji polowej. Wydaje się, a wręcz jestem tego pewien, że dla ekonomii prowadzenia gospodarstwa wdrażanie elementów rolnictwa precyzyjnego jest po prostu nieuniknione, a im wyższe ceny nawozów, tym bardziej zasadne ekonomicznie staje się ich użycie.

W rozmowach z rolnikami często pojawiają się twierdzenia, że ze względu na wysokie ceny nawozów ograniczą ich stosowanie lub nawet całkowicie w tym roku zrezygnują z zakupu np. wieloskładnikowych. Całkowicie zrezygnować - nie polecałbym, bo spadki plonów na będą widoczne i myślę że przy obecnych cenach płodów rolnych w skupie przychód będzie nieproporcjonalnie do zaoszczędzonej kwoty niższy. Ograniczyć - być może tak - ale w taki sposób, aby nie było uszczerbku na plonie. I tutaj znowu wracamy do rolnictwa precyzyjnego. Myślę, że obecna sytuacja w rolnictwie jest dobrą porą aby się tym zainteresować, nawet kosztem wymiany kombajny, kultywatora czy przyczepy. Nie ma co liczyć, że szybko a być może w ogóle wrócimy do cen nawozów i paliwa sprzed 2 lat (pamiętajmy też jakie wówczas były ceny w skupach). A jeśli nawet by tak było, jestem pewien, że nikt kto zobaczył korzyści z zastosowania takich technologii, na pewno nie wróci do tego jak było wcześniej.