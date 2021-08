Droga ropa wykończy chłopa

Jednym z większych kosztów w każdym gospodarstwie rolnym jest zakup oleju napędowego. Niestety jego ceny w ostatnich miesiącach pozostają wysokie i nic nie wskazuje by miały szybko spaść.

Wysokie ceny oleju napędowego na stacjach paliw powodują wzrost kosztów produkcji, co bezpośrednio przekłada się na mniejszy zysk rolnika. Porównując hurtowe ceny paliwa ( dostępne na stronie PKN Orlen) pomiędzy końcem sierpnia 2020 a końcem sierpnia 2021 łatwo można sprawdzić, że różnica w cenie hurtowej wynosi niemal 1 zł/litrze.

Jest drogo

Na potrzeby artykułu telefonicznie sprawdziłem wśród zaprzyjaźnionych rolników jakie ceny obowiązują na stacjach paliw. Okazało się, że za olej napędowy trzeba zapłacić w zależności od rejonu kraju i stacji od 5,29 do 5,70 zł/l ( podane w artykule ceny są cenami brutto).

Tak wysokie ceny oleju napędowego przekładają się na wzrost kosztów jesiennych prac polowych. Przed rolnikami okres, gdzie tych prac wykonuje się najwięcej w roku. Z pewnością będzie to miało wpływ na koszty produkcji. Pewnym pocieszeniem pozostają wysokie ceny płodów rolnych jednak rolnicy obawiają się, że kiedy ich ceny spadną cena paliwa nadal pozostanie na wysokim poziomie.

- Paliwo jest zbyt drogie, ale mogłoby być tańsze, gdyby orlen i rząd nie próbowali ratować budżetu państwa dodatkowymi opłatami nakładanymi na paliwa. - podkreśla Marek Sakowski ze wsi Spiczki w województwie podlaskim. Rolnik rokrocznie do pracy w swoim gospodarstwie zużywa około 15 -17 tys. litrów oleju napędowego. Zatem taki poziom cen paliwa jak obecnie ma wpływ na jego budżet.

W hurcie paliwa taniej

Pewnym rozwiązaniem pozwalającym na obniżenie kosztów paliwa w gospodarstwie jest jego zakup hurtowy. Ale aby tego dokonać trzeba dysponować zbiornikiem spełniającym wymagania prawne w tym zakresie.

- Obecnie na naszych stacjach ceny oleju napędowego kształtują się na poziomie 5,3-5,4 zł/l. Przy zakupach hurtowych cena "diesla" zależy oczywiście od zamawianej ilości litrów oraz od odległości na jaką musimy je dowieść. Średnio możemy przyjąć, że cena ON B7 jest około 0,35 zł/l niższa w porównaniu do ceny na stacji. Natomiast przy ON B7 ta cena jest niższa o około 0,17 zł/l. Niestety w perspektywie kilku dni nie widać zwiastunów obniżki cen olej napędowego na stacjach paliw, co się zadzieje później nie jesteśmy w stanie ocenić - podkreśla Eliza Jankowska-Bąk dyrektor operacyjny w firmie Olbenz Sp. z o.o.. Firma ma swoją siedzibę w Białej Podlaskiej i zaopatruje w olej napędowy rolników w promieniu 250 km.