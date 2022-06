Drogie maszyny. Jak dobrze je ubezpieczyć?

Maszyny drożeją - nawet te używane. O czym warto pamiętać przy ich ubezpieczeniu? fot.kh

Ceny sprzętu rolniczego w ciągu ostatniego roku wzrosły o ok. 20 proc., a koszty napraw o 30 proc. Warto o tym pamiętać i sprawdzić, czy sprzęt jest ubezpieczony, a jeśli tak, to zweryfikować sumy ubezpieczenia. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę ubezpieczając maszyny rolnicze?

Gorący sezon prac polowych tuż przed nami. To ostatnie względnie spokojne dni zanim rozpoczną się żniwa – kombajny, prasy i inne maszyny wyjadą w pole. Oczywiście duża część sprzętu pracuje już od wczesnej wiosny, inne – cały rok. Niezależnie od rodzaju maszyn, ich wartość w ostatnim czasie mocno wzrosła. – W ciągu ostatniego roku odnotowaliśmy ok. 20 proc. wzrost cen maszyn. Dotyczy zarówno maszyn fabrycznie nowych, jak i używanych – mówi Mariusz Gilicki, ekspert z Generali Agro. Jednocześnie dodaje, że koszty napraw wzrosły nawet o 30 proc. - chodzi zarówno o ceny części zamiennych jak i koszty obsługi serwisowej. Ekspert zwraca uwagę, aby przy wznowieniu ubezpieczenia pomyśleć o podniesieniu sumy ubezpieczenia na polisie tak, aby w przypadku dużej szkody np. pożaru lub kradzieży odszkodowanie wystarczyło na zakup porównywalnego sprzętu. Warto przy tym nadmienić, że nawet w trakcie bieżącej polisy można zmodyfikować sumę ubezpieczenia. W nowej ofercie Generali Agro Ekspert można ubezpieczyć praktycznie każdy rodzaj maszyny rolniczej, w tym używane – niezależnie od wieku. Mariusz Gilicki zwraca też uwagę na elementy wyposażenia dodatkowego, w tym przede wszystkim osprzęt rolnictwa precyzyjnego, który nierzadko pada łupem złodziei. To co z pewnością będzie istotne dla wielu rolników to to, że w nowej ofercie Generali podstawowe ubezpieczenie sprzętu obejmuje również usługowe wykorzystanie maszyn. Ważnym elementem jest też objęcie ubezpieczeniem szyb – bez dodatkowej opłaty, czy ryzyko przed wciągnięciem ciał obcego, np. przez kombajn. Przy dużym parku maszynowym ułatwieniem jest też ubezpieczenie Generali Agro Flota, a więc wielu maszyn jednocześnie na niezmiennych warunkach. Więcej nt. ubezpieczenia Generali Agro Ekspert na i-Rolnik O to co jest najważniejsze w ubezpieczeniu sprzętu zapytaliśmy rolnika – Rafała Blusa z woj. łódzkiego, u którego w ponad 70-hektarowym gospodarstwie są też kurniki. Młody rolnik zwraca uwagę m.in. na potrzebę określenia jasnych warunków zabezpieczenia sprzętu od kradzieży i przeciwpożarowego, rzetelnej wyceny szkód – np. zbitej szyby w kombajnie oraz kompleksowej obsługi ubezpieczyciela w przypadku zaistnienia szkody. Jak do tych konkretnych kwestii odniósł się ekspert z Generali Agro? Co i na jakich warunkach można ubezpieczyć? O tym w poniższym filmie.

