30-litorwy dron DJI napełniony wodą podczas pokazu na dniach pola Nufarm w Serbii, wykonywał demonstrację oprysk punktowego. fot. AdK

Przez ostatnia dekadę czas pracy dronów wydłużył się z 10 do nawet 50 min. Specjaliści z branży zakładają, że do 2030 r. będą latać na przez 3 do nawet 4 h. Do tego będą w stanie przenosić dużo cięższe ładunki. Dla rolnictwa oznacza to, że będą mogły ułatwiać wiele prac.

Firmy zajmujące się produkcją dronów doskonale zdają sobie sprawę z ich możliwości wykorzystania w rolnictwie, jednocześnie rozpracowując problemy z jakimi ta technologia się spotyka. Jak się okazuje, ich rozwój postępuje bardzo szybko. Aspiracja do opryskiwacza naziemnego Drony w rolnictwie rozpoczęły swoją pracę głównie od pomiarów upraw. Obecnie są wykorzystywane do oprysków, które są głównym czynnikiem napędzającym ich rozwój. A w tej kwestii największym wyzwaniem, nad którym pracują producenci, jest ciężar, jaki dron może unieść. Jeszcze niedawno mógł pomieścić 5 l., teraz jest nawet 40 l. i jak mówią specjaliści to jeszcze nie koniec. Co ważne, ponieważ dron wykonuje oprysk punktowo, nie wymaga on takiej ilości cieczy, jak przy opryskiwaniu całej nawierzchni. Czytaj więcej Wydajność zabiegu chemicznego dronem Paris Cockinos z Sphere Drones, australijskiej firmy specjalizującej się w wykorzystaniu możliwości dronów do przekształcania tradycyjnych praktyk rolniczych, uważa, że drony osiągną 30 proc. wydajności opryskiwacza w ciągu najbliższych pięciu lat. − Uważamy, że drony to niedrogie i praktyczne rozwiązanie. Właśnie teraz zainteresowanie technologią dronów przyspieszyła, niż kiedykolwiek wcześniej. Drony są w stanie zwiększyć wydajność w całym gospodarstwie, generować oszczędności i wspierać praktyki zrównoważonego rozwoju. – powiedział Cockions podczas szczytu poświęconemu bezpieczeństwu żywnościowemu Farm2Fork. Opryskiwanie powierzchniowe to już przeszłość? Największa ilość dronów jest wykorzystywana w Azji. Biorąc jednak pod uwagę popyt związany z powierzchnią, największe rynki stanowią USA, Kanada, Australia oraz Brazylia. Niestety, w krajach UE wciąż obowiązuje bardzo restrykcyjne prawo odnośnie do zabiegów chemizacyjnych z powietrza, które związane jest głównie z ryzykiem znoszenia cieczy roboczej. Biorąc pod uwagę, że przepisy te były tworzone, kiedy na rynku nie istniały jeszcze latające na niskich zakresach drony, w przyszłości powinno się to zmienić i u nas. Czytaj więcej Opryski z powietrza. Otwarcie polskiego nieba dla dronów Byłoby to z korzyścią dla rolnictwa - drony w połączeniu ze sztuczną inteligencją, są w stanie identyfikować pojedyncze chwasty i wykonywać zabieg, tylko tam gdzie jest on konieczny. To przekłada się na zmniejszenie kosztów nawet o 40 proc. Punktowy zabieg zwalczania chwastów mogliśmy obserwować podczas dni pola Nufarm w Serbii. Więcej o tym wydarzeniu pisaliśmy w artykule: Czytaj więcej Prąd, biostymulatory i carinata na serbskich poletkach. Innowacje Nufarm Nufarm współpracujący z serbską firmą Agremo, specjalistą rolnictwa precyzyjnego, zorganizował pokaz, podczas którego dron na wcześniej zmapowanym polu, dzięki rozpoznaniu przez sztuczną inteligencję chwastów, wykonywał oprysk. Zawieszony na wysokości ok. 3 m dron DJI Agras T30, przelatuje nad wcześniej zmapowanym poletkiem. Wykonuje zabieg z powietrza, więc nie korzysta ze ścieżek technologicznych. fot. AdK Sztuczna inteligencja znacznie zwiększa możliwości dronów. Od mapowania zdrowia roślin i wykrywania szkodników po liczenie sztuk bydła, drony wykorzystujące sztuczną inteligencję dostarczają bezcennych danych i spostrzeżeń, które pomagają rolnikom podejmować świadome decyzje i optymalizować ich działania. Dron zmapuje pole, opryska i policzy krowy Firmy rolnictwa precyzyjnego podchodzą do dronów kompleksowo i chcą by w rolnictwie, podobnie jak roboty wykonywały coraz więcej zadań i to autonomicznie. Czytaj więcej Czego rośliny potrzebują - oceń to z pomocą drona Czytaj więcej Zwalczanie szkodników w kukurydzy za pomocą drona Np. wspomniane wcześniej australijska firma Sphere Drones opracowała i wprowadziła technologię, która pomaga liczyć bydło. Firma testuje do tego projektu autonomiczne drony w gospodarstwie z 500 sztukami bydła mięsnego. Dron pozostawiony na wybiegu i jest zaprogramowany z zegarem i kalendarzem, dzięki temu można zostawić go na polu na specjalnej przyczepce, aby mógł sprawdzić stan ogrodzenia, wodę i policzyć krowy.

