Tak jak każde innowacyjne rozwiązanie, również dorny mają swój cykl wejścia na rynek. Bywa, że prawo nie nadąża za innowacyjną technologią i dynamiką branży. Drony, które przez lata wykorzystywane były na dużą skalę na polach w Azji (w Chinach od 10 lat używane są do chemicznej ochrony roślin), właśnie zaczynają się wpisywać w polski krajobraz rolnictwa.

Dziś można dronem rozsiewać nawóz, poplon, czy stosować środki biologiczne. Jeśli chodzi o środki chemiczne, technologia podlega tym samym regulacjom, co usługi agrolotnicze. Wówczas operator potrzebuje zgodę z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin, żeby móc zgodnie z prawem zastosować oprysk.

Więcej na ten temat opowiada Jan Bocian z firmy Agrodron:

Przykładowo jeden przeciętny dron ze zbiornikiem 10 l, 4 dyszami, który zajmuje 5-metrowy pas, może opryskać 2 ha. W tej technologii stosuje się wyższą koncentrację środków - 5, 7, 10 L na hektar. Po zmapowaniu pola, oprysk odbywa się automatycznie. Nalot jest bardzo precyzyjny, bazuje bowiem na sztucznej inteligencji.

Drony umożliwiają oprysk zarówno całego łanu, jak i wybranych punktów. Wszystko zależy od wiedzy na temat działki - czy rozwija się choroba, czy atakuje szkodnik, bądź jakie niedobory na różnych obszarach pola występują. Dlatego wykorzystanie dronów uzupełnia technologia multispektralnej analizy roślin – pozwala ona błyskawicznie zebrać informacje o plonie.

Oprócz wygody, drony wpisują się, w tak ważną obecnie, zrównoważoną produkcję. Oszczędzają ścieżki technologiczne, a przez koncentrację środków, mają znacznie mniejsze zużycie wody na ha. Ponieważ są to maszyny zasilane elektrycznie, są w stanie także oszczędzać energię.

− Ładowarka na bazie agregatu potrzebuje 5 l paliwa do naładowania dronów, które wykonają oprysk na ok. 100 ha pól. W porównaniu do tego, ile spala ciągnik, różnica jest ogromna. Dronem z wbudowanym rozsiewaczem, możemy rozsiewać zarówno nawozy, jak i wykonać wsiewki w wysoki łan - tak, aby zapewnić zielone pokrycie pola, to również jest element ekologizacji i zazieleniania rolnictwa - czyli wracamy do tego, co było kiedyś - ręcznej wsiewki poplonu, którą teraz możemy wykonać szybciej - wylicza Jan Bocian.