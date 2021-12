Droższy w zakupie, tańszy w eksploatacji?

Sprawdzone powiedzenie mówi, że każda rozsądnie zainwestowana złotówka zwróci się dwukrotnie. Przykładem takiej inwestycji może być zakup ciągnika Fendt, który mimo nieco wyższej ceny zakupu odwdzięcza się tańszą eksploatacją.

Cena zakupu ciągnika, choć bardzo ważna, nie powinna być kwestią rozstrzygającą przy wyborze konkretnej marki i modelu. W przypadku ciągnika rolniczego kluczowe są koszty eksploatacji, które gospodarstwo musi ponosić na bieżąco.

W każdej branży mamy producentów tzw. „top”, za których produkty musimy zapłacić więcej. Dotyczy to samochodów, wyposażenia AGD, a nawet odzieży. Jednak z reguły wyższa cena zakupu i renoma marki pozwala dłużej i niezawodnie użytkować dany sprzęt. Fendt to marka, która od lat słynie z innowacyjnych rozwiązań, które doceniają pokolenia rolników. A to właśnie opinia użytkowników i ich zadowolenie świadczy o sile marki. Potwierdzają to także słowa specjalistów Fendt: „nie chcemy być najtańsi, chcemy być najlepsi”.

Przekładnia Vario – oszczędność na każdym polu

Jednym z przykładów rozwiązań podnoszących komfort, jakość pracy oraz generujących oszczędności jest bezstopniowa przekładnia, która pozwala precyzyjnie dostosować prędkość do każdej pracy i optymalnie obciążyć silnik tak, aby pracować efektywnie i spalać jak najmniej paliwa. Przykładem może być orka ciągnikiem dowolnej marki ze stopniową zmianą biegów. W polu okazuje się, że przełożenie na którym osiągamy 8 km/h nadmiernie obciąża silnik, więc trzeba pracować na niższym półbiegu np. z prędkością 7 km/h.

Wszystkie serie ciągników Fendt już od lat są wyposażone wyłącznie w przekładnie bezstopniowe sterowane dżojstikiem, fot.kh

Przekładnia bezstopniowa Vario pozwala w każdych warunkach precyzyjnie dostosować przełożenie, aby optymalnie wykorzystać moc silnika. W efekcie tego ciągnik Fendt może wykonywać tę samą orkę np. z prędkością 7,5 lub 7,7 km/h. To prosty rachunek: w tej pracy wydajność ciągnika z przekładnią Vario jest wyższa nawet o 10 proc! Oznacza to, że dzięki przekładni Vario tę samą pracę zamiast w 10 można wykonać w 9 godzin!

Zużycie paliwa

To parametr mocno dyskusyjny, bo zależy od obciążenia silnika. Miarodajnym wynikiem odzwierciedlającym rzeczywiste spalanie są niezależne testy DLG. W tej konkurencji od lat ciągniki z niemieckiego Marktoberdorfu, niezależnie od klasy mocy nie mają sobie równych.

Analizując dane jednostkowego zużycia paliwa można bardzo szybko obliczyć oszczędności wynikające z niższego spalania. Jeśli jednostkowe spalanie jest niższe np. tylko o 8 g/kWh (np. 232 g/kWh w ciągniku Fendt 514 Vario, a np. 240 g/kWh w ciągniku konkurencyjnej marki podobnej mocy) to dla mocy 100 kW oszczędność na jedną godzinę pracy wynosi 800 g. Przekładając to na dzień roboczy, który trwa 10 h oszczędność wynosi już 8 l ON.

Analizując testy DLG warto zwrócić uwagę na parametr tzw. Powermix, który odzwierciedla rzeczywiste spalanie z różnych prac z częściowym obciążeniem silnika. W jednym z testów ciągnik Fendt 720 Vario uzyskał wartość Powermix 258 g/kWh. To wartość o 11 proc. niższa niż średnia dla innych ciągników testowanych przez DLG (średnia wynosi 289 g/kWh).

Rozwiązania na miarę czasów

Tutaj warto zwrócić uwagę choćby na silnik. Fendt wprowadzając przed laty filtr cząstek stałych do układów oczyszczania spalin od początku postawił na tzw. filtr pasywny, który nie potrzebuje dodatkowej dawki paliwa do oczyszczania. W tym czasie inni producenci wykorzystywali rozwiązania starszej generacji, które zwiększały zużycie paliwa.

Kolejny przykład rozwiązań które wpływają na zwiększenie wydajności pracy i niższe koszty eksploatacji to układ zmiany ciśnienia w ogumieniu Fendt VarioGrip. Jego wszystkie elementy montowane są fabrycznie, żaden element układu nie wystaje poza obrys ciągnika, więc trudno go uszkodzić.

Niezależny układ hydrauliczny

Too bardzo istotny charakterystyczny dla bawarskich traktorów element. Fendt to jedyny producent, który stosuje niezależny układ hydrauliczny we wszystkich seriach swoich ciągników. Takie rozwiązanie ma wiele zalet. Po pierwsze do przekładni nie dostaje się olej od maszyn towarzyszących, więc nie ma ryzyka zanieczyszczenia oleju lub zmieszania go z innym o nieodpowiednich dla napędu parametrach.

W ciągnikach Fendt układ hydrauliki zewnętrznej ma osobny zbiornik oleju, fot.kh

Poza tym przekładnia zawsze pracuje z optymalną ilością oleju. Dzięki niezależnemu zbiornikowi hydrauliki ciągniki te nie mają sobie równych pod względem dostępnej ilości oleju do zasilania maszyn towarzyszących. Poza tym niezależny zbiornik pozwala stosować w hydraulice bio oleje. To zaleta, którą dostrzegają głównie firmy z branży komunalnej.

Rozdzielenie olejów wpływa także korzystnie na okres ich wymiany. W ciągnikach Fendta olej przekładniowy i hydrauliczny wymienia się co 2000 h.

Wartość ciągnika przy odsprzedaży

Używane ciągniki Fendt trzymają wysoką cenę na rynku wtórnym. Wielu rolników chętnie wybiera ciągniki tej marki, bo dobrze znają możliwości i zalety eksploatacji używanych maszyn tej marki. Bardzo często wyższa cena zakupu rekompensowana jest przez wyższą wartość odsprzedaży ciągnika używanego.