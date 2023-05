Ciągnik John Deere 6R150 i prasa V461R tejże marki imponują znakomitą efektywnością. Potwierdzają to wyniki, a przede wszystkim test we Francji sprzed dwóch lat, gdy duet pobił rekord wydajności w belowaniu słomy.

Specyfikacje i rozwiązania technologiczne potwierdzają, że prasa zwijająca V461R od firmy John Deere jest obecnie jedną z najbardziej wydajnych pras zwijających na rynku, a 4-cylindrowy ciągnik John Deere 6R150 idealnie z nią współpracuje. Ale po kolei.

Ciągnik John Deere 6R150 – krótszy, ale o wysokiej mocy

Ciągnik John Deere 6R150 charakteryzuje się wyjątkowo łatwą w obsłudze i wysoce efektywną przekładnią AutoPowr, która zapewnia również komfort pracy i oszczędność paliwa. Specjalny test DLG-PowerMix-Test 2.0 potwierdził niskie zużycie paliwa przez ciągnik 6R 150, ale na uwagę zasługuje wynik zużycia paliwa w transporcie (375 + 11 g/kWh – paliwo + płyn DEF), co było najlepszym wynikiem spośród wszystkich testowanych ciągników 4-cylindrowych oraz piątym najlepszym wynikiem w historii (źródło: Profi International 04/2023).

Choć model 6R150 jest uznawany za ciągnik o średniej mocy, osiąga znakomite wyniki – zapewnia do 177 KM przy zastosowaniu inteligentnego zarządzania mocą (IPM).

Istotną cechą modelu jest duża wygoda i zwinność. Zmienny współczynnik kierowania daje większy komfort pracy operatora, minimalizując liczbę obrotów kierownicą i obniżając wysiłek konieczny do kierowania na obrzeżach lub w ograniczonych przestrzeniach. Z kolei samopoziomujący układ zawieszenia TLS Plus to amortyzacja przedniej osi, dająca komfort pracy.

Przekładnia bezstopniowa AutoPowr w połączeniu z joystickiem CommandPro, pozwalająca na płynną regulację prędkości zbioru ze stałą prędkością WOM, a całości dopełnia kabina z hydropneumatycznym zawieszeniem, w której poziom głośności wyniósł zaledwie 69,7 dB w wyżej wymienionym teście.

Prasa zmiennokomorowa John Deere V461R – lek na niską wydajność

Na uwagę zasługuje również prasa zwijająca, która bije rekordy i jest uznawana za najwydajniejszą na rynku. Zmiennokomorowy model V461R od firmy John Deere charakteryzuje się znakomitą wydajnością i wysoką gęstością bel. Przykładem mechanizmu, za pomocą którego rolnicy mogą lepiej organizować swoją pracę podczas belowania, jest stworzenie najszybszego systemu wyładunku bel (FRS), jaki kiedykolwiek udało się zaprojektować firmie John Deere.

System oparty jest na niezależnej, składającej się z dwóch pasów komorze prasowania, która jest oparta na konstrukcji ramowej. Jak udaje się uzyskać szybki i efektywny wyładunek? Pomaga w tym rozsuwanie bocznych elementów komory prasowania na boki po 5 cm, a także zastosowanie kurtyny zamiast klasycznej klapy do wyładunku.

Wysoka wydajność krów mlecznych zależy w dużym stopniu od jakości paszy. Z tego względu szybkość i wydajność zbioru jest tak istotnym aspektem. Prasy John Deere serii R spełniają oczekiwania najbardziej wymagających operatorów.

Podbieracz o szerokości 2,2 m składa się jedynie z podzespołów i rozwiązań klasy premium, takich jak zastosowanie dodatkowego łożyskowania na środku podbieracza czy też zastosowanie palców podbieracza o większej średnicy. Czas można oszczędzić także przez specjalną, opuszczaną podłogę o pełnej szerokości, zapewniającą ochronę na całej szerokości rotora. Nawet w przypadku zatoru na poziomie przenośników ślimakowych można go łatwo usunąć bez wychodzenia z kabiny.

Z kolei przez odpowiednią automatyzację rolnicy nie tracą czasu na zbyt długi proces zamykania i otwierania podczas wyładunku bel, a automatyka może również przejąć kontrolę nad układem owijania czy nawet zatrzymaniem ciągnika. Zgodnie z oficjalnym testem towarzystwa DLG średni czas wyładunku prasy zwijającej John Deere V461R wynosi 4,9 s przy belach o średnicy od 1,25 m do 1,4 m.

Rekordy na francuskim polu

Przed dwoma laty na francuskim polu w pobliżu fabryki John Deere w Arc-les-Gray przeprowadzono specjalny test mający odpowiedzieć na pytanie, jak mocny i wydajny jest czterocylindrowy ciągnik John Deere 6R150 oraz uznana i ceniona na rynku prasa zwijająca V461R.

Maszyny stanęły na wysokości zadania. Kolejna bela pojawiała się średnio co 28 sekund. Pobito również rekord belowania słomy sprzed 10 lat – wówczas 6-cylindrowy ciągnik John Dere 6930 zagregowany z prasą zwijającą JD 990 osiągnął wydajność 127 bel na godzinę.

We Francji ustanowiono nowy rekord wydajności dla prasy V461R. W pierwszej części testu odnotowano rekordowy wynik ilości bel na godzinę pracy (130 bel na godzinę oraz 26,7 t na godzinę przy średnicy beli 130 cm). Druga część testu skupiała się na maksymalnej przepustowości, gdzie uzyskano wynik 32,9 t na godzinę przy średnicy beli 185 cm.

Co warte podkreślenia, test we Francji pokazał, że rekordowe wyniki można uzyskiwać właśnie z ciągnikiem 4-cylindrowym. Autorzy testu podkreślają, że ma to związek ze znakomitą współpracą pomiędzy ciągnikiem a prasą, a głównymi fundamentami tych korzyści jest odpowiednia automatyzacja maszyn w procesach zatrzymania ciągnika, owijania, a także wyładunku.

Silnik ciągnika o mocy 150 KM, mogący osiągnąć moc szczytową na poziomie 177 KM, stale zapewnia prasie niezbędną moc, radząc sobie ze wszystkimi obciążeniami. Z kolei prasa V461R jest dla wielu wzorem na rynku – ze znakomitym układem podawania, rotorem o wysokiej wydajności oraz układem wyładunku.

Bele miały średnią masę 205 kg i średnicę 1,3 m. Pomimo 4-cylindrowego ciągnika moc generowana na WOM przy 1000 obr/min jest podobna (149 KM w JD 6930 Premium vs 147 KM w JD 6R150) przy zachowaniu zwinności i skrętności ciągnika 4-cylindrowego.

– Ten test pokazał, jak wielka siła drzemie w tym duecie, który może zaspokoić potrzeby każdego rolnika. Każdy chce, aby jego praca była wydajna i efektywna. Rozwiązanie z ciągnikiem 6R150 oraz prasą zwijającą V461R umożliwia wytwarzanie większej liczby bel, a zastosowanie ciągnika 4-cylindrowego nie zmniejsza wydajności pracy, a jego uniwersalność można wykorzystać również poza sezonem zbioru traw/słomy – podkreśla Szymon Kaczmarek, specjalista produktowy John Deere Polska.