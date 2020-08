Duro-France: wszechstronne brony talerzowe Orion

Francuska firma Duro-France to jeden z pionierów technologii uprawy pasowej (strip-till) w Europie. W ostatnich dniach zaprezentowała ona zaczepiane, ciężkie brony talerzowe Orion.

Nowe talerzówki Orion posiadają duży prześwit oraz odstęp pomiędzy sekcjami talerzy. Nadają się do zrywania ściernisk, w tym tych wysokich, do uprawy przedsiewnej a także do likwidacji poplonów. Ponadto dzięki swojej budowie i znacznej wadze gwarantują stabilność przy dużych prędkościach roboczych.

Na początek 6 metrów

Jako pierwsza w sprzedaży pojawi się wersja o szerokości 6 m. Maszyna posiada solidną ramę o profilu 250 na 250 mm, a elementy robocze przytwierdzone są do belek 150x100 mm wykonanych z wytrzymałej stali HLE. Prześwit pod ramą to 80 cm.

Karbowane, kute talerze (produkcji francuskiej firmy Forges de Niaux) brony Duro-France Orion posiadają średnicę 620 mm. Osadzone są na łożyskach bezobsługowych, a ich zabezpieczenie stanowią elastomery. Odstęp między dwoma rzędami talerzy wynosi 120 cm. W przestrzenie tej znalazło się miejsce na zgrzebło.

Za głównymi elementami roboczymi producent zamontował uniwersalny oraz mniej podatny na zapychanie podwójny wał u-ring.

Duża waga na metr

Brony Duro-France Orion posiadają z przodu podwójne koła stabilizujące, a z tyłu transportowe o rozmiarze 520/50 R17. Głębokość ich pracy regulowana jest hydraulicznie, a w trakcie transportu bezpieczeństwo zapewniają hamulce pneumatyczne oraz obniżony środek ciężkości.

Kluczową jednak cechą premierowych talerzówek jest ich waga, która wynosi około 1100 kg na metr. W połączeniu z pozostałymi opisanymi parametrami pozwala to na wspomniane wszechstronne ich zastosowanie oraz skuteczną pracę, także na ciężkich i suchych glebach.

W niedalekiej przyszłości będą dostępne także brony talerzowe Orion o szerokości 4, 5, 7 m w wersjach zawieszanych i zaczepianych. Do ofert powinny również trafić inne rodzaje wałów.

Dystrybutorem francuskich maszyn w naszym kraju jest firma Duro-Polska.