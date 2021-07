Dutra - legendarne ciągniki z Węgier. Relacja z warsztatu

Ciągniki Dutra to absolutna legenda węgierskiej mechanizacji rolnictwa. Trafiliśmy do warsztatu pasjonata specjalizującego się w remontach ciągników tej legendarnej marki.

Mimo że węgierskie ciągniki Dutra produkowane były dość krótko, bo od 1964 do 1975 r., na stałe zapisały się w historii mechanizacji rolnictwa nie tylko nad Dunajem. Ich charakterystyczna i niezwykła konstrukcja z silnikiem wystawionym daleko przed przednią oś oraz to, że wszystkie napędzane koła są równej wielkości, przysporzyło im wielu wielbicieli.

Choć ciągniki te nadal czasem widuje się na węgierskich polach, to zadbane egzemplarze mają wartość historyczną, a ich ceny osiągają wysokie notowania. Dla węgierskiego rolnika posiadanie Dutry to powód do dumy i podniesienie własnego statusu. Jednak po 45 latach od zaprzestania produkcji remont takiego ciągnika nie jest łatwy i wymaga wiedzy, dostępu do części oraz umiejętności.

Marek Bączyk z CNH podzielił się z nami swoimi wrażeniami z wizyty w warsztacie pana Vilmosa, który jest właścicielem kilku ciągników Dutra i zajmuje się ich generalnymi remontami.