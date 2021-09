Duże ubytki oleju – skąd się biorą i co poradzić?

Zauważyłeś, że musisz wymieniać olej częściej niż zwykle? A może dostrzegasz różnicę w kosztach ponoszonych na eksploatację maszyny rolniczej? To sygnały alarmowe, które mogą świadczyć o tym, że masz do czynienia z nadmiernym ubytkiem oleju. Co może być przyczyną takiego stanu i jakie mogą być tego skutki? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na te pytania.

Wyciek czy normalne zużycie oleju?

Pierwsza wątpliwość, z którą zmagają się właściciele maszyn rolniczych, dotyczy tego, czy zużycie oleju jest standardowe czy nieprawidłowe. Na pierwszy rzut oka jest to trudne do rozróżnienia, bo przecież często dokonuje się dolewek między wymianami, dlatego warto poznać kilka zasad.

Zastanów się nad tym, czy na pewno silnik nie jest przeciążony. Wyjątkowo ciężka praca wpływa na większą temperaturę oleju, a więc także na jego zwiększoną odparowalność. Układ chłodzenia w sezonie letnim ma co robić. Poziom płynu chłodzącego powinien być odpowiedni.

Zwróć uwagę, czy zużycie oleju jest dosyć równomierne. Wszystko to, co można scharakteryzować słowami “nagłe”, “niecodzienne”, “niestandardowe”, mieści się w kategorii “duży ubytek oleju”. W takich sytuacjach trzeba szybko reagować.

Powody występowania gwałtownych ubytków oleju

Wycieki najczęściej bywają zmorą właścicieli starszych modeli maszyn rolniczych, ale nie jest to regułą. Zdarzają się one także w przypadku kilkuletnich pojazdów przeznaczonych do pracy w polu.

Przyczyn może być wiele. Poza ewidentnymi, widocznymi wyciekami, ostateczny powód występowania nadmiernych ubytków oleju jest w stanie określić dopiero mechanik w serwisie maszyn rolniczych. Przykłady usterki to: zużyte uszczelniacze zaworowe, awaria turbosprężarki, wyeksploatowane, stare uszczelki. Wycieki to problem związany nie tylko z silnikiem, lecz również ze skrzynią biegów, układem hydraulicznym, mostem napędowym czy zwolnicami. Zatem temat jest szeroki. Z całą pewnością nie można go lekceważyć.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że ilość ubywającego oleju zależy też od jego parametrów, tak zwanej “odparowalności według Noacka”. Im jest niższa, tym lepiej. Produkty zaawansowane odparowują mniej niż te proste. Przykładowo AGRIFARM MOT X-LA SAE 10W-40 cechuje się niezwykle małą odparowalnością. W tej kategorii przekracza wymagania najnowszych norm producentów rolniczych. Bezpośrednio przekłada się to na oszczędności i ułatwienie eksploatacji maszyny. Po prostu trzeba dolewać mniej oleju.

Jeżeli chodzi o układy przekładniowe oraz hydrauliczne, to zdecydowanie polecamy zainteresować się olejami takimi jak AGRIFARM STOU MC SAE 10W-40. Literki MC w nazwie oznaczają, że w składzie produktu są oleje bazowe trzeciej grupy. W porównaniu do typowych olejów mineralnych, cechują się większą trwałością oraz mniej odparowują.

Poważne konsekwencje ubytków oleju

Zaniedbanie może prowadzić do poważnych skutków. Jeśli szybko nie zlokalizuje się i nie uszczelni źródła przecieku, może dojść do zatarcia jednostki napędowej. Sugerujemy regularnie sprawdzać poziom oleju w silniku. Na dolewki używajmy oleju, który spełnia wymaganą normę. Pamiętajmy też, że dolewki – pomimo że są korzystne – nie zastępują wymiany.

Nie tylko silnik

Właściciel maszyny rolniczej ma ogromny wpływ na codzienną eksploatację układu hydraulicznego i przekładniowego. Bardzo ważne jest na przykład kontrolowanie prawidłowej temperatury pracy oleju. Środki smarne degradują się na skutek wysokiej temperatury lub z powodu procesu utleniania. Niestety nawet krótkie przegrzanie układu napędowego może mocno odbić się na kondycji oleju. Zapach spalenizny, czarny kolor, czy widoczne osady, to oznaki znaczącej degradacji.

Kolejna kwestia to dbanie o regularne kontrole poziomu oleju. Jeśli jest on zbyt niski, trudno o uzyskanie optymalnej temperatury pracy. Podobnie bywa w silniku, jeżeli w skrzyni biegów czy układzie hydraulicznym lub hydrauliczno-przekładniowym będzie zbyt mało środka smarnego. Wtedy będzie on się szybciej zużywał. Zatem z punktu widzenia trwałości oleju powinno go być w okolicy maksimum pojemności układu. Pamiętajmy też, aby sprawdzać poziom oleju zgodnie z zaleceniami producenta. Jeżeli maszyna stoi na dużym pochyleniu, krzywo, to nie ma mowy o skutecznej weryfikacji tego, ile oleju jest w układzie, a zatem również tego, czy oraz ile należy go dolać.

W maszynach rolniczych, zarówno olej, jak i układ napędowy, często poddawany jest ekstremalnym obciążeniom. Pod wpływem wytężonej pracy środek smarny nagrzewa się do wysokiej temperatury. Aby skutecznie smarował elementy, jego ilość musi być zgodna z założeniami konstruktorów. Stąd też niezwykle ważna jest regularna kontrola poziomu oleju i dokonywania koniecznych dolewek.

Jakość użytego środka smarnego odgrywa kluczową rolę, jeśli chodzi o długowieczność podzespołów i ograniczenie potencjalnych awarii. Do maszyn rolniczych każdego typu rekomendujemy używanie wysokogatunkowych olejów marki FUCHS z serii AGRIFARM, która wspomaga codzienną pracę rolników. Korzystając z produktów marki premium, masz pewność, że zapewniasz swojej maszynie idealne warunki, za co z pewnością odwdzięczy się ona niezawodnością.