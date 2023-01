Inflacja wystrzeliła, ceny maszyn również, narzekanie słychać niemal z każdej strony. Tymczasem okazuje się, że to wszystko nie miało aż tak dużego pokrycia ze sprzedażą sprzętu rolniczego. Oto wstępne dane ze sprzedaży (rejestracji) nowych ciągników w 2022 r.

Mamy już pierwsze dane dotyczące ilości rejestracji nowych ciągników rolniczych, co de facto w przybliżeniu oznacza ilość sprzedanych maszyn. IBRM Samar podaje, że w 2022 r. zarejestrowano 11768 nowych traktorów. Czy to dużo?

Biorąc pod uwagę rok 2021 spadek jest znaczący, bo w tamtym okresie liczba rejestracji opiewała na niemal 14,2 tys. nowych traktorów. Różnica sięga więc ok. 17 proc. Z kolei patrząc na 2020 rok, kiedy sprzedano 9937 szt. nowych ciągników, wzrost jest ok. 15-procentowy.

Czy są zatem powody do narzekania? Cóż, to zależy jak spojrzeć na dane - dla jednych "szklanka jest do połowy pusta, dla innych - do połowy pełna". Z jednej strony mamy do czynienia ze spadkiem, ale z drugiej trzeba pamiętać, że 2021 r. był rekordowym od ponad dekady.

Tradycyjnie grudzień był bardzo dobrym miesiącem pod względem ilości rejestracji, bowiem opiewał on pod tym względem na ponad 1100 szt. maszyn. Czy była to realna sprzedaż czy rejestracje na firmy przed końcem roku ze względu na różne okoliczności? Prawdopodobnie jedno i drugie. Dokładniej przyjrzymy się temu, kiedy będziemy w posiadaniu bardziej szczegółowych danych. Jak wiemy z doświadczenia, grudzień to nie tylko cud Bożego Narodzenia, ale to także miesiąc różnego rodzaju "cudów" handlowych i marketingowych, co komentowaliśmy już szerzej w ubiegłorocznej "Maszynowni".

Warto jeszcze zwrócić uwagę na sprzęt z drugiej ręki. Tutaj reguła ilości rejestracji potwierdza się już od dłuższego czasu - używanych traktorów zarejestrowano w ilości niemal 22 tys. szt., czyli niemal dwukrotnie wyższej niż w przypadku nowych sprzętów.