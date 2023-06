Ostatnie 2-3 lata to w OHZ Osięciny potężne, ponad 20-milionowe inwestycje w sprzę . Jak mówi prezes Janusz Zaremba, takie zakupy to m.in. sposób na brak rąk do pracy i duże możliwości jak np. wykonanie prac w terminie. A to ma duże znaczenie również przy hodowli.

W ubiegłym tygodniu odwiedziliśmy OHZ Osięciny sp. z o.o. gdzie jej prezes Janusz Zaremba, oprowadził nas po części gospodarstwa i opowiedział o najnowszych inwestycjach.

OHZ Osięciny - najlepsze krowy i 3 tys. ha gruntów rolnych

Spółka skarbu Państwa Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osięcinach (kujawsko-pomorskie) gospodaruje na ok. 300 ha gruntów rolnych. Utrzymywanych jest tutaj ok. 2500 sztuk bydła, w tym 1240 krów. Codziennie sprzedawanych jest 40 tys. l mleka, a do rolników trafiają stamtąd najlepsze jałowice. W gospodarstwie są zatrudnione 133 osoby.

Opryskiwacz John Deere 4050i z belką 36 m wykonaną z karbonu, fot.kh

Ostatnimi czasy w gospodarstwie gros inwestycji dotyczył nabycia wydajnego sprzętu. Trafił tutaj m.in. 12-metrowy siewnik Bednar, opryskiwacz John Deere R4050i z 36-metrową, karbonową belką polową. Nowa jest też sieczkarnia polowa Krone BigX 583, która głownie jest wykorzystywana w zbiorze kukurydzy na kiszonkę.

- Do tego są nowe, 3-osiowe 4 przyczepy skorupowe o dużych pojemnościach i 4 nowe ciągniki - mówi Janusz Zaremba, który od lipca 2017 r. pełni w spółce funkcję prezesa.

Największy kombajn John Deere'a X9 młóci w Osięcinach

Jedną z najbardziej spektakularnych i największych maszyn w gospodarstwie jest zakupiony w ubiegłym roku kombajn zbożowy John Deere X9 1100 - największy ze stajni John Deere'a. Maszyna dysponuje silnikiem o mocy 700 KM, a wydajność zbioru potrafi przekroczyć 100 t pszenicy na godzinę.

- Kupiliśmy go w ubiegłym roku przed samymi żniwami. Sprawował się bardzo dobrze i myślę że był to bardzo trafny zakup. Maszyna spokojnie młóci ok. 6 ha/h tj. ok. 60 ha dziennie - bez wysiłku. Wcześniej musieliśmy wynajmować kombajny z różnych firm czy od osób prywatnych, a w ubiegłym roku daliśmy sobie radę ze żniwami sami. Mamy jeszcze 5 innych swoich kombajnów ale o mniejszych wydajnościach - komentuje Zaremba.

Duże inwestycje wymagają "wyłożenia" dużych środków. Jak powiedział nam prezes Zaremba, spółka nie ma żadnych długów czy kredytów.

12-metrowy siewnik Bedna Efecta, fot.kh

- Generalnie jest bardzo dobrze. Samego mleka sprzedajemy 1,2 mln l miesięcznie, więc to duże pieniądze. Oczywiście trzeba żywić bydło tak, żeby wyjść na swoje. Głównie nastawiamy się na genetykę zwierząt bo jesteśmy spółką skarbu państwa i musimy dbać o to, żeby rolnicy mieli od nas bardzo dobry materiał hodowlany. Jest to ośrodek hodowli zarodowej - zaważa prezes OHZ Osięciny.