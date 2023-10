W tym roku park maszynowy w żuławskim gospodarstwie pana Tadeusza Rybaka zasiliły dwa nowe kultywatory Cultimer firmy Kuhn. Są to kolejne maszyny tego producenta w tym gospodarstwie. Uprzednio zakupiony został 6-skibowy pług oraz dwa rozsiewacze, które w Polsce występują pod nazwą Rauch Axis.

Gospodarstwo położone w miejscowości Bystra, w powiecie gdańskim w całości jest nastawione na produkcję roślinną. Na ok. 700 ha ziemi 3. i 4. klasy uprawia się przede wszystkim rzepak (150-200 ha) oraz pszenicę (300-400 ha). Pozostałe 100 ha to rośliny strączkowe (głównie groch). Największą część stanowi uprawa bezorkowa, którą rozpoczęto na dużą skalę 5 lat temu. Orane są tylko pola pod strączkowe na zimę.

Sprawdzone – zakupione

W zeszłym sezonie Tomasz Ogonowski, zarządca gospodarstwa, zastanawiał się, w jaki sposób można podnieść wydajność prac przy uprawie pożniwnej. − W naszym gospodarstwie pola są dość rozdrobnione, dlatego zależało nam, by skrócić czas pracy na uwrociach. Przetestowaliśmy zawieszany Cultimer i porównaliśmy go z innym ciąganym kultywatorem. Wynik był na korzyść kompaktowego Kuhna, którym w zestawie z ciągnikiem szybciej się manewruje. Przejście na Cultimera pozwoliło na obrobienie kilku dodatkowych hektarów dziennie, co w skali miesiąca robi widoczną różnicę – tłumaczy pan Tomasz.

Kuhn Cultimer jest kultywatorem, który działa kompleksowo na glebę: ma za zadanie wymieszać, napowietrzać i odpowiednio zagęścić glebę. Zeszłoroczny test przeprowadzony na ścierniskach przemówił za tym, by kultywatory w kolejnym sezonie 2023 na stałe znalazły się w parku maszynowym gospodarstwa. − Do gospodarstwa zakupiliśmy dwie identyczne maszyny: Cultimer L 300, które pracują z ciągnikami New Holland T.7. Te zestawy maszyn z dodatkowym obciążeniem na przód doskonale sobie radzą na roli. Praca jest zdecydowanie szybsza niż przy maszynie w wersji ciąganej – dodaje pan Tomasz (...).