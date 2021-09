Dwa nowe opryskiwacze w ofercie Amazone

Amazone powiększa rodzinę polowych opryskiwaczy zaczepianych UX o wysokowydajne modele UX 7601 Super o pojemności 8 tys. l i UX 8601 Super o pojemności 9 tys. l. Od teraz, są to największe opryskiwacze jednoosiowe w ofercie producenta.

Dzięki kompaktowej konstrukcji maszyn Amazone, nowe modele łączą w sobie pojemność zbiornika do 9 tys. l i szerokość roboczą belki polowej do 42 m z dobrą zwrotnością i wysoką stabilnością jednoosiowego opryskiwacza polowego.

Za sprawą całkowicie nowej konstrukcji ramy, nowe modele wypełniają tym samym lukę między największym jednoosiowym opryskiwaczem polowym Amazone o pojemności 6,2 tys. l a opryskiwaczem tandemowym o pojemności 11,2 tys. l. Wyposażone we wszystkie innowacyjne technologie Amazone dla nowoczesnej ochrony roślin, zapewniają najwyższą precyzję, wydajność i efektywność.

Największe jednoosiowe opryskiwacze od Amazone

Dla dwóch nowych modeli UX dostępna jest belka polowa Super-L3 o szerokości roboczej 39, 40 lub 42 m. Jak zapewnia producent, bardzo stabilne i lekkie belki polowe o konstrukcji profilowej oraz hydraulicznie napinane przeguby odchylające wysięgniki zewnętrzne, wykonane w całości z aluminium, zapewniają wyjątkową stabilność belki polowej.

Ponadto nowe warianty belki polowej Super-L3 o szerokości roboczej od 39 do 42 m są seryjnie wyposażone w aktywne prowadzenie belki polowej ContourControl oraz aktywny system tłumienia drgań SwingStop.

Dwa nowe modele UX 7601 i 8601 są dostępne również z mniejszymi szerokościami roboczymi belek polowych Super-L2 i Super-L3.

Amazone UX 7601 i 8601

Wysoką wydajność mieszania przy dużej pojemności zbiornika zapewniają dwie wydajne tłokowe pompy membranowe o wydajności 250 l/min (pompa robocza) i 350 l/min (pompa mieszadła).

Modele UX7601 Super i UX 8601 to najwięksi przedstawiciele opryskiwaczy jednoosiowych w ofercie Amazone fot. mat. prasowe

Niezawodna technika tłokowej pompy membranowej umożliwia niezmienną wysoką wydajność niezależnie od ciśnienia oprysku. Przy wysokim ciśnieniu w systemie zawsze dostępna jest wysoka wydajność mieszania i wysoka dawka oprysku.

Ponadto pompy tłokowo-membranowe są samozasysające, co sprawia, że cały obieg cieczy roboczej jest bardzo prosty i składa się z krótkich odcinków. Stanowi to również niezbędną podstawę do szybkiego i dokładnego mycia. Nowa generacja pomp ma również większe średnice tłoków, dzięki czemu membrany są mniej obciążone mechanicznie. Zapewnia to bardzo długą żywotność przy minimalnej konserwacji.

Pompy robocza i mieszająca mogą być napędzane hydraulicznie lub przez wałek przegubowy. Co ciekawe, hydrauliczny napęd pomp który jest zintegrowany z obsługą ISOBUS, reguluje w pełni automatycznie wymaganą prędkość obrotową pompy w zależności od wymagań.

Opryskiwacze wyposażone są także w centralę obsługową SmartCenter, która wraz z kompletnym panelem sterowania jest ukryta pod osłoną po lewej stronie maszyny.

Rozwiązanie to w zależności od preferencji klienta może być odpowiednio rozbudowane – od całkowicie ręcznego obsługiwania pakietu standardowego, poprzez pakiet Comfort z terminalem Twin 3.0, obejmującym automatyczne wyłączanie napełniania przy napełnianiu ssącym i ciśnieniowym, autodynamiczne sterowanie mieszadłem w zależności od stanu napełnienia oraz zdalnie sterowane programy mycia.

Maksymalny komfort zapewnia pakiet Comfort plus z ekranem dotykowym do obsługi maszyny z całkowicie zautomatyzowanymi procesami napełniania i mycia.