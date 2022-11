W jedną z październikowych niedziel w Rolniczym Gospodarstwie Doświadczalnym Uniwersytetu Rolniczego w Prusach zorganizowano pokazy zbioru kukurydzy i uprawy po zbiorze. Uwagę zwracały zabytki techniki, ale przede wszystkim pokazano najnowocześniejsze maszyny oraz najnowsze technologie z zakresu uprawy kukurydzy.

W niedzielę, 23 października 2022, ponad tysiąc osób odwiedziło Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Uniwersytetu Rolniczego w Prusach w ramach corocznego wydarzenia Agro-Krak.

Odwiedzający, głównie z terenów Małopolski oraz województw podkarpackiego i świętokrzyskiego, mogli przyjrzeć się zasadom działania najnowocześniejszych maszyn rolniczych przy okazji pokazów zbioru kukurydzy i uprawy roli po zbiorze.

Stare i nowe Landini

Na pokazach pokazano najnowszą gamę ciągników Landini, ale co ciekawe w pracy na polu skonfrontowano ją z zabytkami tej firmy. Najnowszy ciągnik Landini Serie 7 pokazywał co potrafi tuż obok modelu wyprodukowanego w 1950 r. Wyglądało to ciekawie i pokazywało jak wielki skok technologiczny dokonał się przez 70 lat mechanizacji rolnictwa. Dealer włoskiej marki Agro-Jurek pokazał dwie zabytkowe maszyny marki Landini z lat 50.

Ciągnik Landini Serie 7 współpracował z najnowszą maszyną holenderskiej firmy Imants. Model 46VX300 to szpadel mechaniczny, który może zastąpić pług. Sprzęt przeznaczony jest do ciężkiej gleby, na pokazach pod Krakowem pracował na ściernisku kukurydzy.

Kukurydza na wiele sposobów

Oczywiście podstawą spotkania pod Krakowem był pokaz zbioru kukurydzy oraz na różnych stoiskach prezentacja wszelkich maszyn niezbędnych przy uprawie tej rośliny. Były zatem firmy sprzedające ciągniki i maszyny rolnicze, środki do produkcji rolnej, nasiona siewne, nawozy, stymulatory wzrostu. Zainteresowani poznali też wyniki badań naukowych i doświadczeń polowych.

Ciągnik Landini ze szpadlem mechanicznym Imants 46VX300, fot. mat. prasowe Landini

Jerzy Jaskiernia, kierownik Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego URK, powiedział, że pokazy mają na celu zapoznanie mieszkańców okolic oraz rolników z najnowszymi trendami, zarówno w zakresie oferty producentów nasion kukurydzy, jak i producentów maszyn do uprawy roślin.

Pokazano zbiory 21 odmian kukurydzy wykonane za pomocą kombajnu Fendt Ideal. Zaprezentowano także m. in. ciągniki marek Massey Ferguson, Valtra, Iseki oraz maszyny Bednar, Amazone czy kosiarkę bijakową Telex Leo 320.