Le Mans słynie z dwudziestoczterogodzinnego wyścigu, ale rolnikom od kilkudziesięciu lat miasto w środkowej Francji kojarzy się także z ciągnikami, najpierw Renault, a teraz Claas. Kilka dni temu minęła dwudziesta rocznica podpisania umowy między obiema firmami.

Oczywiście historia Claasa i ciągników z logo niemieckiej firmy jest nieco dłuższa. W zeszłym roku Claas świętował ćwierć wieku z modelem Xerion, a jeśli głębiej pogrzebiemy w historii przedsiębiorstwa z Harsewinkel to znajdziemy m. in. nośnik narzędzi Huckepack produkowany między 1956 r., a 1960 r. w fabryce w Paderborn.

Mimo produkcji Xeriona firmie Claas brakowało szerszej oferty ciągnikowej. Na przełomie wieków postanowiono, że taki gigant w dziedzinie żniw powinien mieć także pełną ofertę traktorów by obsłużyć gospodarstwa bardziej kompleksowo. Ale w jaki sposób w szybkim tempie zdobyć gamę ciągników pod swoim logotypem?

Nośnik narzędzie Huckepack firmy Claas zaprojektowano podobnie do pojazdu Lanz Alldog, fot. mat. prasowe Claas

Renault Agriculture - najwięksi we Francji

Oczywiście wystarczy kupić jakąś firmę, co też nie jest proste, gdyż pojazdy muszą być na tyle dobre, by wystartować od razu z produktem wysokiej jakości. Renault było wyjściem idealnym. Po pierwsze chcieli się pozbyć oddziału rolniczego, poza tym produkowali dobry sprzęt o mocach do 250 KM, a taką gamę maszyn potrzebował Claas.

Przez wiele lat Renault Agriculture było największą i najbardziej rozpoznawalną francuską marką traktorów na świecie. Ogólnie firma powstała w 1899 r., ale historia traktorów zaczyna się tuż po I Wojnie Światowej, kiedy to Louis Renault w swoim gospodarstwie zaczął używać ciągnik własnej konstrukcji bazujący na lekkim czołgu Renault FT17. Pojazd militarny był bardzo dobrze znany w Polsce, gdyż tego rodzaju sprzęt pancerny używała polska armia w wojnie z bolszewikami.

Pierwsze traktory Renault bazowały na czołgach serii FT. Od lat 20. pozbyły się gąsienic i zaczęły wyglądać jak traktory, fot. lecreusois / Pixabay

Le Mans to nie tylko wyścigi

Zmodernizowane pod potrzeby rolnictwa Renault nosiło nazwę GP i miało napęd gąsienicowy oraz czterocylindrowy silnik o pojemności 4536 cm3. Koła w ciągnikach francuskiej firmy pojawiły się dopiero w 1921r.

Pod koniec lat 30. koncern wybudował nowy zakład w Le Mans, ale przez działania wojenne fabryka zaczęła działalność dopiero po wojnie. We Francji główną konkurencją dla produktów Renault była marka Someca, czyli włoskie Fiaty produkowane przez rolniczy dział samochodowej marki Simca.

Wkrótce rolnicze Renault stało się dobrze znane także poza Francją. W latach 50. rozpoczęto współpracę z niemieckim producentem silników wysokoprężnych chłodzonych powietrzem MWM (Motor Werke Mannheim), a w latach 60. z producentem skrzyń biegów ZF. Pierwszym powojennym sukcesem była seria D (silniki wysokoprężne) i N (benzynowe) oraz późniejsze Super D. To właśnie zaprezentowane w 1956 r. ciągniki D zapoczątkowały lakier koloru pomarańczowego w pojazdach rolniczych Renault. W serii Super D po raz pierwszy zastosowano tzw. Tracto-control, rodzaj automatycznej kontroli głębokości urządzeń towarzyszących. Jedną rączką regulowało się wymaganą głębokość, drugą rączką można było podnosić i opuszczać maszynę doczepianą.

Mimo pewnych sukcesów Renault przespało moment popularyzacji ciągników nieco mocniejszych na europejskich polach. Gdy Massey Ferguson (obecny z własną fabryką na rynku francuskim od 1961 r.) zaczął odnosić sukcesy z modelem MF 65, a Someca z Som-55 i później 612, marka z Le Mans musiała zareagować i zaczęła wprowadzać do swojej sieci ciągniki włoskiej marki Motomécanica Super 108 o mocy 60 KM. Własny traktor tej klasy, o oznaczeniu 385 i mocy 55 KM, Francuzi zaprezentowali w 1963 r.

Z ważniejszych momentów w historii Renault warto wspomnieć, że pod koniec 1963 r. Francuzi podpisali z firmą Mannesmann międzynarodowe porozumienie w sprawie serwisowania ciągników Porsche-Diesel na całym świecie. Oferowane na niemieckim rynku ciągniki Renault wykorzystywały od czasu do czasu nazwę Porsche-Diesel i jeden z takich pojazdów możemy znaleźć np. w Fahr(T)raum - Ferdinand Porsche Erlebniswelten w austriackim Mattsee. Umowa pozwoliła wejść Renault na trudny rynek niemiecki, ale sprzedaż nie była zadowalająca.

Z ważnych wydarzeń, szczególnie z polskiego punktu widzenia, trzeba wspomnieć jeszcze o współpracy Renault z Ursusem podczas prac nad serią ciągników U na przełomie lat 60. i 70. W 1970 r. polska delegacja na paryskiej wystawie rolniczej nawiązała kontakt z Francuzami. W efekcie Renault było zainteresowane zakupem polskich silników i skrzyń biegów opracowywanych do nowej serii U. Umowa z Mannesmann i firmą MWM na dostarczanie silników dla Renault kończyła się w 1974 r., co idealnie współgrało z momentem wprowadzenia polskich konstrukcji do produkcji. Wprawdzie Renault pod koniec lat 60. wprowadziło nową serię ciągników 50, 60. 70, 80 i 90 z kabinami, opcjonalnym napędem na cztery koła i zupełnie nowym designem, ale nadal korzystało z silników MWM.

Prototypowy Ursus U610 z kolekcji Wojciecha Burego i Muzeum Motoryzacji

Renault coraz lepsze i bardziej komfortowe

Prototypowe polskie jednostki przebadano w niezależnej, angielskiej firmie Ricardo Consulting Engineers, po to by dać Francuzom dowody, że opracowywane silniki są naprawdę na dobrym, światowym poziomie. Jesienią 1970 r. Renault zaproponowało nawet, że Ursus mógłby dostarczać do francuskich dealerów gotowe całe ciągniki pod marką Ursus-Renault, a później nawet tylko jako Ursus. Oferta była bardzo ciekawa. Według ustaleń Rafała Mazura, które możemy odnaleźć w książce „Stare ciągniki na polskich polach 1918-1969” Francuzi chcieli odstąpić stronie polskiej swoją sieć handlowo-serwisową, kontakty i rynki za 21 mln dol. W zamian pomogliby w wyposażyć fabrykę w nowoczesne linie produkcyjne. Niestety dalsze prace nad serią U nie doszły do skutku, a Renault musiało działać dalej bez Polaków przy boku.

W późniejszych latach francuska firma rozpoczęła współpracę z włoskim przedsiębiorstwem Carraro Agritalia. Od 1972 roku wszystkie ciągniki Renault były wyposażone w przednie osie Carraro, a dwa lata później Francuzi kupili udziały we włoskiej spółce. Od 1973 r. dwa modele ciągników włoskiej marki pomalowano w barwy Renault. Tego rodzaju współpraca trwała do 1987 r.

Nie wiemy jakie plany wobec Ursusa miało Renault, ale dość szybko Francuzi znaleźli sposób na siebie i kontynuowali ekspansję modelową, zatem aż trudno uwierzyć, że wcześniej proponowali współpracę polskiemu producentowi. Być może Renault chciało tylko część swojej oferty oddać Polakom – tak jaj zrobili to w przypadku Carraro.

Renault 781-4 o mocy 78 KM produkowany w latach 1977-80, fot. Elsemargriet / Pixabay

Faktem jest, że już w 1973 r. francuska marka rozpoczęła wprowadzanie nowych serii ciągników. W nowej odsłonie powstało aż 80 różnych typów i podtypów, od oznaczeń 301 do 1451-4. Na nową odsłonę marki składały się zmodernizowany przód, premierowe kabiny, odnowiona umowa na silniki MWM. Francuskie traktory z roku na rok stawały się coraz bardziej komfortowe, co zaowocowało tzw. superluksusową kabiną montowaną w poszczególnych modelach począwszy od 1979 i 1980 r.

Kolejna rewolucja przyszła w 1981 r. na targach SIMA w Paryżu, kiedy to zaprezentowano serię TX, w których pojawił się nowy odcień lakieru w barwach ochry z antracytem. W premierowych ciągnikach TS i TX największą zmianą zewnętrzną była osłona chłodnicy (przednia i boczna) oraz układ nazw i typów na masce. Od 1984 r. serię TX i TS rozszerzono o serię RS, tańszą i z prostszą kabiną w stosunku do TS. W ofercie znalazł się także ciągnik serii D zaadoptowany od Mitsubishi i przystosowany do standardów Renault.

Renault 133-54 TZ powstawał w latach 90. i był wyposażony w sześciocylindrowy silnik o mocy 123 KM, fot. K.Pawłowski

Aby uczcić 70. rocznicę Renault Agriculture pod koniec lat 80. wprowadził na rynek serię białych traktorów pod nazwą „série spéciale”. Były to ciągniki bardzo mocno i dobrze wyposażone. Pomysł klientom się spodobał i francuska firma kontynuowała produkcję niektórych modeli w białym kolorze, z dobrym wyposażeniem w standardzie.

Na targach SIMA w 1989 r. Renault pokazało nowe serie M (silniki MWM) oraz P (silniki Perkinsa), a także premierowe wersje serii T. Ciekawą opcją był pokazany pod koniec 1991 r. ciągnik o złoto-metalicznym nadwoziu nazwany Nectra, który tak naprawdę był serią TZ wyposażoną w niespotykany dotąd luksus. W 1992 r. zaprezentowano ciągnik Renault 180-94 TZ wyposażony w przekładnie Multishift typu full powershift, którą kupowano od firmy Steyr.

Renault 180-94 Turbo TZ z przekładnią Multishift w użytkowaniu jednego z rolników z woj. kujawsko-pomorskiego, fot. Sebastian Zaremba

Na początku lat 90. powstały nowe serie nazwane imionami starożytnych bogów, m. in. Atles, Temis, Ergos, Pales, Ares czy Ceres, które charakteryzowały się zaokrąglonym nadwoziem projektowanym w całości przez komputery. W latach 1995 – 2002 model Ceres występował także pod marką John Deere serii 3000, zresztą silnik pochodził z palety amerykańskiej firmy.

W 1994 r. Renault Agriculture utworzyło spółkę joint venture z firmą Massey Ferguson. Nowego gracza na rynku maszynowym nazwano GIMA (Groupement International de mécanique Agricole), a siedzibą spółki była miejscowość Beauvais. Firma produkowała tylne osie i skrzynie biegów dla obu firm. GIMA nadal kontynuuje produkcję przekładni do ciągników marki Claas - to w Beauvais powstają m. in. przekładnie Quadrishift i Hexashift.

Claas przejmuje Renault Agriculture

W tym momencie historii przechodzimy do marki Claas, która prawie dokładnie 20 lat temu, 23 lutego 2003 r., podpisała umowę nabycia większościowego pakietu udziałów (51 proc.) w Renault Agriculture.

Patrick Faure (z lewej), członek zarządu Renault SA i Helmut Claas (z prawej) przypieczętowują uściskiem dłoni nowy sojusz między Claas i Renault Agriculture, fot. mat. prasowe Claas

Po nabyciu większościowego pakietu udziałów w Renault Agriculture oraz powiększeniu udziałów do 80 proc. w 2006 r. i całkowitego przejęcia marki oraz fabryki w 2008r., Claas przeszedł drogę od specjalisty od sprzętu żniwnego do dostawcy pełnego systemu – dodając standardowe i specjalistyczne ciągniki do swojego asortymentu. Wreszcie flagowy Xerion, produkowany w Harsewinkel, miał pomocników pod postacią nowoczesnych, funkcjonalnych i dobrych jakościowo kolegów.

Podpisanie umowy pomiędzy Helmutem Claasem, a członkiem zarządu Renault SA, Patrickiem Faure, w przeddzień targów SIMA w Paryżu, po jej ogłoszeniu odbiło się szerokim echem w mediach.

Kolor pomarańczowy zamienia się w zielony

Od 1 października 2003 r. fabryka w Le Mans zaczęła zmieniać kolorystykę z Renault Orange na Seed Green, a od 1 listopada 2003 r. wszystkie modele przeznaczone na nowe i wschodzące rynki zjeżdżały z linii montażowej w barwach firmowych Claasa.

Renault Ares jako Claas Ares z początku współpracy między Claasem, a Francuzami, fot. Insa Osterhagen / Pixabay

Axion, Arion i inni

Premierę nowych produktów Claasa zaplanowano na targach Agritechnica 2003. Oprócz traktorów standardowych i specjalistycznych na stoisku niemieckiej marki pojawiły się m. in. odnowiony Lexion 500, kosiarka samojezdna Cougar oraz najnowsza generacja Xeriona.

Pracowity rok 2003 dla inżynierów z Le Mans zakończył się rozpoczęciem prac nad rozwojem dużego ciągnika Axion 800. Trzy lata później nowy ciągnik pojawił się w ofercie Claasa. Był to pierwszy krok w stopniowej wymianie portfolio produktów Le Mans. Z czasem dobrze znane modele takie jak Celtis, Ares i Atles zostały przemianowane na Arion i Axion.

Claas celuje w innowacje i segment premium

Claas Ares na drogach woj. kujawsko-pomorskiego, fot. K.Pawłowski

O ile ciągniki marki Renault słynęły raczej z prostoty i oferty skierowanej do zwykłego zjadacza chleba to Claas poszedł w stronę innowacji i produktów z najwyższej półki. Nowe ciągniki zostały wyposażone w duży, kontrastowy terminal Cebis w serii traktorów Axion, a później także w Arion 500 i 600. Do tego warto jeszcze wymienić kabinę Panoramic w Arionie 400, funkcję Telematics do zarządzania flotą, wersję Axion Terra Trac, który był pierwszym ciągnikiem półgąsienicowym z pełnym zawieszeniem czy funkcję Cemos, czyli opartym na dialogu z użytkownikiem systemem wspomagania operatora i optymalizacji procesów (Arion i Axion Cmatic). W 2007 r. Axion 800 został wyposażony w pierwszą przekładnie bezstopniową Cmatic, jako alternatywę dla przekładni przełączanej pod obciążeniem Hexalift, zaś w 2011 na targach SIMA w Paryżu w dużych ciągnikach Axion 900 pojawiła się dźwignia wielofunkcyjna Cmotion.

Ciągniki CLAAS z Le Mans biły także rekordy, np. gdy w 2013 r. w Centrum Testowym DLG przetestowano Axiona 950 o mocy 416 KM na zlecenie jednego z magazynów rolniczych mierząc siłę uciągu wynoszącą rekordowe wówczas 242 kW. Czyniło to ciągnik produkowany we Francji najmocniejszym standardowym traktorem na świecie.

Jeden z pierwszych modeli Claasa Ariona 630 podczas protestów AgroUnii w 2022 r., fot. K.Pawłowski

W tym samym 2013 r. zaprezentowano ciągniki Arion 500/600 Cmatic wyposażone w przekładnie bezstopniową EQ200 opracowane przez firmę Claas Industrietechnik.

Fabryka w Le Mans obecnie zalicza się do najnowocześniejszych na świecie, wdrażając systemy transportu bez kierowcy (znane jako autonomiczne pojazdy kierowane lub AGV) oraz sztuczną inteligencję (AI) w logistyce. Niedawno we Francji otwarto nowe centrum dla zwiedzających wzorowane na Technoparku w Harsewinkel.

200 tys. ciągników Claas z Le Mans

150-tysięczny standardowy ciągnik Claas opuścił fabrykę w Le Mans wiosną 2019 r.. W obecnym, jubileuszowym roku niemiecka firma liczy, że zostanie osiągnięta liczba 200 tys. sztuk zmontowanych Claasów w Le Mans.

Claas Axion 830 podczas Triliady na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w 2022 r., fot. K.Pawłowski

Dziś Claas Tractor w Le Mans produkuje ponad 60 różnych modeli o mocy od 75 do 445 KM - od prostych traktorów na rynki o mniej rygorystycznych normach emisji, takich jak Turkmenistan czy Afryka, po wielkoseryjne Arion 400, głównie na rynek europejski oraz Axion 900 Terra. Fabryka w Le Mans eksportuje ciągniki do 80 krajów na całym świecie, w tym do także od 2019 r. do Ameryki Północnej.

A Wy jaki ciągnik z Le Mans użytkujecie? Pomarańczowy czy zielony?

Historia najmocniejszych ciągników z Le Mans na jednym zdjęciu, fot. mat. prasowe Claas