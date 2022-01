Dwie kosiarki ciągnione i jeden traktor – nowe narzędzie od Krone

Firma Krone chwali się nowym produktem dedykowanym głównie dla Australii i USA. EasyCut TC Connect to rama łącząca przeznaczona dla dwóch kosiarek ciągnionych używanych jednocześnie.

Rama łącząca nowego typu może być używana z kosiarkami EasyCut TC 400 i EasyCut TC 500 firmy Krone (oba modele z dyszlem środkowym - TC-Trailed Center). Dzięki dwóm kosiarkom zamontowanym na jednym ciągniku (plus kosiarka przednia) możemy osiągnąć szerokości robocze ponad 12 m. Dzięki temu narzędzie możemy zastosować także w procesie Controlled Traffic Farming (CTF).

Jeździmy dokładnie

Możemy jeśli jesteśmy Australijczykami. W Europie ten system nie jest jeszcze rozpowszechniony. A co to jest CTF? W polskim tłumaczeniu to kontrolowany ruch po polu. Głównie chodzi o ochronę gleby, by nie rozjeżdżać jej byle jak, w każdym kierunku, przy okazji ją niszcząc. Większą ochronę gleby można osiągnąć poprzez stałe stosowanie zawsze identycznych pasów ruchu. System bezpośrednio wpływa na zminimalizowanie ugniatania powierzchni pola.

CTF zaleca się np. przy roślinach pastewnych, szczególnie wrażliwych na ruch, takich jak lucerna.

Innowacja Krone

EasyCut TC Connect umożliwia koszenie przy szerokościach roboczych od ponad 12 m do maksymalnie 13,08 m. EasyCut TC Connect można łączyć z różnymi narzędziami bez ograniczania ich poprzedniej funkcjonalności. Na przykład, jeśli operator użyje kombinacji dwóch EasyCut TC 400 i popularnej w Australii i USA kosiarki czołowej EasyCut F 400 CV Fold, w rezultacie otrzyma trzy pokosy o identycznej objętości, a tym samym jednolity proces suszenia.

Oczywiście poszczególne kosiarki nadal mogą być używane samodzielnie. W ten sposób rozwiązanie TC Connect oferuje maksymalną elastyczność i może być wykorzystywane w najlepszy możliwy sposób.

Możliwe szerokości robocze z TC Connect:

2x TC 400, F 320 CV/CR: 10,3 m

2x TC 400, F 360 CV/CR: 10,7 m

2x TC 400, F 400 CV Fold: 11,1 m

2x TC 500, F 320 CV/CR: 12,2 m

2x TC 500, F 360 CV/CR: 12,6 m

2x TC 500, F 400 CV Fold: 13,08 m (z zakładem 40 cm na stronę)