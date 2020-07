Dwie nowe ładowarki kołowe w ofercie Kramera

Kramer wprowadza właśnie do swojej oferty dwa nowe, kompaktowe modele ładowarek kołowych oznaczonych symbolami KL12.5 i KL14.5. Maszyny dzięki niewielkim wymiarom i zastosowanym rozwiązaniom powinny świetnie odnaleźć się w codziennych gospodarskich pracach.

Maszyny zostały opracowane zupełnie od nowa. Mniejszy model KL12.5 posiada silnik Yanmar 18,5 kW / 25,2 KM, ciężar wywracający 1140 kg oraz ciężar roboczy 1920 kg. Z kolei większa ładowarka KL14.5 została wyposażona w silnik Yanmar 28,5 kW / 38,8 KM. Maszyna ma nieco wyższy ciężar roboczy 2070 kg i dzięki temu ciężar wywracający na poziomie 1400 kg.

Obydwa modele posiadają oczywiście napęd na 4 koła oraz kompletnie nowe wzornictwo kabiny oraz kilka nowoczesnych funkcji wygody i opcji wydajności.

Maszyny te jak informuje producent, dzięki swoim wymiarom czyli szerokości 1,26 m i wysokości nieco powyżej 2 m są wyjątkowo kompaktowe i zwrotne przez co idealnie sprawdzą się w pracach w zabudowaniach starszego typu z niższymi i wąskimi przejazdami.

Ładowarki są zbudowane w oparciu o nową koncepcję ramy, która umożliwia olbrzymią zwrotność przy tej samej stabilności. Ponadto trzy tryby skrętu umożliwiają dodatkową elastyczność. Seryjny tryb kierowania na wszystkie koła zapewnia maksymalną zwrotność i szybkie cykle ładowania na najmniejszej przestrzeni. Jest on uzupełniony opcjonalnymi trybami skrętu na przednią oś i trybu jazdy bokiem, które jak zapewnia producent są po raz pierwszy dostępne dla tej klasy maszyn.

Nie zapomniano także o komforcie operatora projektując na nowo kabinę i całe stanowisko pracy. Szerokie wejście z dodatkową stopnicą dba o wygodne, ale przede wszystkim bezpieczne wchodzenie i wychodzenie. Jest przy tym również pomocna opcjonalnie dostępna kolumna kierownicy z regulacją nachylenia, która umożliwia jednocześnie indywidualne dostosowanie pozycji kierownicy do operatora. Duże szklane powierzchnie w połączeniu z nowo stworzonymi kanałami widoczności dbają o optymalną widoczność osprzętu dodatkowego i wspaniałą widoczność dookoła.

Dodatkowo okno po prawej stronie można jak zwykle otwierać pod kątem 180 stopni. Ponadto można również ustawić i w pełni zablokować drzwi kabiny. Nowa, zaprojektowana od początku konsola boczna posiada nie tylko wiele funkcjonalnych i ergonomicznych funkcji, ale również liczne schowki. Wszystkie ważne przełączniki znajdują się w zasięgu prawej ręki. Bez problemu możliwa jest intuicyjna obsługa trzech trybów jazdy (Smart Driving PRO), które są opcjonalnie dostępne w przypadku modelu KL14.5.

Jeśli chodzi o wspomniany wyżej opcjonalny system Smart Driving PRO w modelu KL14.5 to opiera się on nową funkcję z trzema różnymi trybami jazdy, które wspierają i odciążają operatora podczas licznych zastosowań, oszczędzając jednocześnie paliwo. W trybie Power do dyspozycji jest pełna moc silnika. W porównaniu do trybu Power maszyna w trybie Eco jedzie z tą samą prędkością przy zmniejszonej prędkości obrotowej silnika co zapewniać ma redukcję poziomu hałasu i oszczędność paliwa.

Trzeci tryb jazdy przestawia dalej rozwiniętą, znaną opcje „urządzenia powolnej jazdy”. Rozszerza się go poprzez jazdę z użyciem pedału gazu. W ten sposób prędkość jazdy do przodu przy dowolnie ustawionej prędkości obrotowej silnika można ustawić nie tylko regulatorem ręcznym, ale również dodatkowo wygodnie i precyzyjnie pedałem gazu. W ten sposób prędkość można ustawić delikatnie za pomocą pedału gazu do zmieniających się sytuacji. Szybka zmiana wymienionych powyżej trybów jazdy jest w dowolnej chwili możliwa prostym naciśnięciem przycisku.