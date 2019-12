Dwie nowe maszyny w ofercie Kuhn

Gama maszyn firmy Kuhn została poszerzona o kosiarkę do poboczy Spring Longer S 1670 RTR oraz o rozdrabniacz polowy BC 6500 R.

W przypadku nowych maszyn, producent postawił na wszechstronność, bezpieczeństwo oraz wysoką wydajność.

Nowa generacja rozdrabniaczy polowych

Propozycją dla dużych gospodarstw i firm usługowych jest rozdrabniacz polowy BC 6500 R. Maszyna przeznaczona jest do współpracy z dużymi ciągnikami o mocy od 200 do 400 KM.

Rotor o średnicy 647 mm może zostać wyposażony w ciężkie noże młotkowe lub noże uniwersalne z bijakami ścierniskowymi. Takie połączenie pozwala na osiąganie wysokich prędkości roboczych, a tym samym zapewnia najwyższą wydajność i bardzo dobrze radzi sobie z rozdrabnianiem dużej ilości każdego rodzaju resztek pożniwnych.

Z myślą o służbach komunalnych

Spring Longer S 1670 RTR jest kosiarką przeznaczoną do koszenia poboczy. Może współpracować z ciągnikami o mocy od 70 KM. Maszyna może zostać podczepiona zarówno z przodu, jak i z tyłu ciągnika. Posiada szeroki zakres pracy od -55° do + 90°. Tak duży kąt pozwala na wykaszanie poboczy, nasypów, czy chociażby przycinania żywopłotów.

Kosiarka wyposażona jest w zabezpieczenie najazdowe typu non stop, które chroni maszynę przed przeszkodami na drodze poprzez automatyczny powrót do pozycji roboczej. Dzięki rotorowi wyposażonemu w przegubowe bijaki łyżkowe, resztki roślinne są cięte na drobne kawałki, co znacząco przyspiesza ich rozkład.