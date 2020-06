Dwie nowości w ofercie Kuhna

Kuhn poszerzył swoją ofertę o zgrabiarkę karuzelową z formowaniem bocznym oraz o przetrząsacz zawieszany.

Przetrząsacz zawieszany GF 8700 będzie stanowił dopełnienie serii GF 8712, z kolei zgrabiarka półzawieszana z bocznym formowaniem pokosu uzupełni gamę dotychczas oferowanych zgrabiarek.

GA 8830

Zgrabiarka karuzelowa z formowaniem bocznym o oznaczeniu GA 8830 charakteryzuje się szerokością roboczą 8,8 m w trybia zgrabiania w dwóch oddzielnych pokosach. Ta maszyna, to przede wszystkim odpowiedź Kuhna na potrzeby przedsiębiorstw usługowych, dużych gospodarstw i spółdzielni.

Maszyna oferuje szeroki wybór wyposażenia dodatkowego, przez co umożliwi jej personalizację do potrzeb konkretnego klienta. W ofercie znajdziemy m.in. hydraulicznie regulowany fartuch pokosowy, fartuch pokosowy do karuzeli przedniej do pracy w trybie dwóch pokosów, indywidualne podnoszenie karuzel, oś tandemowa, czy chociażby szerokie koła transportowe.

Zawieszenie karuzel 3D umożliwia precyzyjne kopiowanie nierówności, co w efekcie pozwala na zgrabienie czystego pokosu, a to z kolei przekłada się na zbiór paszy o wysokiej jakości.

Konstrukcja zgrabiarki obejmująca wysokie położenie podwozia pozwala na szybkie unoszenie karuzel przy zawracaniu oraz duży prześwit, dzięki czemu operator nie uszkodzi wcześniej uformowanych wałów.

GF 8700

Nowy przetrząsacz żyroskopowy GF 8700 posiada szerokość roboczą wynoszącą 8,7 m i wyposażony jest w 8 karuzel. Tym, na co warto zwrócić uwagę w przypadku maszyny, jest zwarta jej konstrukcja.

Pomimo znaczącej szerokości roboczej przetrząsacz jest przystosowany do pracy z niewielkimi ciągnikami. Duża w tym zasługa nowej, krótszej belki, dzięki której środek ciężkości maszyny znajduje się o 20 cm bliżej. fot. materiały prasowe

Konstrukcja zdaniem producenta charakteryzuje się niskimi kosztami konserwacji m.in. dzięki napędowi Digidrive oraz bezobsługowym karuzelom. Maszyna wyposażona jest w autonomiczne zawieszenie przegubowe każdej z karuzel, a asymetrycznie rozmieszczone palce zapewniają równoczesny kontakt z gruntem. Pozwala to na produkcję niezanieczyszczonej paszy.

Nowe stabilizatory boczne z hamulcami mechanicznymi zapewniają stabilność na zakrętach. Wychylna praca głowicy zaczepowej sprawia, że maszyną można bardzo łatwo manewrować na wąskich polach, a koła nie ślizgają się na zakrętach.