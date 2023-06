Litery IH w nazwie Case'a oznaczają markę International Harvester. Niegdyś popularne, dziś trochę zapomniane. Sprzęty w dobrym stanie mogą wciąż spokojnie i bezawaryjnie pracować. Na jeden z takich egzemplarzy trafiliśmy w okolicach Lipna.

Ciągniki International Harveseter produkowano nie tylko w USA, ale także w Niemczech, Anglii i we Francji. Pojazdy tej marki wciąż można znaleźć pracujące na farmach w Europie Zachodniej.

W tym wypadku mamy do czynienia z pojazdem, który może zaskoczyć nie jedną nowszą konstrukcję. Ładny, klasyczny wygląd, 125 KM pod maską z sześciocylindrowego silnika, wyprodukowany w Niemczech, z napędem na cztery koła i według sprzedawcy w perfekcyjnym stanie. Czego chcieć więcej?

Made in West Germany

Sprzedawany ciągnik pochodzi z 1984 r. i posiada już oznaczenia Case International. Wiele publikacji jako czas przejęcia firmy International Harvester przez właściciela marki J. I. Case podaje rok 1985, ale transakcja była w toku od 1984 r.

Pewne egzemplarze mogły w tym roczniku wychodzić już pod marką Case International, ale nigdzie nie znaleźliśmy potwierdzenia tej informacji i być może ktoś po remoncie (lub wcześniej) zastosował po prostu nieoryginalne naklejki według wzoru z modelu 1985, czyli marka na masce i model na drzwiach.

Pod napisami i emblematami z napisem Case kryje się klasyczny International Harvester 1255XL, który jako model zadebiutował w 1979 r.

Świeży wygląda Internationala to efekt nowej powłoki lakierniczej, fot. K.Pawłowski

Modele serii D, czyli 1255 (125 KM) oraz 1455 (145 KM) zastąpiły na rynku Internationale serii C. Silniki typu IH DT-358 były już znane od wielu lat, gdyż pojawiły się w produkcji w 1969 r. Sześciocylindrowa jednostka o pojemności skokowej 5,9l (5867 cm3) została zaprojektowana w USA, ale produkcja odbywała się w Neuss w Niemczech. Zresztą reszta ciągnika także pochodzi z tej samej fabryki.

Firma International Harvester swój oddział w Neuss, w Nadrenii Północnej-Westfalii, niedaleko Düsseldorfu, założyła już w 1908 r., a produkcję narzędzi rolniczych rozpoczęto w tym miejscu w 1911 r.

Mimo że International Haverstera znamy głównie jako producenta pojazdów samojezdnych to pierwsze ciągniki na linach produkcyjnych w Niemczech pojawiły się dopiero w 1937 r. Wówczas po naciskach nazistowskich władz zaczęto produkować model F12, skonstruowany w całości w Neuss. Zresztą przez lata oddział w Niemczech miał dość sporą autonomię i produkował sprzęty typowe dla rynku wewnętrznego.

Synonim luksusu lat 80.

Gdy modele serii D wchodziły na rynek pod koniec lat 70. były to bardzo nowoczesne ciągniki. Oprócz sześciocylindrowego silnika dysponowały one manualną skrzynią biegów ZF o 12 biegach do przodu i 5 do tyłu, ale w opcji pozostawała wersja 20 / 9 ze sprzęgłem IH-Hydro-Power. Opcjonalnie występował także napęd na cztery koła. Z tyłu montowano WOM 540/1000, a udźwig tylnego zaczepu wynosił nieco ponad 5,5 t.

W 1981 r. w sprzedaży pojawiły się kabiny serii Field Force produkowane w Croix we Francji. Modele z nowszą, bardziej luksusową i większą kabiną otrzymały oznaczenie XL. Trzeba przyznać, ze obłe w kształtach, z czarną poprzeczką przechodzącą przez środek, świetnie zaprojektowane pod względem stylistycznym kabiny mogły wówczas konkurować z najlepszymi i ustępowały tylko projektowi John Deere Sound-Guard. Model z nową kabiną znajduje się w sprzedaży w Chlebowie pod Lipnem.

International Harvester 1255XL z Chlebowa, fot. K.Pawłowski

Egzemplarz wystawiony na sprzedaż został sprowadzony do Polski z Francji. Pochodzi z 1984 r. i w tej chwili wygląda jak nowy, co przykuło naszą uwagę. Świeży wygląd to zasługa remontu i malowania przeprowadzonego już w Polsce. Według sprzedawcy pojazd jest wzorowy, nie ma żadnych wad. W tej chwili w ciągniku wszystko działa jak należy i kupujący nie musi wykonywać żadnych remontów, ani napraw.

Ile kosztuje takie cacko? Pojazd jest wystawiony za 78 tys. zł, ale cena jest jeszcze do małej negocjacji. Wydaje się sporo, ale jeśli remont został przeprowadzony solidnie to może nie jest to zła opcja na prosty i całkiem mocny ciągnik dla średniego gospodarstwa.

Dalsza historia, czyli Case IH 1255XL

W 1985 r. do produkcji weszła odnowiona wersja modelu 1255XL, która przypominała z wyglądu większe Magnum. Pojazd sprzedawano już pod marką Case International, a wkrótce już tylko jako Case IH. Produkcję w Neuss kontynuowano aż do 1994 r.

Ciągniki marki International Harvester nigdy nie były oficjalnie oferowane w Polsce, ale czasem spotka się takie ciągniki w pracy. Tego ze zdjęcia spotkaliśmy w kwietniu w woj. łódzkim, fot. K.Pawłowski

W 1993 r. podjęto kroki do restrukturyzacji firmy w Europie, a ofiarą tych decyzji była fabryka w Neuss. Najpierw w 1994 r. zlikwidowano miejscową odlewnię, najstarszą część zakładu. Dwa lata później z taśm zjechał ostatni 1455XL, czyli ciągnik serii D z silnikiem typu IH DT-402 (ta sama rodzina co DT356) pod maską. Zaś w 1997 r. niemiecką fabrykę opuścił ostatni Maxxum 5150 i tak zakończyła się historia zakładu w Neuss. Zresztą seria Maxxum byla bezpośrednim następcą dawnych modeli IH z tej fabryki.