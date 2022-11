Producenci szukają alternatywnego źródła napędu wszelkich pojazdów, w tym rolniczych. Na ostatnich targach w Bolonii mieliśmy wysyp ciągników i ładowarek z silnikami elektrycznymi i hybrydowymi. Czy to jest przyszłość czy ślepa uliczka?

Wielokrotnie już pisaliśmy o alternatywnych napędach w maszynach rolniczych. Konkluzja zazwyczaj jest jedna – napęd elektryczny sprawdza się w mniejszych ładowarkach teleskopowych i kołowych oraz ciągnikach do 85 – 100 KM. W większych sprzętach czas pracy jest mocno ograniczony i w efekcie taka maszyna staje się mało efektywna.

Eksperci twierdzą, że w przyszłości, w przypadku większych pojazdów, rynek zdominują traktory z silnikami napędzanymi ogniwami wodorowymi, a elektryki na akumulatory, jeśli będą istnieć, to tylko w przedziale małych i średnich maszyn specjalistycznych.

Na targach EIMA International pojazdów wodorowych nie było, za to mogliśmy podziwiać dość sporo maszyn napędzanych za pomocą baterii. Większość premierowych urządzeń z napędem elektrycznym to małe pojazdy o niewielkiej mocy. Ale pojawiła się kolejna alternatywa, czyli napęd hybrydowy, dotąd raczej nie używany w segmencie pojazdów rolniczych. Którzy producenci odważyli się na nowe technologie w swoich maszynach?

Coraz więcej pojazdów hybrydowych

Do tej pory, mimo że w przemyśle motoryzacyjnym taki rodzaj napędu już mocno się zadomowił, napęd hybrydowy w rolnictwie nie zaistniał na wielką skalę. Jakieś doświadczenie w tej kwestii mają amerykanie z firmy John Deere, którzy już od wielu lat produkują hybrydową ładowarkę kołową 944K (bardziej do zadań budowalnych).

Na przełomie poprzednich dekad powstawał ciągnik John Deere 7530 E Premium, który wyposażono w generator prądu podłączony bezpośrednio do wału korbowego. Prąd ten służył do napędzania wentylatora chłodnicy, sprężarki powietrza i układu klimatyzacji oraz odbiorników prądu podłączonych w kabinie i na zewnątrz pojazdu. Było to pierwsze zastosowanie silnika elektrycznego w traktorze, choć pełną hybrydą trudno go nazwać.

Na razie proponowane na bolońskich targach maszyny czy silniki nie są zbyt wielkie, specjalnie mocne i jakoś szczególnie spektakularne, ale zostały dostrzeżone przez jury EIMA 2022, gdyż dwa pojazdy, o których wspomnę, otrzymały czerwoną kokardę za innowacje.

Hybrydowa ładowarka Dieci

Do tej pory hybrydy znacznie podnosiły wagę pojazdu, nie dając przy tym wielu korzyści. Według przedstawicieli włoskiej marki ładowarek dzięki systemowi Hybrid Boost nowe maszyny teleskopowe Dieci mogą zapewnić operatorom podwójną korzyść: pomogą chronić środowisko i znacznie zmniejszą straty energii

Hybrydowa ładowarka Dieci, fot. K.Pawłowski

Dieci Hybrid Boost System polega na łączeniu i optymalizacji działania wszystkich głównych układów pojazdu, czyli skrzyni biegów, hydrauliki i innowacyjnego silnika Kubota Diesel Hybrid. W praktyce zmniejszono rozmiar silnika wysokoprężnego, zastępując motor o mocy ok. 107 KM (z układem SCR) zestawem składającym się z silnika wysokoprężnego 75 KM plus 13,6 KM elektrycznego boostera (bez układu SCR).

Elektryczny dodatek aktywuje się tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne, co zmniejsza straty energii i utrzymuje wysoką wydajność maszyny. Dzięki Hybrid Boost pojazd może wykonywać te same zadania, co sprzęt o mocy 107 KM, bez zmiany stylu jazdy operatora i bez konieczności ładowania pojazdu z gniazdka (czy innego źródła energii).

Modułowy format powoduje, że system Hybrid Boost będzie łatwo dostępny także w innych ładowarkach teleskopowych Dieci, co z pewnością poszerzy rynek potencjalnych użytkowników.

Innowacyjna hybryda Landini

Inna włoska firma, należąca do Argo Tractors marka Landini, podczas bolońskich targów pokazała ciągnik Rex4 Full Hybrid. Niepozorna maszyna Landini jest zdolna do dostarczenia całkowitej mocy prawie 109 KM, przy zastosowaniu silnika diesla o mocy prawie 75 KM połączonego ze stałym elektrycznym boosterem silnika o mocy do 68 KM.

Ciągnik jest wyposażony w akumulator o dużej pojemności, służący zarówno do magazynowania energii w trybie hybrydowym, jak i do zapewnienia pracy tylko w trybie elektrycznym. Cały system jest zarządzany przez system PMS (Power Management System), który monitoruje urządzenia elektryczne i przepływy mocy oraz określa optymalny punkt pracy obu układów napędowych.

Na razie model hybrydowy marki Landini jest tylko prototypem, ale bardzo możliwe, że trafi on do seryjnej produkcji.

Hybrydowa propozycja dla specjalistów od Antonio Carraro, fot. K.Pawłowski

Jeszcze więcej hybryd

Kolejnym hybrydowym prototypem na włoskiej wystawie był typowy dla włoskiego rynku ciągnik Antonio Carraro SRX Hybrid. Typowy, bo niewielki, przegubowy, z wydłużoną maską przeznaczony dla winnic i innych specjalistycznych gospodarstw. Standardowa wersja debiutująca na rynku w 2020 r. korzysta z silnika Yanmar o mocy 51,5 lub 66 KM. Przy dołączeniu silnika elektrycznego o mocy nawet 27 KM i mocniejszego motoru spalinowego model SRX Hybrid może pochwalić się mocą nawet 102 KM. To już naprawdę dużo przy takim „knypku”.

Targi EIMA to nie tylko gotowe maszyny uznanych producentów. Dużą część imprezy stanowią pawilony z komponentami, czyli produktami, które możemy użyć przy produkcji innych maszyn. Do takich produktów należą także silniki. W pawilonie z napędami mogliśmy znaleźć stoiska takich producentów jak Perkins, Deutz AG, FPT, Volvo Penta, Kohler, Yanmar czy Cummins.

Trzycylindrowa hybryda Kohlera, fot. K.Pawłowski

Kohler wśród bardzo wielu produktów zaprezentował silnik serii K-Hem 1903, czyli w pełni hybrydowy, wysokoprężno-elektryczny zespół napędowy.

Podstawowymi silnikami wysokoprężnymi w tym systemie są jednostki typu KDI 1903 (1,9 l, 3 cylindry) w konfiguracji 48 V lub 96 V – w efekcie do 56 KM silnika spalinowego może dojść 26 lub 54 KM z baterii (przy momencie obrotowym odpowiednio 360/1300 i 415/1500 Nm/obr.). Oprócz mniejszego spalania i oszczędności na braku układu SCR (AdBlue) jednostka pozwala również na zmniejszenie rozmiaru silnika wysokoprężnego, przy zachowaniu tego samego poziomu mocy maksymalnej, co większe silniki.

Silnik hybrydowy FPT, fot. K.Pawłowski

Swoją wersję silnika hybrydowego zaprezentowała także firma FPT (Fiat Power Train), która proponuje model F28, który może być także napędzany gazem lub tylko olejem napędowym. Motor o pojemności 2 litrów przewidziano bardziej do ładowarek teleskopowych niż ciągników.

Na tym samym stanowisku włoski producent pokazał silnik znany z ciągnika New Holland T6.180 Methane Power, który może pracować na metanie, CNG lub LNG.

Pojazdy elektryczne coraz mocniejsze

W tym roku na targach EIMA 2022 zaprezentowano sporą liczbę pojazdów elektrycznych. Chyba najciekawszym był Keestrack B1e na stanowisku firmy Goldoni (która należy do belgijskiego Keestracka). Wcześniej pojazd pokazywano tylko na monachijskiej Baumie w październiku br.

Z jednej strony żółto-czarny ciągnik parkujący na stoisku Goldoni to Rigitrac SKE 40, fot. K.Pawłowski

Co ciekawe żółto – czarny ciągnik tylko w połowie jest Keestrackiem. Wzdłuż ciągnika przebiega granica i z drugiej strony posiada on oznaczenia szwajcarskiej firmy Rigitrac. Trochę to skomplikowane, bowiem sprzęt jest efektem współpracy szwajcarsko-belgijsko-włoskiej. Opracowany w Szwajcarii elektryczny Rigitrac SKE40 będzie produkowany w fabryce Goldoni, głównie pod marką Keestrack. Szwajcarskie oznaczenia zostaną tylko na rynkach niemieckojęzycznych.

Z drugiej strony to Keestrack B1e, fot. K.Pawłowski

Hindusi idą w elektryki

W pojeździe znajduje się aż pięć silników, którymi zarządza operator, w zależności od potrzeb. Pierwszy z silników odpowiada za jazdę (moc nominalna 56 KM, maksymalna 87 KM). Kolejne silniki odpowiadają za WOM – przedni i tylny (14kW + 9,5kW), kolejny służy do napędu pompy hydraulicznej (15kW) i wreszcie ostatni do chłodzenia (4,5kW). Akumulator o pojemności 50 kWh zapewnia czas pracy trwający od 4 do 6 godzin, w zależności od zastosowań. Ładowanie przy zastosowaniu zwykłego gniazdka, do 80 proc. pojemności baterii, odbywa się w mniej niż 2 godziny, co jest niezłym wynikiem.

Kolejnym elektrykiem pokazanym na targach EIMA jest Solis 26 Electric o mocy 23 KM, wyposażony w przedni i tylny WOM, hydrostatyczną skrzynię biegów, napęd na cztery koła i na życzenie kabinę spełniającą wymagania ROPS. Elektryczna wersja Solisa zmieniła barwę z tradycyjnej dla hinduskich sprzętów niebieskiej na zieloną. Na zdjęciach specjalistyczny ciągnik do sadów, ogrodów czy prac komunalnych wygląda całkiem nieźle, ale na żywo nieco traci poprzez średnią na pierwszy rzut oka jakość wykonania.

Solis w wersji elektrycznej nie przekonuje jakością wykonania, fot. K.Pawłowski

Bardzo podobny do Solisa sprzęt zaprezentował Farmtrac, w Bolonii występujący jako firma polska. Model 25G wygląda może mniej efektownie, ale przynajmniej z wyglądu wykonanie stoi na nieco lepszym poziomie. Posiadający moc prawie 26 KM ciągnik, mający podobne wyposażenie i zastosowanie jak Solis, jest produkowany w Indiach i był jednym z pierwszych elektrycznych ciągników sprzedawanych na świecie. Od tego sezonu jest także w ofercie polskich dealerów Farmtraca.

Farmtrac 25G jest już dostępny na polskim rynku, fot. K.Pawłowski

Ofertę podobnych do siebie elektryków uzupełnia premierowa Kubota LXe-261, którą wyposażono w akumulator o dużej pojemności, który zapewnia szybkie ładowanie w ciągu godziny i średnio 3-4 godziny ciągłej pracy.

Ciągnik posiada moc 26 KM i będzie dostępny jako pojazd do wynajęcia od kwietnia 2023 r. m. in. we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii.

Kubota LXe-261 będzie dostępna na zachodzie Europy od kwietnia 2023 r., fot. K.Pawłowski

Nieco inaczej do ciągnika elektrycznego podeszła firma Antonio Carraro, która na targach EIMA 2022 zaprezentowała pojazd przypominający bardziej połączenie wózka widłowego bez masztu z osobliwym nośnikiem narzędzi. Włoski producent twierdzi, że pojazd tworzono z myślą o samorządach i pracach komunalnych.

Model eSP posiada akumulator o pojemności 32 kWh, który napędza silnik elektryczny o mocy 34 KM, czyli całkiem mocny w porównaniu do traktorków z Indii i Japonii. Gniazdo ładowania jest przystosowane do połączenia kategorii 2, co pozwala na ładowanie urządzenia w publicznych terminalach. Producent szacuje autonomię korzystania z eSP na około 5 godzin.

Antonio Carraro eSP przypominający połączenie wózka widłowego bez masztu z osobliwym nośnikiem narzędzi, fot. K.Pawłowski

Elektryczne ładowarki i inne maszyny

Silniki elektryczne sprawdzają się w małych ciągnikach. A jak to wygląda w innych maszynach? Firma Merlo zaprezentowała dobrze znane już na europejskim rynku ładowarki E-Worker 25.5 60 (2WD) oraz 25.5 90 (4WD). Obie maszyny są tak skonstruowane by mogły efektywnie przepracować 8 godzin bez ładowania. Jak się łatwo domyślić wersja 2WD posiada moc 60 KM, a 4WD 90 KM. Obie maszyny mogą podnieść towar na 4,8 m, o wadze prawie 5 t.

Merlo eWorker w dwóch wersjach - 60 KM i 90 KM, fot. K.Pawłowski

Na stoisku Merlo można było zobaczyć także inne, mniejsze maszyny elektryczne przeznaczone do bardzo specjalistycznych zadań.

Inną włoską firmą pokazującą elektryczną wersję ładowarki teleskopowej był Faresin. Model 6.26 Full Electric wyróżnia się białym kolorem i bazuje na standardowej wersji 6.26. Zasięg ramiona to 5,9 m, a maszyna powinna pracować bez ładowania ok. 6 godzin. W tym wypadku ładowarka posiada napęd na cztery koła, a jej prędkość wynosi 12 km/h.

Faresin 6.26 Full Electric, fot. K.Pawłowski

Elektrycznie pojazdy i maszyny można jeszcze wymieniać długo. Wystarczy wspomnieć niektóre roboty i pojazdy autonomiczne, o których pisaliśmy wcześniej, a także elektryczne elementy pomagające w eksploatacji, tak jak w przypadku ciągnika John Deere 8R 410 eAutoPowr czy urządzenia E-Mulcher bolońskiej firmy Nobili, które posiada silnik elektryczny sterujący obrotami wirnika.

Branżą, która najszybciej odnajdzie się w sprzętach elektrycznych może być hodowla, gdzie pojazdy zeroemisyjne takie jak ciągniki, ładowarki, ale także samojezdne wozy paszowe są bardzo potrzebne. Przedstawicielem tych ostatnich na bolońskiej imprezie był Bravo Rotomix 5, który wystąpił w wersji e, czyli elektrycznej. Przywidziano także wersję na biogaz.

Samojezdny wóz paszowy Bravo Rotomax 5e, fot. K.Pawłowski

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że wśród pojazdów o alternatywnych źródłach napędu na targach EIMA International pojawił się także, już dobrze znany, New Holland T6.180 Methane Power.

A Wy co myślicie o pojazdach elektrycznych i hybrydowych? To ślepa uliczka czy nisza, która będzie trwać dłuższy czas?