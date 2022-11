Zobacz galerię

Drony, aplikacje, roboty, systemy rolnictwa precyzyjnego, a wśród większych maszyn pojazdy autonomiczne oraz traktory i ładowarki teleskopowe napędzane silnikami elektrycznymi i hybrydami. Na tegorocznych targach EIMA International roiło się o nowoczesnych maszyn przyszłości, również z polskim akcentem.

Czy na pewno wymienione wyżej sprzęty są maszynami przyszłości? Jeśli tak to raczej bliższej niż dalszej. Jeszcze 5 lat temu oferta maszyn autonomicznych i spełniających wymogi rolnictwa 4.0 była tylko tłem dla konwencjonalnych urządzeń. Dziś w stronę automatyzacji i alternatywnych źródeł napędu idą nie tylko studenckie start upy, ale także wielkie koncerny. Ba! Maszyny autonomiczne znajdują się już także w ofercie polskich firm.

Na targach EIMA International, które odbywały się w zeszłym tygodniu, stowarzyszenie FederUnacoma zaprosiło do współpracy, w ramach pawilonu EIMA Digital, kilkanaście firm, start upów i projektów, które mogą stać się przyszłością rolnictwa. Po tej części wystawy dziennikarzy z Polski, Australii, Tajlandii, USA, Kolumbii i Chile oprowadził Alessio Bolognesi, specjalista ds. najnowszych technologii w FederUnacoma.

Po wystawie EIMA Digital oprowadził nas Alessio Bolognesi, specjalista z FederUnacoma, fot. K.Pawłowski

- Pawilon EIMA Digital został stworzony by zintegrować i połączyć siły wielu małych i większych firm działających w tym sektorze. W tym roku nacisk kładziemy na roboty, które szturmem zdobywają zainteresowanie świata. W bieżącej edycji wystawiono ok. 20 autonomicznych maszyn, tylko tu w pawilonie EIMA Digital, ale na całych targach jest ich znacznie więcej – powiedział podczas oprowadzania po wystawie Alessio Bolognesi

Przede wszystkim specjalizacja

Ekspert FederUnacomy powiedział, że w Bolonii są pokazywane sprzęty przystosowane do różnych upraw jak Farmdroid czy Robotti, ale większość innych maszyn ma mocno sprecyzowane zadania w wąskim przedziale prac i na razie tak to będzie wyglądało. - Nie spodziewajmy się wielkich robotów od wszystkiego – dodał ekspert z Włoch.

Wystawa potwierdziła słowa włoskiego inżyniera. Oprócz znanych także z naszego rynku robotów Naio, Robotti i Farmdroid pokazywano sprzęty jeszcze bardziej specjalistyczne i skoncentrowane na jednym zadaniu.

Jednym z nich był nagrodzony przez jury EIMA 2022 czerwoną kokardą innowacji autonomiczny robot do mechanicznego pielenia pola ryżowego, również na glebie zanurzonej.

Urządzenie MoonDino pokazywała włoska firma ArvaTec srl. Maszyna jest zasilana elektrycznie, a akumulator jest ładowany przez pokładowy panel słoneczny, co pozwala na nieprzerwaną pracę do dwóch miesięcy. Sprzęt wyposażono w technologię GPS+RTK zapewniającą precyzję i podążanie urządzenia za mapami ustalonymi podczas siewu.

Włoski robot MoonDino do pielenia upraw ryżu, fot. K.Pawłowski

Chroń winnice przez mączniakiem

Innym robotem stacjonującym na stanowisku EIMA Digital był Field Robotics. Jest to boloński start up produkujący roboty do zadań nie tylko rolniczych. Prototypowy model pokazany na targach może wozić na sobie platformę sadowniczą, ciągnąć mulczer lub opryskiwacz (wszystko przeznaczone do sadów). Może także być zaopatrzony w automatyczne ramię do zbioru owoców. Projekt jest wspierany przez Uniwersytet w Bolonii oraz bolońskiego producenta maszyn rolniczych Nobili.

Kolejnym pojazdem był proponowany przez Free Green Nature srl, wyglądający jak pojazd pancerny, iCaro X4, który został stworzony by chronić winnice przed atakami grzybów i mikroorganizmów, w tym mączniaka rzekomego. Producent twierdzi, że działanie autonomicznego mini czołgu nie jest lecznicze, tylko zapobiegawcze. Dzień po dniu iCaro X4 będzie chronił winnicę przed atakami powszechnych chorób, bez użycia pestycydów.

Pojazd iCaro X4 został stworzony by chronić winnice przed atakami grzybów i mikroorganizmów, fot. K.Pawłowski

O co chodzi w iCaro X4?

Włoski robot likwiduje szkodniki za pomocą promieni UV-C, korzystając z mocno strzeżonego algorytmu należącego do Free Green Nature. Maksymalny obszar, na którym może pracować robot Free Green Nature wynosi 10 hektarów, ale wielkość zależy od różnych czynników, które należy ocenić indywidualnie dla każdego przypadku. Decydującymi czynnikami są sąsiedztwo nieruchomości, stopień nachylenia, rodzaj gruntu oraz trasy nawigacji umożliwiające przejście z jednej nieruchomości do drugiej. Każdy robot musi mieć swojego „dowódcę”, czyli prawdziwe laboratorium środowiskowe, które zostanie zainstalowane w dowolnym obszarze posesji. Pojazd jest napędzany jednocylindrowym silnikiem wysokoprężnym produkcji Kohlera.

Dahlia z Niemiec

Innym robotem pokazanym w omawianej przestrzeni jest Dahlia Robotics, który samodzielnie przejeżdża przez pole, rozpoznaje chwasty w uprawach i mechanicznie je usuwa. Kierując się sztuczną inteligencją robot niszczy chwasty za pomocą mechanicznego chwytaka, unikając jednocześnie przypadkowego uszkodzenia roślin uprawnych.

Niepozorny i wyglądający na rachityczny robot firmy Dahlia Robotics samodzielnie przejeżdża przez pole, rozpoznaje chwasty i mechanicznie je usuwa, fot. K.Pawłowski

Nie tylko roboty i nie tylko EIMA Digital

Później robot może również wykrywać szkodniki i choroby, brak składników odżywczych, fazę wzrostu, uszkodzenia spowodowane zjawiskami pogodowymi, a także podawać inne informacje, które mogą stanowić wartość dodaną dla użytkowników.

Wokół robotów zgromadzono jeszcze kilkanaście firm specjalizujących się w nowoczesnych technologiach jak dobrze znany w Polsce Trimble, stacje pogodowe i czujniki XFarm czy drony DJI Agriculture i włoskie Aermatica3D, które pomogą stworzyć mapy stanu upraw.

Produkty Trimble są w Polsce doskonale już znane, fot. K.Pawłowski

Zgodnie z tym co mówił Alessio Bolognesi nie tylko w pawilonie EIMA Digital spotkaliśmy maszyny autonomiczne. Jednym z przykładów z wielkiego koncernu jest firma Vitibot z Reims i ich robot Bakus stosowany w winnicach. Kupiony w 2022 r. przez SDF francuski start up to już całkiem dobrze prosperująca firma. Już kilkadziesiąt niebieskich robotów pracuje na plantacjach we Francji i we Włoszech.

Firma z Szampanii jest przedsiębiorstwem rodzinnym założonym w 2016 roku przez Dominique’a Bache, winiarza z Aube, przekonanego do nowości przez syna Cedrica Bache, młodego inżyniera robotyki. Stuprocentowo elektryczny robot Bakus jest wynikiem 5 lat badań i eksperymentów. Nad urządzeniem pracował zespół młodych inżynierów, pasjonatów robotyki i ekologii, którzy mają ambicję oferowania nowych technologii plantatorom winorośli. Jeden z takich robotów był pokazywany w czasie pracy między pawilonami. Wyglądał znakomicie, bo i design tego sprzętu jest świetny.

Firma Vitibot należy już do koncernu SDF, fot. K.Pawłowski

Pojazdy autonomiczne w sadzie

Kolejną firmą dbającą o postęp technologiczny jest CNH Industrial. Na ich stoisku mogliśmy zobaczyć m. in. system X Power, który walczy z chwastami za pomocą wysokiego napięcia, bez pomocy chemii. W tym wypadku nie możemy mówić o robocie – sprzęt ciągnie się za ciągnikiem po polu. W X Power prąd elektryczny o wysokim napięciu dostarczany jest do przystawki przez generator. Przepływa on poprzez aplikator do roślin, a następnie do gleby. Obwód elektryczny jest zamykany przez drugi aplikator, który albo dotyka innych roślin, albo gleby. Energia sprawia, że rośliny więdną od wewnątrz, aż do korzeni.

Ciekawym rozwiązaniem dla sadowników pochwalił się PeK Automotive ze Słowenii. Ich robot Slopehelper może pracować w sadzie przez cały rok, ponieważ jest nośnikiem dla różnych narzędzi – od opryskiwacza, przez mulczery, kosiarki do automatycznych ramion do zbierania jabłek – na liście możliwości chyba są wszystkie narzędzia potrzebne w sadzie. W przyszłym roku firma będzie miała już cały osprzęt potrzebny do całorocznej obróbki sadów i winnic. Slopehelper jest napędzany silnikiem elektrycznym, może pracować do 14 godzin (zależnie od użytego narzędzia) z maksymalną prędkością 4 km/h.

Slopehelper może pracować w sadzie przez cały rok - na liście możliwości chyba są wszystkie narzędzia potrzebne w sadzie, fot. K.Pawłowski

Pojazd autonomiczny z Polski

Inną autonomiczną propozycją jest nagrodzony kokardą innowacji EIMA 2022 kompaktowy, elektryczny, zdalnie sterowany i samojezdny opryskiwacz gąsienicowy Rover MK I firmy CarraroSpray. Niewielka maszyna została zaprojektowana z myślą o potrzebach szklarni. Jest zasilany elektrycznie, zdalnie sterowany (również za pomocą systemu kamer) i ma specjalną konstrukcję wentylatorów, które można regulować na wysokość i szerokość.

Dla nas znacznie ciekawszą maszyną, godną wyróżnienia przez jury, był autonomiczny pojazd sadowniczy Dominiak APS 2000. Na targach polska firma pokazała wersję z opryskiwaczem własnej produkcji, ale pojazd może służyć także jako platforma do innych narzędzi, np. platformy sadowniczej.

Sadowniczy pojazd autonomiczny Dominiak APS 2000 można już zamawiać, fot. K.Pawłowski

APS 2000 można już zamawiać, co już uczyniło kilkanaście gospodarstw. Pojazd po raz pierwszy zaprezentowano na styczniowych Targach Sadownictwa i Warzywnictwa 2022 w Nadarzynie. Od tego momentu maszyna była mocno testowana i próbowana w boju. W konstruowaniu maszyny udział wzięli specjaliści z Politechniki Warszawskiej.

Pojazd jeździ autonomicznie za pomocą technologii laserowej, wykorzystuje silnik Perkins o pojemności skokowej 3,6l i mocy od 75 do 130 KM. W czasie pracy może jeździć z prędkością do 11 km/h. W tej chwili proponowany jest pojazd z trzema kołami, ale w opracowaniu jest wersja czterokołowa.

W kolejnych wpisach zajmiemy się traktorami i ładowarkami napędzanymi alternatywnymi źródłami energii.