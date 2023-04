Ekoschematy tuż tuż, to może kosiarka rozdrabniająca Pronar Tornado

Podziel się

Kosiarka rozdrabniająca Pronar KPR500 Tornado to wiele pożytecznych zastosowań, fot. Artur Tłustochowicz 5 zdjęć

Zobacz galerię

Kosiarka rozdrabniająca Pronar KPR500 Tornado to bardzo uniwersalna i mocna maszyna przeznaczona do koszenia dużych areałów. We wspomnianych ekoschematach na pewno przyda się do spełniania chociażby normy GAEC dotyczącej minimalnej pokrywy glebowej osiągniętej np. resztkami pożniwnymi czy mulczem.

Innowacyjny Farmer 2023 Produkcja roślinna • Produkcja zwierzęca • Technologie • Zgłoś się do konkursu!

Zaczepiana kosiarka rozdrabniająca Pronar KPR500 Tornado o szerokości roboczej 5 m oparta jest na sztywnej i mocnej ramie składającej się z pokładu głównego oraz dwóch rozkładanych hydraulicznie skrzydeł poruszających się w zakresie od 25º do dołu i do 93º w górę, gwarantując dokładne kopiowanie terenu. Z tyłu maszyny zamontowano sześć kół. Każdy z trzech segmentów wyposażony jest w horyzontalnie obracającą się głowicę tnącą wyposażoną w trzy noże (sześć w opcji). Głowice napędzane są przez mocne przekładnie oraz wały napędzane od WOM ciągnika o prędkości 1000 obr./min. Minimalne zapotrzebowanie na moc wg producenta to 120 KM, ale znając realia przyda się zapewne znacznie więcej. Czytaj więcej Limitowany rozrzutnik Metal-Fach Agros N275 Nie tylko trawy czy ścierniska, małe drzewka też – Kosiarka rozdrabniająca Pronar Tornado służy do rozdrabniania traw, chwastów, zarośli, resztek pożniwnych, ścierniska po kukurydzy – niszczymy mechanicznie omacnicę, zwłaszcza w gospodarstwach, gdzie uprawiana jest kukurydza po kukurydzy – wyjaśniał Kamil Janisz, regionalny kierownik sprzedaży Pronar. ­­– Różnica między kosiarką rozdrabniającą a kosiarką bijakową jest taka, że w przypadku tej pierwszej jedziemy z większą prędkością, czyli robimy większy areał w krótszym czasie – dodał. Cena wyjściowa kosiarki Pronar tornado to około 100 tys. zł netto. – Zainteresowanie tą maszyną jest bardzo duże, szczególnie na terenie województwa dolnośląskiego i opolskiego, gdzie są bardzo duże gospodarstwa z dużą ilością upraw kukurydzy. Oprócz tego kupują ją firmy komunalne, które obsługują rzeki, czyli koszą wały i koryta rzek – tym nie tylko pójdzie jakaś tam większa trawa, ale też np. drobne drzewka – zakończył Janisz. Na zakończenie dodajmy, że w fazie testów są maszyny Pronar o szerokości roboczej 7,5 i 9 m. Czytaj więcej 8000 woltów – takim prądem w chwasty. XPower zamiast opryskiwacza

Nie przegap najważniejszych wiadomości Obserwuj nas w Google News

Lista tagów

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin