Eksport rosyjskich maszyn rolniczych wzrósł o 13 proc.

Chodzi dokładnie o pierwsze półrocze 2020 r., a dane podało Rosyjskie Stowarzyszenie Producentów Specjalistycznych Maszyn i Urządzeń (Rosspetsmash).

Eksport maszyn rolniczych wyprodukowanych w rosyjskich fabrykach w trakcie 6 miesięcy tego roku wzrósł o 13 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku i osiągnął wartość 7 mld rubli (357 mln zł).

Według opublikowanych informacji w okresie od stycznia do czerwca największy wzrost eksportu w ujęciu ilościowym dotyczył opryskiwaczy (wzrost o 60 proc. do 51 sztuk), bron – (o 24 proc. do 437 sztuk), maszyn do zbiorów typu hedery, prasy rolujące, kosiarki (o 17 proc. do 1003 sztuk) oraz ciągników z napędem na wszystkie koła (najprawdopodobniej chodzi o „przegubowce”) o 14 proc do 260 sztuk.

Tradycyjnie głównymi odbiorcami rosyjskich maszyn są kraje WNP, Europa i Bliski Wschód. Jeśli chodzi o ten pierwszy obszar to największy wzrost liczby sprzedanych urządzeń miał miejsce w Uzbekistanie, Tadżykistanie i Kirgistanie. W UE z kolei największe przyrosty zanotowano w Bułgarii (plus 51 proc.), Francji (plus 20 proc.) oraz Holandii – o 2,5 raza.

Raport Stowarzyszenia Rosspetsmash stwierdza ponadto, że tempo wzrostu eksportu rosyjskich maszyn rolniczych w opisywanym okresie mogłoby być jeszcze większe, gdyby nie wprowadzenie środków restrykcyjnych (m.in. odwołanie szeregu międzynarodowych wystaw branżowych) w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa. Na ten przykład w związku ze wspomnianym wirusem, w Unii Europejskiej były kraje (m.in. Polska, Słowacja i Niemcy), do których nastąpił spadek dostaw.

Idąc jednak dalej w przyszłość Rosspetsmash spodziewa się, że do końca tego roku eksport utrzyma się co najmniej na poziomie nie niższym niż ten z sezonu ubiegłego. Wtedy to wartość urządzeń wysłanych za granicę wyniosła ponad 12 mld rubli (ponad 612 mln zł) co stanowi najlepszy wynik w historii.

Jako istotny czynnik progresu sprzedaży zagranicznej rosyjskich maszyn rolniczych Stowarzyszenie postrzega uruchomienie i wdrożenie całego wachlarza środków wsparcia ze strony państwa, w tym m.in. programu dopłat do transportu wyrobów przemysłowych oraz rekompensat części kosztów związanych z udziałem zakładów produkcyjnych w międzynarodowych kongresach i wystawach.