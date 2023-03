Ten EM Lizard za chwilę pojedzie do Szwajcarii, fot. K.Pawłowski

Po premierowych maszynach na Polagrze w Poznaniu firma Euromilk w Kielcach postanowiła pokazać, że ich produkty są popularne nie tylko w Polsce, ale także na rynkach eksportowych. Dlatego wszystkie sprzęty zaprezentowane na Agrotechu miały przyklejone flagi państw, do których pojadą tuż po targach.

Produkcja roślinna • Produkcja zwierzęca • Technologie • Zgłoś się do konkursu!

Innowacyjny Farmer 2023 Produkcja roślinna • Produkcja zwierzęca • Technologie • Zgłoś się do konkursu!

Firma Euromilk wysyła swoje produkty do 30 krajów na całym świecie

Wystawa firmy z Podlasia na Agrotechu skupiała się na sukcesie maszyn Euromilk na rynkach eksportowych

Już 20 robotów EM Lizard pracuje w gospodarstwach w różnych krajach

Firma z podlaskiej miejscowości Wysokie Mazowieckie specjalizuje się w produkcji maszyn wspomagających pracę przy hodowli bydła – są to rozrzutniki, wozy paszowe, czy też nowość na naszym rynku - robot do automatycznego podgarniania paszy.

Coraz więcej Lizardów

W Kielcach na stoisku firmy Euromilk mogliśmy zobaczyć wspomnianego robota do automatycznego podgarniania paszy o nazwie EM Lizard. Maszynę po raz pierwszy pokazano pod koniec zeszłego roku na targach EuroTier 2022 w Hanowerze (w filmie błędnie mówimy o Baumie w Monachium). W Niemczech polski wynalazek wzbudził spore zainteresowanie, którego efekty już widać. Do tego momentu sprzedano ok. 20 takich maszyn, w większości poza granicami naszego kraju.

Zaprojektowany całkowicie w Polsce robot jest napędzany silnikami bezszczotkowymi BLDC poprzez przekładnie planetarne. Urządzenie zasilają dwa akumulatory AGM, odporne na ekstremalne temperatury zewnętrzne. EM Lizard porusza się po oborze za pomocą pętli indukcyjnej.

EM Lizard swoją premierę światową miał na targach EuroTier w Hanowerze, a polską na targach Polagra Premiery w Poznaniu, fot K.Pawłowski

Producent najbardziej dumny jest z modułowego ślimaka wykonanego z bardzo odpornych na ścieranie tworzyw sztucznych. Dzięki opatentowanej przez Euromilk konstrukcji typu push-up pasza jest nie tylko przesuwana w kierunku krów, ale także przy okazji jest odpowiednio napowietrzana.

Lizard prezentowany w Kielcach został wyposażony w specjalne magnesy neodymowe, które dodatkowo zbierają zanieczyszczenia z paszy. Zarówno modułowy ślimak, jak i magnesy, to unikalne opatentowane rozwiązanie stosowane tylko w maszynach EM.

Największe rozrzutniki i paszowozy

EM Lizard robi wrażenie swoją technologią, ale oprócz robota Euromilk zaprezentował jeszcze dwie imponujące maszyny: rozrzutnik EM Buffalo na trzech osiach i o pojemności 24,2 m3 oraz wóz paszowy EM Rino wyposażony w oś typu tandem i mogący zmieścić w sobie 24 m3 materiału. Były to największe tego typu maszyny na targach.

Rozrzutnik z serii Buffalo pojedzie do Finlandii, fot. K.Pawłowski

Zarówno paszowóz, jak i rozrzutnik, także zaraz po targach pojadą w świat. Buffalo do Finlandii, a Rino do Wielkiej Brytanii. W tej chwili firma z Podlasia wysyła swoje produkty do 30 krajów świata.

Przedstawiciele firmy twierdzą, że w ich produktach nacisk kładziony jest przede wszystkim na jakość. Na rynku Euromilk nie konkuruje z innymi firmami ceną – maszyny mają się obronić w czasie pracy.

Rodzinny interes ze wschodu Polski

EuroMilk ma za sobą ponad 40 lat historii. Biznes rozpoczął się od serwisu maszyn chłodniczych na początku lat 80. W 1990 r. firma rozpoczęła działalność na rynku rolniczym jako spółka Gama Tadeusz Szepietowski. W 2007 r. firma rozpoczęła produkcję urządzeń udojowych pod własną marką Euromilk, a od 2011 r. w ofercie przedsiębiorstwa pojawiły się pierwsze wozy paszowe. Dwa lata później Euromilk przedstawił rozrzutnik obornika i owijarki samozaładowcze własnej konstrukcji, zaś w 2014 r. został założony dział automatyzacji żywienia zwierząt, który opracował m.in. poruszane na szynach roboty do żywienia.