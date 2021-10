Ekstremalna orka w górskich warunkach

Górzysty teren z jednej strony oferuje wspaniałe widoki, z drugiej jednak oznacza bardzo trudne warunki dla tamtejszych rolników. Jak w takich okolicznościach przeprowadza się orkę?

Dziś zabieramy Was w podróż do górzystej Szwajcarii, gdzie wykonywana była orka przedsiewna po zbiorze kukurydzy na kiszonkę. To nie jest nagranie dla ludzi o słabych nerwach!

Orka w wymagających warunkach

Gospodarowanie w górzystych warunkach rządzi się swoimi prawami. W świat tamtejszego rolnictwa przenosi nas Berner Landtechnik, twórca w serwisie YouTube.

Na najnowszym nagraniu mamy okazję obejrzeć zmagania ciągnika marki John Deere 6210 o mocy 90 KM z 3-skibowym, obracalnym pługiem Althaus Tierra 2.

Orka ze względu na mocne nachylenie terenu odbywa się tylko w jednym kierunku – z góry na dół. Po wykonanym przejeździe pług jest podnoszony, a traktor cofa w kierunku szczytu i rozpoczyna kolejny przejazd.

Warunki są na tyle ekstremalne, że momentami ciągnik z podniesionym pługiem nie jest w stanie wyjechać na górny fragment pola i to pomimo solidnie dociążonej przedniej osi, która dzięki temu ma poprawioną trakcję.

Jakość orki pozostawia wiele do życzenia, niemniej jednak zdaniem autora filmu jest to najwłaściwszy sposób na przygotowanie gleby przed nadchodzącym siewem pszenicy ozimej.

Jak podkreśla autor filmu, nachylenie pola miejscami sięga aż 55 stopni i z tego też fragmentu pochodzi nagranie.

A z jakimi maksymalnymi nachyleniami macie do czynienia na Waszych polach? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!