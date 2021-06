Ekstremalnie wydajny agregat Väderstad dostępny od jesieni

Z informacji przekazanych przez szwedzkiego producenta wynika, iż najnowsze, a zarazem najszersze wersja agregatu NZ Extreme będą dostępne w sprzedaży od jesieni bieżącego roku.

Do sprzedaży trafią wówczas agregaty NZ Extreme o imponujących szerokościach roboczych od 12,5 do 14,25 m. Będą to tym samym najszersze i najbardziej wydajne maszyny tego typu oferowane w Europie.

Väderstad NZ Extreme 1250-1425

Pierwsze tego typu maszyny Väderstad wprowadził do swojej oferty w 1982 r. i od tamtego czasu sprzedano na całym świecie ponad 30 tys. tych maszyn.

Choć dotychczas w ofercie szwedzkiej firmy znajdował się kultywator zębowy NZ Aggressive o szerokościach roboczych od 5 do 10 m, to Väderstad zaznacza, iż NZ Extreme 1250-1425 to kompletnie nowa maszyna.

NZ Extreme to agregat dla rolników wymagających najwyższej wydajności fot. mat. prasowe

Cechą charakterystyczną kultywatorów NZ Extreme mają być wibrujące zęby, których ruchy mają się skupiać ku przodowi, przy minimalnych ruchach bocznych. Takie rozwiązanie zdaniem producenta ma w najwyższym stopniu poprawić kruszenie brył, a tym samym stworzyć idealne warunki do siewu.

Wyróżnikiem tej maszyny jest także 5-cio sekcyjna rama, która z jednej strony ma bardzo dobrze kopiować powierzchnię pola oraz precyzyjnie utrzymywać zadaną głębokość roboczą. W NZ Extreme zastosowano także nowy system przenoszenia ciężaru maszyny oraz układ kół nośnych.

Ekstremalne testy

Przez ostatnie lata Väderstad wyprodukował łącznie 5 maszyn prototypowych NZ Extreme i poddawał je intensywnym testom polowym, w czasie których kultywatory łącznie przepracowały ponad 22 tys. ha.

Producent przywiązywał ogromną uwagę do trwałości całej maszyny, a w szczególności do elementów roboczych. Z relacji firmy wynika, iż przez cały czas testów jak na razie ani jeden ząb nie został złamany.