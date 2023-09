Elektryczna rewolucja powoli pożera samochody osobowe i użytkowe, wkrótce nadgryzie ciężarówki, a na końcu zje maszyny budowlane i rolnicze. Czy tak będzie jeszcze nie wiemy, ale jeśli tak, to czy tak samo jak w przypadku samochodów osobowych w rolnictwie mamy się obawiać całkowitej zmiany rynku?

Pojazdy elektryczne, niezależnie od segmentu, wywołują bardzo skrajne emocje. Wśród miłośników motoryzacji każda informacja o nowym elektryku lub przywilejach dla pojazdów napędzanych bateriami wywołuje burzę krytycznych komentarzy.

Z jednej strony wypowiadają się ludzie, którzy nigdy elektrykiem nie jeździli, z drugiej osoby, które ślepo bronią koncepcji elektromobilności nie zawsze mają rację i gubią się w swoich wywodach.

W przypadku niedawno podanej przez nas informacji o początku produkcji bliźniaków New Holland T4 Electric Power i Case IH Farmall 75C Electric zdecydowanie było więcej opinii krytycznych niż zachwycających się nowymi pojazdami.

Krytyka elektrycznych traktorów nie dziwi

Samochodami elektrycznymi i ich wadami oraz zaletami nie będziemy się zajmować, ale krytyka ciągników na baterie to już zupełnie co innego.

Traktory tego rodzaju choć ładne, naszpikowane najnowszą i w sumie przyjazną technologią mają też sporo wad, które w tej chwili mogą blokować ich sprzedaż.

Przede wszystkim pojazdy elektryczne będą po prostu bardzo drogie. W tej chwili CNH Industrial nie chce zdradzać ceny, ale według nas nowe elektryki spod znaku New Holland i Case IH, a także przyszły Fendt na baterie, będą o ok. 120 – 150 proc. droższe od ich odpowiedników spalinowych (może też być drożej - w ciężarówkach elektryki są 3 razy droższe od klasycznych wersji).

Zatem, zapewne za elektryka dla rolnika będzie trzeba zapłacić ok. 400 – 500 tys. zł netto przy ciągnikach o mocy 74 KM. W tych kwotach rolnik znajdzie maszyny konwencjonalne od 150 do nawet 200 KM. Komentarze są zbędne.

Poza tym w przypadku wszelkich pojazdów elektrycznych dochodzi sprawa zużycia akumulatorów. Po ok. 10 latach baterie będą szmelcem do wymiany.

Zakup nowych będzie drogi i nieopłacalny, a sprzedaż takiej maszyny oznaczać będzie stratę względem zakupu o ok. 90 lub więcej proc.

W przypadku traktora z napędem spalinowym po 10 latach nie powinniśmy zetknąć się z tak drogą awarią, a poza tym ciągnik będzie nadal sporo wart na rynku wtórnym i w efekcie możemy wyjąć z niego całkiem spory procent kwoty, którą na niego wydaliśmy.

W przypadku samochodów elektrycznych problem zużywających się drogich baterii rozwiązano w bardzo prosty sposób – w związku z tym, że nie opłaca się kupować elektryka na własność najlepiej go wypożyczać i co jakiś czas wymieniać na nowy w ramach abonamentu.

Są różne formy finansowania – może to być wynajem długoterminowy, klasyczny leasing, wynajem samych baterii jak w Renault Zoe czy inna podobna forma comiesięcznej raty.

Dla koncernów motoryzacyjnych taki układ to czysty zysk. Comiesięczne związanie klienta za pomocą abonamentu z koncernem to najlepszy interes dla każdej dużej firmy.

Sama sprzedaż to tylko początek, chodzi o to by związać klienta z daną marką na lata. W osiąganiu celów przez wielkie koncerny pomagają wszelkie eko pomysły, w tym również pojazdy napędzane silnikami elektrycznymi.

To jeszcze nie czas na elektryki w maszynach rolnych

Zapewne także ciągniki elektryczne będą sprzedawane za pomocą specjalnych systemów sprawnego i korzystnego dla obu stron finansowania. Koncerny dobrze wiedzą, że na razie popyt na tego rodzaju sprzęt jest znikomy.

Dlatego Case IH zapowiada, że wprawdzie ciągnik będzie dostępny już w 2024 r., ale nie będzie to liczba oszołamiająca. Po prostu CNH Indutrial chce być jednym z pierwszych koncernów, który taki pojazd ma w ofercie, ale nie będzie się bił na ilość sprzedanych sztuk.

Podobnie zresztą jak w przypadku ciągników New Holland T6.180 Methane Power, które są sprzedawane jedynie w setkach sztuk, a nie tysiącach.

Producenci wiedzą także, że bez pomocy specjalnych programów wspierających sprzedaż elektryków ze strony państwa z całej akcji wyjdą nici. W USA i na Zachodzie Europy takie programy z pewnością powstaną.

Dzięki nim niektórzy rolnicy będą mogli pomyśleć o zakupie takiego ciągnika. Gospodarstwa typowo hodowlane lub mające wydajną fotowoltaikę mogą być zainteresowane tego rodzaju sprzętem, oczywiście jeśli pomysł finansowania zakupu będzie im odpowiadał.

Case IH Farmall 75C Electric może pracować bez ładowania 4 godziny (przy mocno zróżnicowanej pracy), fot. mat. prasowe CNH

Firmy oferujące elektryki nie ukrywają także, że podstawowym klientem tych maszyn na początku będą gminy, które potrzebują elektryków do prac komunalnych.

W Europie Zachodniej wbrew pozorom kładzie się spory nacisk na zakup sprzętu zeroemisyjnego i nawet w przypadku wyższej ceny, gminy często decydują się na maszyny tzw. ekologiczne.

Warto w tym miejscu podkreślić, że stwierdzenie „zeroemisyjność” w przypadku pojazdów elektrycznych i przepisów w niektórych krajach nie zawsze idą w parze.

Australijska Komisja ds. Konkurencji i Konsumentów (ACCC) na początku sierpnia poinformowała, że za reklamy firm motoryzacyjnych, w których w przypadku samochodów elektrycznych będzie podana informacja o zeroemisyjności, może dojść do nałożenia kary.

Według ACCC zeroemisyjność to nie tylko to co się wydobywa rury wydechowej, ale także to w jaki sposób prąd jest produkowany, jak wyglądał transport samochodów, produktów do jego wytworzenia i co się dzieje z pojazdem po zakończeniu jego eksploatacji.

Przyszłość maszyn rolniczych to wodór

Kolejną sprawą w przypadku maszyn rolniczych są ograniczenia pojazdów elektrycznych, które powyżej mocy 100 KM nie sprawdzają się. Działają zbyt krótko, a baterie są ciężkie i kłopotliwe w ładowaniu. Dlatego producenci zwrócili się w kierunku silników wodorowych, o których szerzej piszemy w poniższych artykułach.

Silniki wodorowe bazują na dobrze znanych nam jednostkach spalinowych, mogą pracować tak samo efektywnie jak diesle i mogą mieć podobną moc. Problemem cały czas jest dostępność wodoru i jego koszt.

Firmy na całym świecie, m. in. Cummins, pracują nad tym by tego rodzaju technologia rozwijała się i za jakiś czas przejęła pałeczkę po oleju napędowym i innych paliwach kopalnych.

Jeśli już klasyczne silniki spalinowe mają kiedyś zniknąć w rolnictwie to na razie wodór wydaje się ich najlepszym zastępcą. Ale pamiętajmy o tym, że silniki elektryczne z dużym momentem obrotowym dostępnym w pełnym zakresie pracy silnika oraz przy bardzo cichej pracy maszyny mają swoje zalety, a przecież twórcy baterii nie powiedzieli ostatniego słowa. Prace nad zaawansowanymi akumulatorami półprzewodnikowymi trwają w Toyocie od kilku lat.

Na początku lipca japońska firma poinformowała, że uprościła produkcję materiału użytego do ich wytworzenia, co może prowadzić do radykalnego skrócenia czasu ładowania, jak również może znacząco zwiększyć zasięg.

Czeka nas ciekawa bitwa o przyszłość napędów

Z pewnością w najbliższych latach czeka nas ciekawa bitwa pomiędzy nowymi technologiami stosowanymi w napędzie maszyn. Zarówno napęd elektryczny, jak i wodorowy, mają przed sobą sporą przyszłość, a także wiele mniejszych i większych detali do poprawy.

Przy okazji pamiętajmy, że zeroemisyjność w Europie do 2050 r., o którą walczy Komisja Europejska, na razie nie dotyczy sektora rolniczego. Zatem koncerny pracują nad nowymi technologiami, ale stary dobry diesel nadal będzie oferowany.

Podsumowując zmiany zasad panujących na rynku maszyn na razie nie będzie. I bardzo... dobrze.