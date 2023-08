Przedstawiciele New Holland mówią, że przyszłość jest już dziś i jest elektryczna. Dlatego marka należąca do CNH Industrial już dziś zapowiada seryjną produkcję pierwszego elektrycznego ciągnika użytkowego o nazwie T4 Electric Power.

New Holland T4 Electric Power był już opisywany na Farmerze, ale jako prototyp. Na odbywających się w dniach 29 – 31 sierpnia targach Farm Progress Show 2023 w Decatur w stanie Illinois firma New Holland zapowiedziała seryjną produkcję elektrycznego ciągnika.

Czy tego chcemy czy nie elektryczne pojazdy są już pewnego rodzaju standardem. Po samochodach osobowych i użytkowych, ładowarkach teleskopowych i kołowych przyszedł czas na ciągniki rolnicze o nieco większej mocy niż oferowane od jakiegoś czasu ok. 25 KM m. in. przez Farmtraca. Według New Holland ich nowy ciągnik otwiera nową klasę na rynku, którą nazwano Utility Electric, skupiającą się na oferowaniu rozwiązań z napędem elektrycznym, zapewniających bardziej wydajne prace polowe.

Elektryczna rewolucja New Hollanda

„T4 Electric Power to rewolucyjna innowacja, która zapoczątkowuje nową erę nowoczesnego rolnictwa” – twierdzi New Holland. Według producenta ciągnik nadaje się do wielu zastosowań, takich jak uprawa siana i paszy, mleczarstwo, hodowla zwierząt, prace komunalne, szklarnie i uprawy specjalistyczne (warzywa i sady).

Nowy typ malowania Clean Blue oznacza, że ciągnik napędzany jest paliwem alternatywnym, fot. mat. prasowe CNH

- Ten ciągnik to znaczący krok naprzód dla rolników, producentów i gmin. T4 Electric Power pozwala sprostać wielu wyzwaniom, przed którymi stają codziennie podczas swojej działalności. To, co New Holland oferuje rolnikom, to konwergencja technologii – napęd elektryczny, funkcje autonomiczne, lepsze osiągi – w nadwoziu ciągnika użytkowego, który przygotowuje grunt pod bardziej wydajną, zrównoważoną i odporną przyszłość, do której dążą nasi klienci - stwierdza Lena Bioni, menedżer ds. marketingu produktów w New Holland Agriculture North America.

Więcej mocy niż w innych elektrykach

T4 Electric Power to część planu elektryfikacji firmy New Holland i najnowszy dodatek do gamy urządzeń napędzanych alternatywnymi źródłami energii, takich jak T7 Mamine Power LNG (skroplony gaz ziemny) i dobrze już znany T6.180 Mamine Power. Wyposażony w najnowocześniejszy akumulator litowo-jonowy, T4 Electric Power zapewnia stopniową moc i ciągły moment obrotowy osiągany przy najniższych prędkościach, zapewniając zupełnie nowe wrażenia z jazdy i płynną pracę podczas codziennych czynności w gospodarstwie.

Pod maską T4 Electric Power kryje się akumulatory połączone z w pełni zelektryfikowanym układem napędowym. Ciągnik posiada pojemność magazynowania energii wynoszącą 110 kWh. Całość zapewnia moc znamionową 74 KM (55 kW) i moc WOM 65 KM (48 kW).

New Holland T4 Electric Power oferuje napęd na cztery koła, sprawdzoną skrzynię biegów 12x12, bezsprzęgłowy elektroniczny rewerser mocy i całą moc wyjściową typową dla tradycyjnego silnika wysokoprężnego.

Zelektryfikowany układ napędowy ciągnika zapewnia cichą moc przy wysokim momencie obrotowym i szybką reakcję osiąganą przy najniższych prędkościach. Te dwie cechy charakterystyczne silnika elektrycznego, w połączeniu z elektroniczną przekładnią 12x12, oznaczają, że nawet niedoświadczony operator może obsługiwać narzędzia podczas pracy, bez konieczności precyzyjnego wybierania biegów i sterowania przepustnicą. Tymczasem doświadczeni operatorzy będą mieli nieskończoną regulację prędkości po prostu kontrolując obroty silnika.

T4 Electric Power zapewnia moc znamionową 74 KM (55 kW) i moc WOM 65 KM (48 kW), fot. mat. prasowe CNH

- Cichy silnik elektryczny T4 Electric Power to zdecydowanie duża zaleta i ważne narzędzie w obszarach wrażliwych na hałas. Na zewnątrz ciągnik emituje mniej hałasu i wibracji w porównaniu do ciągników z silnikiem diesla. Weźmy na przykład pracę w stajniach lub na kampusach uniwersyteckich, obsługę kosiarek czy odśnieżanie wzdłuż budynków – dodaje Bioni

Elektryczny T4 Electric Power to wynik szerokiej współpracy

Maszyna T4 Electric Power została zaprojektowana przez firmę CNH Industrial Engineering w Stanach Zjednoczonych (Burr Ridge, Illinois, Detroit) i Włoszech (Modena) we współpracy z Monarch Tractor – innowatorem zelektryfikowanego rolnictwa z siedzibą w Kalifornii. Według inżynierów przy zróżnicowanych zastosowaniach w codziennych zadaniach szacuje się, że ciągnik może zapewnić średni czas pracy wynoszący 4 godziny. Można go jednak łatwo wydłużyć do 8 godzin w przypadku zastosowań o niskim zapotrzebowaniu na energię.

Ciągnik można ładować z wielu źródeł energii, takich jak zwykłe sieci, panele słoneczne, biofermentatory i energia wiatrowa, zarówno na prąd przemienny (AC), jak i stały (DC). Przy zasilaniu prądem stałym osiągnięcie 100 proc. mocy przy użyciu dostępnych na rynku systemów szybkiego ładowania zajmuje zaledwie godzinę.

Ponadto T4 Electric Power może zapewnić dostępność energii zawsze i wszędzie, gdzie potrzebuje jej klient. Taki jest główny cel praktycznej funkcji Exportable Power. Wyposażony w wspólne gniazda 110V i 220V stosowane w warsztatach i przydomowych instalacjach elektrycznych, ciągnik może służyć jako źródło zasilania elektronarzędzi takich jak spawarki, wiertarki czy maszyny tnące.

Technologia zwiększa produktywność

Nowoczesność konstrukcji podkreślą wszelkie inteligentne funkcje autonomiczne i kreatywne tryby wspomagania kierowcy. Rozwiązania rolnictwa precyzyjnego i telematyka (PS&T) dostępne w T4 Electric Power sprawiają, że postrzeganie ciągnika wchodzi na jeszcze wyższy poziom.

Funkcje wspomagane przez kierowcę, np. tryb Follow Me, bezprzewodowe aktualizacje, kreator map (T4 Electric Power jest pierwszym ciągnikiem na świecie z tą funkcją). Traktor wykorzystuje kamery i czujniki w inteligentnym dachu, a poszczególne tryby i funkcje są aktywowane za pomocą nowoczesnego ekranu dotykowego.

Nowy błękit New Hollanda

Nowy typ malowania Clean Blue oznacza, że ciągnik napędzany jest paliwem alternatywnym. Oryginalny odcień błękitu po raz pierwszy zadebiutował w modelu New Holland T7 Mathane Power LNG i wraz ze specjalnie oświetlonymi logotypami NH oraz całkowicie nową maską silnika z mocnymi reflektorami LED i światłami roboczymi z podświetlanymi akcentami będzie znakiem rozpoznawczym nowej linii produktów z alternatywnymi napędami.

T4 Electric Power, fot. mat. prasowe CNH

- Oprócz przyciągającego wzrok schematu malowania klienci mogą oczekiwać, że ciągnik T4 Electric Power na nowo zdefiniuje komfort obsługi, dzięki nowej ergonomii w kabinie, nowemu cyfrowemu zestawowi wskaźników i dodatkowemu kolorowemu ekranowi dotykowemu – dodaje Bioni.

Ciągnik elektryczny T4 na targach Farm Progress Show

Jak już wcześniej wspominaliśmy ciągnik T4 Electric Power zadebiutował publicznie podczas targów Farm Progress Show 2023. CNH Industrial ma nadzieje, że ciągnik będzie dostępny w sprzedaży w Ameryce Północnej, u wybranych dealerów, już na początku 2024 r.

Przypominamy, że podobne ciągniki już produkuje amerykańska firma Monarch oraz Keestrack/Goldoni/Rigitrac, zaś Fendt już zapowiedział pojawienie się ciągnika elektrycznego w sezonie 2024. Model Fendt e100 Vario o mocy ok. 100 KM jest nominowany w kategorii Best of Specialized w konkursie Tractor of the Year 2024. Przypuszczamy, że zobaczymy go na żywo podczas targów Agritechnica w Hanowerze.

Warto także wspomnieć, że firma John Deere także zapowiedziała prezentację ciągnika elektrycznego o podobnej mocy. Zielony ciągnik z jelonkiem na masce ma zadebiutować w 2026 r.