Na trwających właśnie targach Bauma w Monachium belgijska firma Keestrack, znana z produkcji ciężkich maszyn budowlanych i górniczych, zaprezentowała rolniczy ciągnik elektryczny. Sprzęt jest efektem współpracy szwajcarsko-belgijsko-włoskiej.

Czy oglądając w dzieciństwie film z serii „Było sobie życie” byliście tak samo jak my pod wrażeniem wyczytywanych przez lektora kolejnych telewizji z różnych krajów, które przyczyniły się do powstania filmu? W przypadku małego elektrycznego Keestracka jest podobnie. Pojazd będzie powstawał pod belgijską marką, został opracowany przez szwajcarskiego Rigitraca, a produkcja zostanie uruchomiona w zakładach Goldoni we Włoszech (marka Goldoni po perturbacjach z chińskim inwestorem należy obecnie do Keestracka). Owoc tej paneuropejskiej współpracy jest w tej chwili prezentowany na targach Bauma w Monachium.

Rigitrac zna się na robocie

Szwajcarzy z firmy Rigitrac znają się na elektrykach jak mało który producent w Europie. Badania nad tym napędem trwają w Szwajcarii od 11 lat, traktory tego typu są już produkowane w zakładzie w Küssnacht, a model SKH 60 jest nominowany do nagrody Tractor od the Year w kategorii ciągników specjalistycznych.

Rigitrac SKE 40 wygląda nieco inaczej od swojego belgijsko-włoskiego brata, fot. Rigitrac

Rigitrac i Keestrack podzielą się rynkami

Nowy ciągnik Keestracka będzie nosił nazwę B1e (z małą literą „e”, która od dawna charakteryzuje produkty w ramach strategii ekologicznej belgijskiego producenta). Pojazd bazuje na ciągniku Rigitrac SKE 40 i będzie produkowany w zakładach Migliarina di Carpi emilijskiego producenta maszyn rolniczych Goldoni. Włoska firma rok temu została przejęta przez Keestracka.

Promocja nowego ciągnika w krajach niemieckojęzycznych ma się odbywać pod marką Rigitrac, natomiast Keestrack-Goldoni obejmie pozostałą część Europy i inne rynki za pośrednictwem istniejącej sieci dealerskiej.

Gdzie przyda się elektryczny Keestrack?

Oprócz tradycyjnych zastosowań rolniczych seria B1e będzie mogła pracować również w sektorze pielęgnacji terenów zielonych, gminach wiejskich i miejskich, w szklarniach lub zamkniętych budynkach (np. przy hodowli zwierząt) oraz w gospodarstwach ekologicznych, zarówno latem, jak i zimą.

Pięć silników, jeden napęd

Na pierwszy rzut oka obsługa pojazdu wydaje się skomplikowana, bowiem w pojeździe znajduje się aż pięć silników, którymi zarządza operator, w zależności od potrzeb.

Pierwszy z silników odpowiada za jazdę (moc nominalna 56 KM, maksymalna 87 KM). Kolejne silniki odpowiadają za WOM – przedni i tylny (14kW + 9,5kW), kolejny służy do napędu pompy hydraulicznej (15kW) i wreszcie ostatni do chłodzenia (4,5kW).

Keestrack B1e zostanie pokazany podczas targów rolniczych EIMA w Bolonii na początku listopada, a w sprzedaży pojawi się w sezonie 2023, fot. Rigitrac

Akumulator o pojemności 50 kWh zapewnia czas pracy trwający od 4 do 6 godzin, w zależności od zastosowań. Ładowanie przy zastosowaniu zwykłego gniazdka, do 80 proc. pojemności baterii, odbywa się w mniej niż 2 godziny, co jest niezłym wynikiem. Ważący 2,3 t (DMC 4,3 t) Keestrack B1e ma rozstaw osi 1 728 mm i minimalną szerokość 1 322 mm.

Pojazd zostanie także pokazany podczas targów rolniczych EIMA w Bolonii na początku listopada, a w sprzedaży pojawi się w sezonie 2023.