Czy to się komuś podoba, czy nie pojazdy elektryczne wkraczają również do rolnictwa. Na ostatnim Agro Show swoją propozycję ciągnika elektrycznego zaprezentował Farmtrac.

Ciągnik elektryczny Farmtrac 25G przeznaczony jest do zrównoważonych zastosowań rolniczych, zapewniając zerowy poziom hałasu i emisji spalin. Idealnie sprawdzi się więc w winnicach, sadownictwie, w budynkach inwentarskich czy pracach z wrażliwymi na hałas zwierzętami.

W Europie Farmtrac 25G sprzedawany od trzech lat, u nas od tego roku

– Nareszcie pokazujemy ciągnik elektryczny Farmtrac 25G. Opowiadamy o nim wiele lat, sprzedajemy go w Europie od trzech lat, ale w Polsce do tej pory nie był dystrybuowany. U nas sprzedaż tego ciągnika rozpoczęliśmy w tym roku i odpowiadamy tym, którzy mają potrzebę wykorzystywania przede wszystkim cichych jak i bezemisyjnych maszyn, czyli wszelkie uprawy pod osłonami i hodowcy. Jeśli chodzi o tych ostatnich, to mamy szczególnie duże zainteresowanie ze strony hodowców koni, dlatego że jak wszyscy wiedzą konie to czyste zwierzęta i lubią oddychać czystym powietrzem, więc nie lubią jak ktoś im hałasuje i zadymia stajnię – tak nowy produkt przedstawia Dariusz Czamara, dyrektor handlowy Farmtrac Tractors Europe.

Oczywiście nie jest to całe spektrum zastosowań, w których elektryczny Farmtrac 25G się sprawdzi.

– Dodatkowo polecamy nasz ciągnik elektryczny do usług komunalnych, na tak zwanych „cichych osiedlach” – taka teraz moda, więc pojawiają się osiedla, gdzie nie używa się maszyn spalinowych, tylko elektryczne kosiarki czy piły, ale też właśnie elektryczne traktorki do wywozu śmieci, do koszenia terenów zielonych i odśnieżania – kontynuuje Czamara.

Ciągnik elektryczny Farmtrac 25G to 7-8 godzin nieprzerwanej pracy

Traktor elektryczny Farmtrac 25G posiada silnik indukcyjny o mocy 15 kW (20,4 KM) z akumulatorem litowo-jonowym, który ładowany jest do 100 proc. w 5 godzin, jeśli zrobimy to z gniazdka domowego.

– Może powiem o parametrach użytkowych ciągnika Farmtrac 25G. Posiada on dużą baterię, która pozwala na 8 godzin pracy i sprawną ładowarkę, która umożliwia doładowanie baterii do poziomu 75 proc. w dwie godziny. Na potwierdzenie tych słów, w pierwszych dniach czerwca, w testach przy pracy z kosiarką mulczującą o szerokości 1,6 metra ze zbiornikiem 1000 l, kosiliśmy pierwszy raz przerośniętą trawę w parku. Ciągnik elektryczny Farmtrac przepracował 7 godzin, po czym zgłosił alert, że bateria może się niedługo wyczerpać. W tym momencie możemy wyłączyć układ hydrauliczny, co pozwala nam na przejechanie dwóch godzin, czyli jeszcze jakieś 30 km. Możemy więc przykładowo z końca miasta z powodzeniem wrócić do bazy – informuje przedstawiciel Farmtrac Tractors Europe.

Ponadto ciągnik elektryczny Farmtrac 25G przy stosunkowo niewielkiej mocy zapewnia spory moment obrotowy.

– Elektryczny Farmtrac ma moc 20,4 KM z tym, że tutaj jak to zwykle w silnikach elektrycznych bywa, mamy do dyspozycji dużo większy moment obrotowy. Normalnie silnik spalinowy ma w tym przypadku 86-90 Nm, a tu mamy niutonometrów 150, czyli jest to taki ekwiwalent 45 KM mocy w tradycyjnym ciągniku – mówi dalej Dariusz Czamara.

Elektryczny Farmtrac 25G jest dwa razy droższy od spalinowego odpowiednika, ale ma inne zalety

– W cenniku Farmtrac 25G widnieje od początku tego roku, a jego cena katalogowa w tej chwili to 94 tys. zł netto, czyli dwukrotnie więcej niż wersja spalinowa, ale wiedzmy, że przy okazji eksploatacji odchodzą nam koszty typu przeglądy olejowe, wymian filtrów oleju, paliwa czy powietrza. Tutaj mamy silnik elektryczny, który jest w zasadzie bezobsługowy, bo nie mamy przykładowo sprzęgła. Dlatego też wiele kosztów eksploatacyjnych zostało wyeliminowanych – dodaje nasz rozmówca .

Co ciekawe, według producenta Farmtrac Tractors Europe, taka koncepcja obniża koszty eksploatacji o ok 50 proc., a dodatkowo sprzyja otaczającemu go ekosystemowi.

A jak wygląda sprzedaż elektrycznego ciągnika Farmtrac 25G?