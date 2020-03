Epidemia a dostępność części do maszyn

Właściwie nie istnieje gałąź gospodarki, na którą epidemia koronawirusa nie miałaby wpływu. Podobnie rzecz się ma z branżą maszynową. Czy wobec tego istnieje zagrożenie w kontekście dostaw części do maszyn rolniczych?

Sprawdzamy, jak na dzień dzisiejszy wygląda sytuacja w kontekście dostępu do części do maszyn rolniczych. Jak zapewniają nasi rozmówcy, firmy są dobrze przygotowane jeśli chodzi o zaopatrzenie i póki co nie ma zagrożenia związanego z brakiem takiego dostępu.

– Mieliśmy bardzo dobrą końcówkę 2019 r jeśli chodzi o sprzedaż ciągników. Optymistycznie założyliśmy dobrą koniunkturę w tym roku, dlatego też założyliśmy odpowiedni plan produkcji. W efekcie tych decyzji, w chwili obecnej posiadamy zapasy całej gamy ciągników u naszych dealerów, które wystarczą na co najmniej kilka miesięcy. Jeśli chodzi o części zamienne, to centralny magazyn mamy w Lauingen w Niemczech, który obecnie funkcjonuje bez przeszkód – wyjaśnia Anna Makulec, szef marketingu w SDF Polska.

– W koncernie sytuacja wygląda nieco inaczej niż w mniejszych firmach; ponieważ dysponując odpowiednimi systemami monitoringu dostaw i zamówień, jesteśmy w stanie z wyprzedzeniem zareagować na tego typu sytuacje. Jeżeli widzimy jakieś utrudnienia, od razu wprowadzamy "plan B", dlatego nasi dealerzy dysponują odpowiednimi zapasami części. Podsumowując, na chwilę obecną nie przewidujemy problemów jeśli chodzi o dostępność części – dodaje.

A jak wygląda sytuacja w sklepach z częściami do maszyn rolniczych?

– Obecna sytuacja związana z epidemią koronawirusa nie odbija się na dostępności części, aczkolwiek obserwujemy, że czas dostaw części przysyłanych np. z Włoch jest wydłużony zwykle z dwóch tygodni do miesiąca. Inne kierunki są bezpieczne, np. na towar z Belgii trzeba czekać tylko 2-3 dni dłużej. Obecnie nie ma więc powodów do obaw – mówi Bartłomiej Piaskowski ze sklepu strefarolnika.pl.

– Dostawy towarów przychodzą do nas głównie z Niemiec; ostatnio nie notowaliśmy większych opóźnień. Ostatnio wydłużyła się dostawa towaru z powodu problemów na granicy, w każdym razie nie obserwujemy jakiś dramatycznych problemów. Czasami większe kłopoty są z dostawami krajowymi; pracownicy są często na urlopach bądź zwolnieniach, dlatego czas dostaw się wydłuża, bo np. brakuje kierowców. Myślę, że największe problemy mogą się pojawić w perspektywie najbliższych miesięcy, kiedy hurtownie bazujące na produktach z Chin lub Indii sprzedadzą swój towar i nie dotrze jeszcze nowy – powiedział nam jeden z przedstawicieli sklepu z zaopatrzeniem dla rolnictwa.

Należy jednak zaznaczyć, że powoli sytuacja w Chinach się stabilizuje; dotyczy to także przemysłu, zatem obawy związane z dostarczaniem części zamiennych z Państwa Środka są coraz mniej uzasadnione. Nie istnieje natomiast ryzyko wstrzymania dostaw (chociaż niekiedy są one wydłużone), więc pod tym względem możemy być spokojni.

Pisaliśmy ostatnio o problemach angielskiego producenta maszyn, firmy JCB, która wobec radykalnie zmniejszającego się popytu zaprzestała produkcji w swoich angielskich zakładach.

Pewne problemy zgłosił w swoim komunikacie prasowym także koncern Wacker Neuson, do którego należą popularne firmy oferujące m.in. ładowarki przegubowe i teleskopowe, czyli Weidemann i Kramer. Jak czytamy w komunikacie, "W świetle rosnącego wpływu [epidemii, red.] na łańcuchy dostaw Grupy oraz w oparciu o ostrożne wytyczne w porównaniu z wynikami finansowymi z poprzedniego roku, programy produkcyjne zostaną zmniejszone z końcem tego tygodnia. Ponadto Grupa wdroży różne modele pracy krótkoterminowej. Zakres cięć produkcji zostanie następnie dostosowany do warunków rynków i łańcuchów dostaw."

Zatem w związku ze zmniejszającym się popytem na maszyny i części, o ile nie powinno być problemu z ich dostępnością, firmy już na początku roku modyfikują swoje plany i założenia finansowe, co raczej nie jest dobrym prognostykiem dla nie tylko już europejskiej, ale także światowej gospodarki.