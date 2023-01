Europejskie stowarzyszenie producentów maszyn rolniczych CEMA zaprezentowało najnowszy raport branżowy. Ostatni taki dokument powstał w 2019 r. W tym wydaniu możemy zobaczyć jak bardzo zmieniła się branża w trudnych czasach pandemii.

CEMA jest europejskim stowarzyszeniem producentów maszyn rolniczych, które w swoich strukturach zrzesza zarówno duże, międzynarodowe korporacje, jak i mniejsze podmioty oraz 11 stowarzyszeń krajowych (w tym również Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych).

W tej chwili branża obejmuje ok. 7 tys. producentów produkujących ponad 450 różnych typów maszyn z rocznym obrotem ok. 40 miliardów euro. Według obliczeń stowarzyszenia w sektorze produkującym maszyny rolnicze pracuje 150 tys. bezpośrednio zatrudnionych przez producentów pracowników.

- Mamy przyjemność zaprezentować najnowsze wydanie European Agricultural Machinery Raport, czyli kompleksowy przegląd branży reprezentowanej przez CEMA. Nasz przemysł jest integralną częścią całego europejskiego systemu rolnego gwarantującego 447 milionom Europejczyków bezpieczną i pożywną żywność. Ostatnia wersja tego raportu została wydana w 2019 roku na podstawie danych Eurostatu z 2018 roku. Wiele rzeczy zmieniło się od naszej ostatniej publikacji. Wszystko przez pandemię Covid-19, choć trzeba przyznać, że nasza branża wykazała się wysoką odpornością na ten kryzys. Producenci byli w stanie zapewnić produkcję, dostawę, wsparcie w zakresie części i serwis maszyn rolniczych dla rolników, tak aby działalność rolnicza mogłaby zostać zakończona we właściwym momencie. Natura, jak wszyscy wiemy, nie czeka na nikogo – napisali na wstępie do raportu prezydent CEMA Thierry Krier oraz sekretarz generalny związku Jelte Wiersma.

We wstępie przedstawiciele CEMA wspomnieli o konkretnych zagrożeniach, które napotkała w tym okresie branża, a były to m.in. przerwy w łańcuchu dostaw i skomplikowana sytuacja geopolityczna w następstwie wojny w Ukrainie. To doprowadziło do niestabilności na rynkach finansowych, inflacji na całym kontynencie i gwałtownych podwyżek kosztów energii. Pomimo tych, a także innych trudności, przemysł maszyn rolniczych nadal się rozwijał oraz podejmował coraz nowsze i trudniejsze wyzwania.

Rolnictwo 4.0 napędza rozwój

Przede wszystkim w ostatnich latach nastąpił niesamowity rozwój rolnictwa 4.0 oraz pogłębiła się cyfryzacja systemów rolniczych umożliwiająca prowadzenie działalności rolniczej bardziej wydajnie, bezpieczniej, wzrosła też opłacalność, a technika stała się bardziej przyjazna dla środowiska.

Unia Europejska – import, eksport

Według danych przytoczonych przez CEMA światowy rynek maszyn rolniczych jest wart ok. 145 mld euro, zaś Europa ma w tej branży nadal silną pozycję wycenianą na 40,7 mld euro (dane na rok 2021 r.).

Ponad jedną trzecią tej kwoty stanowią ciągniki rolnicze (35 proc.), prawie połowę (46 proc.) stanowią inne maszyny, a niemal 20 proc. to rynek części i podzespołów do wszelkich urządzeń używanych na roli.

W 2021 r. globalny eksport sprzętu rolniczego wzrósł z 60 (w 2019 r. lub 2020 r.) do prawie 74 mld euro, co stanowi podwyżkę o 23 proc. Światowym liderem eksportowym pozostają Niemcy, którzy zwiększyli w tych latach wysyłkę maszyn rolniczych do ponad 13 mld euro. Z drugiej strony Chiny osiągnęły kwotę 9 mld euro wyprzedzając ty samym Stany Zjednoczone (8,1 mld euro). Pierwszą piątkę największych eksporterów uzupełniają Włochy i Francja. Podsumowując Unia Europejska jest światowym liderem w dziedzinie rolnictwa i to się nie zmienia od lat.

Warto zaznaczyć, że rekordowy wzrost globalnego eksportu był wyższy w 2021 r. nie tylko w porównaniu do kryzysowego i pandemicznego 2020 r., ale także zdecydowanie wyprzedził poprzednie lata (kiedy to od 2017 r. ogólna kwota nie mogła przekroczyć granicy 60 mld euro).

Unia Europejska jest światowym liderem w dziedzinie rolnictwa i to się nie zmienia od lat, fot. K.Pawłowski

Polska w rankingu eksporterów zajęła 12 miejsce z kwotą 1,8 mld euro tuż za Wielką Brytanią i Kanadą (oba kraje wypracowały ok. 1,9 mld euro), a przed Szwecją (prawie 1,3 mld euro), Finlandią (1,2 mld. euro) oraz Brazylią (prawie 1,2 mld euro).

Podobne wyniki możemy zauważyć w przypadku importu maszyn rolniczych. W tym wypadku największym rynkiem są Stany Zjednoczone, na drugim miejscu jest Francja, a na trzecim Niemcy. Co ciekawe według danych jeszcze sprzed wojny rosyjsko-ukraińskiej Rosja weszła do pierwszej piątki światowych importerów zastępując w tej klasyfikacji Wielką Brytanię.

Oczywiście w imporcie sprzętu rolniczego Unia Europejska także jest światowym liderem na świecie. Tym razem Polska zajmuje 9 miejsce (2,21 mld euro) plasując się tuż za Holandią (2,29 mld euro) i wyprzedzając Belgię (2,19 mld euro).

Rynek europejski na tle wojny w Ukrainie

Raport CEMA musiał odnieść się także do spraw na wschodzie Europy. Wojna w Ukrainie na pewno negatywnie wpłynęła na kondycję branży. Niestety w tej chwili nie mamy jeszcze pełnych danych na ten temat.

CEMA skupiła się na danych na temat handlu z Rosją i Ukrainą w latach ubiegłych, aby pokazać jak ważne są to rynki i dlaczego kłopoty w tym regionie mogą sprawić, że niektórzy nie przetrwają tego kryzysu bez szwanku.

Według danych z 2021 r. Rosja zaimportowała sprzęt rolniczy wart ok. 2,8 mld euro. Oczywiście maszyny pochodziły niemal z całego świata, ale bardzo ważnymi partnerami byli przedstawiciele krajów UE. Najwięcej urządzeń pochodziło z Niemiec (583 mln euro), a na dalszych miejscach znajdowały się: Holandia, Włochy, Francja, Finlandia i Polska. Wśród krajów spoza Unii Europejskiej prym wiodły Białoruś (441 mln euro) i Chiny (399 mln euro).

Co ciekawe z roku na rok kwoty zakupionych sprzętów przez Rosjan zwiększały się – np. Polska wyeksportowała do Rosji produkty warte ponad 51,6 mln euro w 2020 r., a już rok później kwota wzrosła do 74,7 mln euro.

W przypadku Ukrainy import roczny w 2021 r. wyniósł ok. 1,3 mld euro. W tym wypadku liderem byli również Niemcy, którzy mieli aż 29 proc. rocznego przepływu wartości. Na podium znalazły się kraje spoza UE, czyli Stany Zjednoczone i Chiny. Istotnymi dostawcami byli również producenci z Włoch, Polski, Francji i Wielkiej Brytanii.

Dla porównania Polski eksport na Ukrainę wynosił 40,4 mln euro w 2020 r. i 59,3 mln euro w 2021 r. Widać jak bardzo były to ważne rynki m. in. dla producentów z Polski. W efekcie rok 2022 był naprawdę trudny, a przecież nie wiadomo co przyniesie przyszłość.

Jeśli chodzi o eksport maszyn z terenu Rosji i Ukrainy do krajów UE to był on minimalny i stanowił marny procent całości. O wiele większe znaczenie mają produkty finalne pracy rosyjskich rolników niż maszyny wyprodukowane w tych krajach.

Co z tymi robotami?

CEMA zwróciła także uwagę na coraz większe znacznie robotów w produkcji rolniczej Unii Europejskiej. Wprawdzie nie są to jeszcze kwoty i ilości, które robią wrażenie, ale są już zauważalne.

W raporcie CEMA w tej sprawie wypowiedział się dr Christopher Müller, dyrektor ds. statystyki w IFR (Międzynarodowej Federacji Robotyki). IFR przeprowadza coroczne badania na temat robotyki, sprzedaży i użycia sprzętu tego typu zarówno w przemyśle, jak i usługach.

IFR klasyfikuje roboty usługowe do profesjonalnych zastosowań w 9 głównych dziedzinach: rolnictwo, profesjonalne sprzątanie, przegląd i konserwacja, budownictwo i rozbiórki, transport i logistyka, roboty medyczne, poszukiwanie i ratownictwo (ochrona), hotelarstwo i inne.

W rolnictwie robotyka jest ważną częścią cyfryzacji. W wielu gospodarstwach roboty są już znane od wielu lat i co ważne sprawdzają się. Szczególnie widać je na farmach hodowlanych (np. dojenie krów, mobilne urządzenia czyszczące stodoły lub roboty do automatycznej kontroli wypasu).

- Wiele projektów jest jeszcze w fazie rozwojowej, prototypowej, dlatego suche dane jeszcze ich nie obejmują. Szczególnie widać to w uprawie roślin, gdzie sprzęty nad którymi pracują firmy będą stosowane w bardzo różnorodny sposób. Ze względu na złożoność technologiczną i praktyczne zastosowanie ekonomiczne korzyści płynące z tych robotów są nadal ograniczone. Rosnące portfolio robotów gotowych do wprowadzenia na rynek obejmuje kolejne zadania kultywacyjne i z pewnością stworzą one swoją nisze w statystykach, ale dopiero w przyszłych sezonach – napisał dr Christopher Müller, dyrektor ds. statystyki w IFR, w swoim podsumowaniu.

Zainteresowanie robotami widać na wykresach – z roku na rok liczba sprzedanych urządzeń gotowych do pracy w rolnictwie systematycznie wzrasta. W roku 2019 r. sprzedano w Europie ok. 10 tys. sztuk tego rodzaju maszyn, rok później 12 tys. W 2021 r. liczba robotów wzrosła do 15 tys., a w 2022 r. do 19 tys. IFR twierdzi, że w roku 2023 sprzedaż osiągnie 22 tys. sprzedanych jednostek.

Robot do kukurydzy konstrukcji polskiej Unii został zaprezentowany na tegorocznym Agro Show. Ale do seryjnej produkcji jeszcze daleka droga - przed urządzeniem jeszcze mnóstwo testów, badań i innych ważnych spraw, fot. K.Pawłowski

Jak wyglądały lata 2019 – 2021 w Europie?

Branże, w których już widać sporo robotów to uprawa owoców i winnice, a także praca przy żywym inwentarzu. Roboty są już stosowane także w klasycznym rolnictwie przy nawożeniu, opryskach, siewie i nawadnianiu. Oczywiście roboty są już dobrze znane i szeroko stosowane także w ogrodnictwie.

Według szacunków CEMA europejski rynek maszyn rolniczych (Unia Europejska + Wielka Brytanii) w 2021 r. był wart 34,2 mld euro, co stanowi wzrost o 20 proc. w porównaniu z 2020 r. Co ciekawe największym rynkiem nie były Niemcy, a Francja, która zanotowała obrót w wysokości 7 mld euro. Za nimi uplasowały się Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i Polska. W 2021 r. ta pierwsza piątka stanowiła 66 proc. całości. Warto wspomnieć też o Turcji, która jest również członkiem CEMA i jeśli ją wliczyć do tabelki to zajmie czwarte miejsce z rynkiem o wartości 2,8 mld euro. Wynik Polski wynosi 1,9 mld euro.

to nie prawda, że produkujemy mało. Polska to bardzo ważny producent maszyn niezbędnych przy każdej czynności na roli, fot. K.Pawłowski

Pracujemy w maszynach

W przypadku samej produkcji to w roku 2020 liderem pozostały Niemcy, którzy są krajem o największej produkcji maszyn rolniczych na świecie, pod względem wartości przekraczającej 11 mld euro. Nasi zachodni sąsiedzi razem z Włochami (5,7 mld euro) i Francją (4,8 mld euro) skupiają dwie trzecie produkcji pod względem wartości w Unii Europejskiej. Polska zajęła w tym zestawieniu 7 miejsce z obrotem o wartości 1,4 mld euro (plasując się tuż za Finlandią – 1,5 mld euro i wyprzedzając zdecydowanie Belgię oraz Hiszpanię – oba kraje po 0,8 mld euro).

Raport CEMA nie zapomniał o pracownikach zatrudnionych bezpośrednio w fabrykach oraz dystrybucji produktów. Dane dotyczą roku 2019, zatem jeszcze okresu przed pandemią.

W branży zatrudnionych było wówczas 340 tys. osób. Liderem były oczywiście Niemcy biorąc pod uwagę liczby bezwzględne, ale np. Francja okazała się największym europejskim pracodawcą po stronie dystrybucji (importerzy i dealerzy).

Pięć wiodących krajów Unii Europejskiej to Niemcy, Francja, Włochy, Polska i Hiszpania. Koncentrują one 66 proc. ogółu pracowników (dane za 2019 r.). W Polsce w tej gałęzi gospodarki pracowało wówczas 30 144 osoby, w tym prawie 11 tys. w dystrybucji i obsłudze branży. Nasz kraj w tej dziedzinie zajmuje 4 miejsce.

Traktory są najważniejsze

Biorąc pod uwagę strukturę produkcji to najważniejszą gałęzią są ciągniki rolnicze, które stanowiły 22 proc. całkowitej produkcji (tj. 7,3 mld euro w 2020 r.). Kolejnymi częściami rolniczego tortu są: produkcja podzespołów do maszyn i części zamiennych (18 proc.), produkcja sprzętu do uprawy/siewu/nawożenia (12 proc.), produkcja sprzętu żniwnego (11 proc.), a następnie, po mniej więcej tyle samo, produkcja maszyn ogrodniczych i sprzętu do obsługi inwentarza żywego (po 9 proc.).

Niemiecki Claas produkowany we Francji. W tej chwili wielkie koncerny to międzynarodowe korporacje produkujące swe sprzęty w różnych krajach, fot. K.Pawłowski

Komentarz Farmer.pl

Okazuje się, że kryzys zdrowotny nie miał większego wpływu na europejskie maszyny rolnicze w ujęciu wartościowym, a początkowy spadek sprzedaży w 2020 r. zrekompensowały późniejsze dobre wyniki.

CEMA w swoim raporcie zauważa, że kryzys nie miał większego wpływu na produkcję i to się potwierdza nie tylko w tym tekście, ale także w innych opracowaniach. Mimo przerw w łańcuchach dostaw i okresowych przerw w produkcji branża dobrze zniosła napotkane w tym okresie problemy.

Za lata 2019 – 21 CEMA może być zadowolona, ale czy taki stan będzie trwał w nieskończoność? Na pewno nie. Niestety w raporcie CEMA nie ma jeszcze danych za 2022 r., a jeszcze ciekawsze wyniki przyniesie nam zbliżający się sezon 2023 r. Wtedy będzie czas na prawdziwe wnioski z efektów pandemii i wojny blisko granic UE.

Skutki kryzysu, zarówno pandemii jak i wojny na wschodzie, dopiero nas dopadają i lata 2022 – 24 pokażą o ile rynek się skurczył i kto przetrwa trudne czasy. Dopiero teraz rolnicy orientują się o ile spadła opłacalność ze względu na podwyżki cen nawozów, energii i paliwa. W tych niepewnych czasach zapewne farmerzy będą ostrożniej wydawać pieniądze na nowe maszyny, szczególnie biorąc pod uwagę, że i one poszły mocno w górę w cennikach.

Wiele krajów widząc problemy rolników przedłuża działanie programów wspierających inwestowanie (np. we Włoszech przedłużono do końca 2023 r. dotacje na sprzęt wykorzystujący technologię rolnictwa 4.0), ale czy to sprawi, że spadki będą mniejsze? Szacujemy że w Polsce sprzedaż będzie na minusie o 20 – 30 proc. Takie opinie usłyszeliśmy od prezesa PIGMiUR Józefa Dworakowksiego podczas Agro Show w Bednarach. Oczywiście jak będzie naprawdę czas pokaże, a następnie CEMA podsumuje to w swoim kolejnym raporcie.