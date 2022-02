Europrofi Combiline Pöttingera z nową ścianą przednią

Uniwersalne przyczepy samozbierające Europrofi Combiline produkowane przez Pöttingera są dobrze znane od kilkudziesięciu lat. Ostatnio specjaliści z austriackiej firmy unowocześnili panel przedni, by praca z przyczepą stała się jeszcze bardziej komfortowa.

Przyczepy średniej klasy wielkości przystosowane do współpracy z ciągnikami o mocy ok. 200 KM są dostępne w wersji bez lub z systemem dozowanego rozładunku. 35 noży gwarantuje w każdym modelu cięcie na odcinki o teoretycznej długości 39 mm.

W dobrze znanej przyczepie pojawił się nowy element, czyli ściana przednia. Dzięki przekonstruowanej geometrii przedniej części maszyny, można lepiej ustawić klapę zagęszczającą paszę. Naprężona przy pomocy sprężyn klapa steruje automatyką załadunku. W razie potrzeby czujnik uruchamia opóźnienie czasowe.

Dwumetrowa klapa zagęszczająca zapewnia perfekcyjne wypełnienie przestrzeni załadunkowej, również w jej bocznych przestrzeniach. W przypadku wyposażenia standardowego występują dwie pozycje podstawowe ustawiane ręcznie. W dodatkowej opcji pochylenie klapy można regulować bezstopniowo, hydraulicznie.

Przy wykorzystaniu przyczepy do transportu sieczki klapa może być również całkowicie schowana w taki sposób, by cały górny otwór przestrzeni załadunkowej był wolny. Przyczepę można doposażyć w łatwe w montażu linki dachowe, co również jest bardzo ważne przy transporcie.

Dla maksymalnej ochrony paszy, na życzenie klienta, dostępny jest czujnik momentu obrotowego na rotorze. Jest on szczególnie przydatny w przypadku mokrej, ciężkiej paszy, gdy zebrana masa nie sięga do klapy zagęszczającej. Można wówczas wyregulować automatykę załadunku lub podłogi rusztowej odpowiednio do momentu obrotowego. Umożliwia to wypełnienie przyczepy przy zachowaniu możliwie najlepszej struktury paszy, również w trudnych warunkach pracy.

Co ważne, operator z pozycji kierowcy w kabinie ciągnika może dobrać odpowiedni sposób i plan napełnienia.