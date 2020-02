EuroSkills 2020 – praktyki i przygotowania do konkursu

W ostatnim tygodniu stycznia laureaci VIII edycji organizowanego przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych konkursu Młody Mechanik na Medal odbyli praktyki, które były nagrodą w tegorocznej edycji konkursu. W związku z tym, że laureaci są kandydatami do udziału w tegorocznym konkursie EuroSkills, który odbędzie się we wrześniu w Austrii, praktyka była jednocześnie szkoleniem z obsługi maszyn marki Poettinger, która jest partnerem tegorocznego konkursu EuroSkills. To właśnie na maszynach m.in. tej marki uczestnicy zawodów w Austrii będą wykonywać zadania konkursowe.

W związku z tym, że laureaci są kandydatami do udziału w tegorocznym konkursie EuroSkills, który odbędzie się we wrześniu w Austrii, praktyka była jednocześnie szkoleniem z obsługi maszyn marki Poettinger, która jest partnerem tegorocznego konkursu EuroSkills. To właśnie na maszynach m.in. tej marki uczestnicy zawodów w Austrii będą wykonywać zadania konkursowe.

Dzięki pomocy polskiego przedstawicielstwa marki Poettinger, młodzi adepci mechanizacji rolnictwa i agrotroniki mogli zapoznać się z budową, zasadami działania oraz obsługą siewnika Aerosem 3002 ADD oraz prasoowijarki Impress 155 VC PRO.

W czasie szkolenia jego uczestnicy zapoznali się z procedurami przygotowania siewnika do siewu zbóż oraz kukurydzy, regulacji i sprawdzenia wysiewanych dawek nasion. Zdecydowanie więcej musieli zapamiętać podczas szkolenia z obsługi prasoowijarki, gdyż maszyna ta ma zdecydowanie bardziej rozbudowane układy elektryczny oraz hydrauliczny, które przed rozpoczęciem pracy wymagają przeprowadzenie kalibracji. Ponadto użytkownik tej maszyny może dokonać wielu regulacji, chociażby: wielkości balotu, stopnia zgniotu, ilości owinięć siatką oraz folią a nawet sposobu przekazywania balotu do owijarki.

Integralną częścią każdego ze szkoleń było zapoznanie się z metodami diagnostycznymi pozwalającymi na wykrycie uszkodzonych obwodów oraz próby usunięcia zasymulowanych usterek.

EuroSkills to międzynarodowy konkurs odbywający się co dwa lata, którego zadaniem jest promowanie umiejętności zawodowych. Jest odpowiednikiem konkursu WorldSkills, którego ostatnia edycja odbyła się w sierpniu 2019 roku w Kazaniu. To największe tego typu wydarzenia. Obu towarzyszą prezentacje, pokazy, wystawy, konferencje i seminaria branżowe.

Konkursy mają zachęcić młodych ludzi nie tylko do podnoszenia swoich umiejętności zawodowych, ale także promować najnowsze rozwiązania w kształceniu i szkoleniu zawodowym. To świetna okazja do wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów. W konkursie EuroSkills biorą udział najbardziej utalentowani uczniowie, laureaci olimpiad i innych konkursów branżowych pomiędzy 18 – 25 rokiem życia.

W 2020 roku w Graz w Austrii Polska po raz pierwszy będzie reprezentowana w konkurencji obsługa i serwis maszyn ciężkich.

Zawodnicy Miłosz Augustyn, Piotr Bryszak i Marek Wiącek pod okiem eksperta dr inż. Mirosława Czechlowskiego z Instytutu Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego już przygotowują się do startu w zawodach. Tylko jeden z nich wystartuje w zawodach EuroSkills. Wybór zawodnika zostanie ogłoszony w maju br.

źródło: PIGMiUR