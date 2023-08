Tegoroczne nowości Claasa to oferta dla największych gospodarstw, ale i tych zupełnie niewielkich. Podczas letniej premiery pokazano nowe kombajny Evion, potężne Xeriony serii 12, ale i kompaktowe ciągniki Elios i Axos.

Podsumowujemy nasz wyjazd na prezentację nowości Claasa, która miała miejsce w lipcu 2023 r. przy głównej siedzibie niemieckiego producenta w Harsewinkel.

Evion - trzy modele kombajnów dla rodzinnych gospodarstw

W ostatnim czasie – po ok. dwuletniej przerwie po wycofaniu serii Tucano i ok. trzyletniej po Avero – do oferty Claasa trafia nowa seria kombajnów: Evion. Co tu dużo pisać – w ofercie Claasa brakowało niedużych maszyn żniwnych, które byłyby szyte na miarę rodzinnych gospodarstw, np. o powierzchni ok. 100 ha, czy na potrzeby lokalnych usługodawców.

I właśnie teraz to się zmienia – lukę po Avero, a właściwie bardziej po serii Tucano, mają wypełnić kombajny serii Claas Evion. W jej skład wchodzą trzy 5-klawiszowe modele i to właśnie one uzupełnią rodzinę kombajnów Claasa poniżej serii Trion i Lexion.

Xerion serii 12 - potężna moc na sztywnej ramie

Ciągniki serii Xerion są oferowane przez Claasa już od ponad 25 lat. Teraz do serii 5000 i 4200 dołącza nowa seria 12, która ma stać się wyznacznikiem dla konstrukcji nowych traktorów tej marki (wkrótce mają się pojawić nowe modele z niższych serii.

Maszyny mają być alternatywą dla ciągników konkurencyjnych marek, takich jak: Case IH Quadtrac czy John Deere 9RX. Od konkurentów wyróżnia je przede wszystkim główna rama, która jest sztywna, skręcana, z dwoma osiami skrętnymi – nie jest to więc konstrukcja przegubowa. Koncepcja konstrukcji nowych traktorów została przejęta z mniejszych modeli Xerion 4200, 4500 i 5000 i dostosowana pod względem większej mocy, większej masy i szerszego rozstawu kół/gąsienic.

Elios i Axos - 9 kompaktów od 75 do 103 KM

Mają być niewielkie, kompaktowe, uniwersalne, przeznaczone dla gospodarstw z uprawami mieszanymi i specjalnymi. I takie wydają się być. Mowa o nowych ciągnikach Claas Elios 200, Elios 300 i Axos 200.

Wachlarz opcji sięga od 75 KM do 103 KM mocy maksymalnej, od w pełni mechanicznej 4-biegowej przekładni manualnej do 5-biegowej przekładni przełączalnej pod obciążeniem z Revershift i Twinshift, od 30-calowych kół tylnych do ogumienia w rozmiarze 34 cali, od 5,1 t do 6,0 t dopuszczalnej masy całkowitej.