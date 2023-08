Suszenie plonów w konwencjonalnych suszarniach zbożowych, czy to na gaz czy na olej opałowy, generuje spore koszty. Okazuje się, że istnieje alternatywny sposób. Suszarnie na fale radiowe właśnie zaczynają być komercjalizowane w Stanach.

Technologia suszenia falami radiowymi już od lat 80. jest z powodzeniem wykorzystywana w przemyśle spożywczym.

Polega ona na tym, że działa od środka - pod wpływem częstotliwości fal radiowych cząsteczki wody w masie ulegają wibracji, oddzielając się od siebie, wytwarzając natychmiastowe ciepło. Cały proces jest znacznie szybszy niż konwencjonalne metody suszenia.

W przypadku ziaren zbóż fale mogą przechodzić przez twardą skorupę. Zamiast suszenia od zewnątrz za pomocą ciepła, woda jest wypychana z wnętrza, jednocześnie nie uszkadzając najważniejszych części ziarna.

Innowacyjna suszarnia zbożowa

Ten sposób postanowiła wykorzystać amerykańska firma Dry Max Solutions, która specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań do suszenia zbóż.

Przez te lata powstało kilka prototypów modułowych konstrukcji i w zależności od suszonych ziaren są one poziome lub pionowe. Suszarnia pionowa przypomina standardową suszarnię wieżową z przepływem ciągłym i ma około 25 metrów wysokości i 3,5 metra szerokości.

Założyciel i główny inżynier Kevin Eichhorn i jego zespół przez ostatnie 6 lat testowali przełomowy sposób na świeżo zebranych plonach tradycyjnych uprawa oraz kukurydzy i soi, lucerny, ryżu i fasoli.

Z przeprowadzonych testów wynika, że najlepiej tej metodzie poddaje się lucerna i chmiel. Dobre wyniki osiągnięto również na pszenicy i jęczmieniu. Największe wyzwanie stanowiła natomiast kukurydza.

Suszarnia do zboża na fale radiowe

Podstawą do wprowadzenia tej technologii na rynek są właśnie wysokie koszty paliw, a także ich wpływ na środowisko. I chociaż energia elektryczna wykorzystywana do zasilania systemu fal radiowych nie jest darmowa, to wciąż jest ona tańsza (jest to nawet 10 proc. kosztów ropy naftowej).

Konstrukcje suszarni pozwala również na to, by im więcej materiału jest suszone, tym mniejsze jest zapotrzebowanie na energię. . Pozwala na to modułowa konstrukcja suszarni, którą można dostosowywać do warunków. W ten sposób można zredukować ogromne koszty energii a samo ziarno ma zachować lepsze parametry białka i lepiej się przechowywać.

Firma jest obecnie w trakcie komercjalizacji systemu wraz z partnerem zajmującym się handlem zbożami.