Faresin Leader PF Full Electric to w 100 proc. elektryczny, samobieżny wóz paszowy, który uzupełnia gamę zelektryfikowanych pojazdów marki Faresin, fot. mat. prasowe

Włoska firma Faresin kojarzy się z ładowarkami teleskopowymi i wozami paszowymi. Już w zeszłym roku podczas relacji z targów EIMA w Bolonii informowaliśmy o premierze w pełni elektrycznej ładowarki włoskiej marki. Teraz przyszła pora na wóz paszowy Leader PF Full Electric.

Faresin Leader PF Full Electric to w 100 proc. elektryczny, samobieżny wóz paszowy, który uzupełnia gamę zelektryfikowanych pojazdów marki Faresin. Maszyna wpisuje się w koncepcję zrównoważonego rozwoju 360°, której celem jest gospodarka o obiegu zamkniętym i redukcja emisji z hodowli zwierząt.

Wiemy co większość społeczeństwa myśli o pojazdach elektrycznych. Są mało praktyczne, niewydajne i przede wszystkim drogie. Poza tym, szczególnie w sektorze motoryzacyjnym, narzuca się tego rodzaju rozwiązania na siłę, wbrew użytkownikom. W przypadku maszyn rolniczych obsługujących zwierzęta postrzeganie maszyn elektrycznych jest nieco inne. Po pierwsze nikt nie narzuca swoich wizji przyszłości, poza tym sami rolnicy chcieliby mieć na stanie zeroemisyjne maszyny, nie szkodzące zwierzętom. Zastosowanie technologii elektrycznej sprzyja dobrostanowi zwierząt i umożliwia certyfikację łańcucha produkcyjnego. W tym wypadku elektryki są rozwiązaniem wręcz idealnym, choć nadal drogim w zakupie.

Faresin samowytarczalny

Plusy braku spalin są oczywiste, ale w przypadku gospodarstw hodowlanych elektryki mają jeszcze jedną zaletę. Mogą wykorzystywać energię elektryczną, którą farma sama wyprodukuje poprzez systemy fotowoltaiczne lub kogeneracyjne. Jednocześnie maszyna nie emituje żadnych substancji zanieczyszczających środowisko, zmniejszając w ten sposób wpływ rolnictwa na środowisko.

Brak spalin przy pracy ze zwierzętami to naprawdę duża zaleta elektrycznych maszyn, fot. mat. prasowe

- Udało nam się wdrożyć technologię Full Electric, w całości „Made in Faresin” również w linii wozów mieszających. Rezultatem jest maszyna, która zapewnia warunki pracy całkowicie porównywalne z silnikiem spalinowym, nie emitując jednak gazów cieplarnianych – komentował premierę pojazdu prezes firmy, Sante Faresin.

Faresin jest pionierską marką w zakresie elektryfikacji produkcji rolniczej. Włoska firma już ponad 6 lat temu zauważyła plusy zrównoważonego rozwoju maszyn rolniczych, kiedy na świecie ten trend był jeszcze koncepcją zarezerwowaną tylko dla kilku wizjonerskich marek.

Pierwszym elektrycznym samojezdnym mieszalnikiem Faresin, który ujrzał światło dzienne, jest Leader PF 1.14 Full Electric ze zbiornikiem mieszającym o pojemności 14 metrów sześciennych i pionowym ślimakiem. Idealne rozwiązanie dla małych gospodarstw, które posiadają systemy zasilane źródłami odnawialnymi do produkcji energii elektrycznej.

Leader PF Full Electric: prąd bez kompromisów

Technicy Faresin ciężko pracowali, aby zagwarantować wydajność podobną do modeli spalinowych, przy wystarczającym czasie pracy. Z tego powodu w tylnej komorze silnika zainstalowano akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy o mocy 91 kW i 210 Ah zintegrowany z telematyką Farmatics do zdalnego sterowania. Jego położenie na tylnej osi pozwala na optymalne rozłożenie ciężaru, większą wygodę obsługi, taką jak redukcja zabrudzeń i łatwość dostępu do podzespołów.

Nowy wóz paszowy będziemy mogli zobaczyć podczas targów Agritechnica w Hanowerze, fot. mat. prasowe

Napęd na cztery koła i inne bajery

Ładowanie akumulatora odbywa się dzięki systemowi Universal Charge - pojedynczemu interfejsowi wtykowemu dla zasilaczy jednofazowych 220 V i trójfazowych 400 V. Wóz wyposażono także w system odzyskujący energię podczas hamowania i puszczania pedału gazu. Dzięki temu baterie magazynują energię w akumulatorze i zwiększają jego zasięg.

Siłę napędową pojazdu Faresina zapewnia silnik elektryczny o mocy 68,3 KM (51 kW) umieszczony na tylnej osi, który za pośrednictwem wału kardana przenosi napęd również na oś przednią. System wyposażony jest w dwa biegi, które umożliwiają poruszanie się z maksymalną prędkością 20 km/h.

Ładowarka Faresin 6.26 Full Electric podczas targów Eima. Pojazdy elektryczne marki Faresin są malowane na biało z niebieskimi akcentami, fot. K.Pawłowski

Jednorodne mieszanki przygotowane z niezwykłą prostotą

Podobnie jak wersja z silnikiem spalinowym, Leader PF Full Electric posiada cztery koła napędowe i skrętne, które umożliwiają trzy rodzaje kierowania (koncentryczne, krabowe i tylko przednie). Ponadto wóz jest wyposażony w zawieszenie hydropneumatyczne z możliwością regulacji wysokości za pomocą pilota w kabinie, co pozwala na komfortową i całkowicie bezpieczną jazdę.

Charakterystyczna geometria zbiornika mieszającego w połączeniu ze specjalnym profilem ślimaka pozwala na szybkie przygotowanie jednorodnych mieszanek z poszanowaniem właściwości organoleptycznych włókna.

Silnik elektryczny o mocy 45 kW gwarantuje odpowiednią moc potrzebną do każdego rodzaju mieszanek dzięki 8 prędkościom mieszania, które pozwalają dostosować wydajność urządzenia do receptury. Ponadto specjalna funkcja „cleaning” pozwala ślimakowi całkowicie opróżnić mieszaninę znajdującą się w zbiorniku mieszającym, unikając nadmiernego zastoju produktu, niebezpiecznego dla zdrowia zwierząt.

Poprzez elektroniczny system ważenia i dozowania lub poprzez program do zarządzania biznesem Farm Manager Web, możliwe jest zaprogramowanie receptury i ciągłe monitorowanie załadowanych składników. Tej podstawowej funkcji towarzyszy system NIR, który zainstalowany bezpośrednio na mieszalniku stale monitoruje paszę i wskazuje operatorowi idealny moment na wykonanie rozładunku, gdy już zostanie osiągnięta jednorodność.

Wbudowana przecinarka

W odróżnieniu od niektórych dostępnych na rynku zelektryfikowanych rozwiązań bez kiszonki, Faresin zdecydował się wyposażyć nowego Leader PF Full Electric w mocny nóż o szerokości 2000 mm napędzany silnikiem elektrycznym o mocy 45 kW. Umożliwia to autonomiczny załadunek różnego rodzaju kiszonek. Wybór ten nie był łatwy do wdrożenia, ponieważ urządzenie mielące zwykle zużywa dużo energii. Technicy Faresin starali się zmniejszyć zużycie energii poprzez optymalizację mocy i unikanie ewentualnych przeciążeń .

Specjalny kształt krajarki gwarantuje szybki przepływ do kanału załadunkowego z poszanowaniem struktury i właściwości kiszonki, a noże tnące szybko i precyzyjnie usuwają materiał.

Komfort dla operatora

W kabinie typu PF powinno być operatorowi całkiem wygodnie. Nowy 10-calowy wyświetlacz umożliwia łatwą nawigację pomiędzy wszystkimi elementami sterującymi i umożliwia przeglądanie wszystkich parametrów maszyny oraz danych zintegrowanego systemu analizy NIR w czasie rzeczywistym.

Wnętrze nowej maszyny Faresina, fot, mat. prasowe

Faresin na Agritechnice

Do obsługi głównych funkcji służy joystick i boczne klawiatury, natomiast panel przycisków inspirowany rozwiązaniami z motoryzacji umożliwia precyzyjne i terminowe sterowanie wszystkimi częściami załadunku i rozładunku.

Firma Faresin zaprezentuje swoją nową elektryczną maszynę na targach Agritechnica 2023. Impreza startuje już w najbliższa niedzielę. Na stoisku A26, zlokalizowanym w pawilonie 21 targów Hannover Messe włoska firma pokaże także inne maszyny z swojego portfolio.

Dla mniejszych gospodarstw Włosi zaproponują nowy wóz paszowy Leader PF Classic, czyli kompaktową, samobieżną maszynę z jednym ślimakiem. Będzie to w miarę tania linia zaprojektowana z myślą o pierwszym podejściu do precyzyjnego podawania.

Faresin FS Middle będą wyposazone w 4-cylindrowe silniki Deutz Stage V o mocy od 55 kW do 100 kW, fot. mat. prasowe

Całkowicie odnowiono także ofertę maszyn TPF, która obecnie obejmuje 33 różne objętości i możliwość montażu od jednego do trzech ślimaków. Maszyny zostały przebudowane w trzech konfiguracjach: Classic, Plus i Profi.

Natomiast w przypadku ładowarek teleskopowych zadebiutuje nowa seria FS Middle, obejmująca maszyny z wysuwanymi ramionami o wysokości od 7 do 10 metrów i udźwigu od 3,5 do 4 ton.