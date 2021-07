FARMER w Rumunii i wielkie żniwa - 15 kombajnów i tysiące hektarów

Wielkie pola z łanami zbóż, najwydajniejsze maszyny oraz upalna pogoda –zapraszamy na krótką wycieczkę wideo po pięknych polach zachodniej części „Kraju Drakuli”.

Film przedstawia w skrócie to, z czym redakcja Farmera miała do czynienia podczas kilkudniowego wyjazdu do Rumunii. Można zobaczyć tutaj przede wszystkim żniwa, w których brały udział m.in. kombajny Claas Lexion 770, 780 i 8800 z najnowszej, drugiej generacji. Maszyny te dostarczyła na usługi polska firma – Świerkot. W tle widać też inne kombajny: Case IH, New Holland i John Deere.

Za logistykę transportu zbóż odpowiadały głównie zestawy: ciągnik plus przyczepa przeładunkowa. Jeździły tu głównie traktory John Deere 8R i Fendt serii 900 Vario oraz przyczepy Hawe oraz Annaburger. Jednocześnie na pola podstawiana była też niemała flota samochodów ciężarowych. Na filmie zobaczycie też bazy gospodarstw z potężnymi silosami i zapleczem maszynowym.

Zapraszamy na film!